Nelly Furtado, Timbaland şi Justin Timberlake au lansat un nou cântec după o pauză de 16 ani - VIDEO

Nelly Furtado, Timbaland şi Justin Timberlake au lansat vineri un nou single pe care l-au înregistrat împreună, „Keep Going Up”, la 16 ani după precedenta lor colaborare din 2007, „Give It to Me”, informează site-ul revistei americane People.

Noul cântec descrie bucuria furnizată de energia pozitivă pe care o persoană o resimte atunci când redescoperă fericirea după o experienţă personală dificilă.

Alături de noul cântec, cei trei muzicieni au lansat vineri şi un videoclip, alcătuit din secvenţe care îi prezintă pe Timbaland, Nelly Furtado şi Justin Timberlake în studiouri de înregistrare.

Deşi vocile lor apar împreună în acest single, cei trei artişti nu s-au aflat împreună în aceeaşi cameră în timpul înregistrărilor. Nelly Furtado şi-a înregistrat partitura vocală într-un studio aflat la mare distanţă de Los Angeles, în timp ce Timbaland şi Justin Timberlake au colaborat din acelaşi studio.

Timbaland a lucrat ca producător muzical pentru Nelly Furtado, inclusiv pentru cântecul ei din 2006 „Say It Right”. El a produs şi multe dintre piesele lui Justin Timberlake, precum „Cry Me A River” din 2002 şi „My Love” din 2006.

Timbaland a colaborat cu fostul membru al grupului NSYNC şi la albumul acestuia din 2018, „Man of the Woods”, precum şi la viitorul material discografic al starului pop.