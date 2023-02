Eurovision 2023. „Mulți nu cred că e posibil să câștigăm Eurovision, dar eu sunt aici să demonstrez contrariul“ VIDEO EXCLUSIV

Theodor Andrei, câștigătorul Selecției Naționale Eurovision România 2023 are planuri mari la Liverpool și crede că marele trofeu e un obiectiv care poate fi atins.

Theodor Andrei, care va reprezenta România la cea de-a 67-a ediție a Eurovision, cu melodia „D.G.T. (Off and on)“, a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Adevărul“ despre emoțiile finalei naționale și despre șansele sale în competiția internațională.

Theodor Andrei a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision 2023 numai prin votul publicului. Acesta a primit, în total, 5230 de voturi (voturi prin telefon și online), surclasându-i pe ceilalți 11 finaliști.

„Adevărul“: Ce înseamnă pentru tine această victorie?

Theodor Andrei: E jumătate de vis îndeplinit. Mai am Liverpool-ul. Trebuie să aduc trofeul acasă și abia apoi e un vis îndeplinit. Nu mă entuziasmez nici eu la maximum acum. Aștep să mă bucur la sfârșit.

Te aşteptai să câştigi Selecția Națională Eurovision? Care crezi că au fost atuurile tale?

O parte din mine se aștepta să câștige Selecția Națională. Într-adevăr, mai aveam niște gânduri din astea: dar dacă nu.... Știu că eu am zis peste tot că, dacă o să câștig aici, aduc trofeul acasă. O să mă țin de promisiunile astea, nu dau înapoi, că așa e jocul, jocul pe degete (râde). Cât despre atuuri, cred că am reușit să pun în scenă ceea ce mi-am dorit: combinația de teatru, muzică, dans și tot conceptul acesta care să le îmbine pe toate trei în ceva frumos și să treacă de bariera ecranului.

De ce ți-ai dorit să participi la Eurovision?

Eurovision e visul meu din copilărie. Când eram mic, mă uitam cu ai mei la fiecare finală mare de la Eurovision. O mare parte dintre oamenii cau au avut rolul de model pentru mine au fost aici. Pentru mine a fost un lucru imens când Mihai Trăistariu m-a jurizat la un festival de copii. Dar să-l văd și în public, la prestația mea de la Selecția Națională... Cred că aspir să mă număr și eu printre eroii mei. Și, ulterior, Doamne ajută să fiu și eu model pentru cineva, la un moment dat.

De ce finalist ți-a fost cel mai teamă?

Mi-a fost teamă de mulți dintre concurenți, având în vedere că piesele sunt foarte diferite, la fel și punerile în scenă, dar și pentru că unii aveau deja mulți fani. Foarte multă lume susținea anumite piese, dar m-am gândit că sunt oameni care susțin și piesa mea. Și-atunci am crezut în puterea momentului.

Crezi că este mai bun sistemul de televot, în care doar publicul decide?

În finală e bine ca publicul să decidă. E adevărat, la preselecție a fost un juriu care a triat toate piesele înscrise și am ajuns să rămânem 12. Dar din acest punct mi se pare foarte OK să voteze doar publicul, pentru că publicul știe foarte bine ce vrea să vadă. Oamenii înțeleg muzica în măsură în care muzica îi înțelege pe ei.

Ce crezi că a contat cel mai mult pentru telespectatorii care te-au votat? Ce i-a atras?

Vocea mea a atras foarte mulți oameni, sunt conștient de asta și nu o spun ca pe o laudă. După ce am filmat videoclipurile oficiale, am primit o mulțime de comentarii. Au fost unii care au spus că vocea e foarte bună, dar că piesa „scârțâie“. Nu e prima dată când mă lovesc de comentarii care nu mă susțin în totalitate, de comentarii negative sau chiar de comentarii care încearcă să mă desființeze total. Dar m-au pus pe gânduri un pic. Însă mi-am dat seama că nu există piesă de Eurovision. Sunt atâtea gusturi diferite. Nu trebuie să fie o piesă care să semene cu altceva. Eurovisionul nu funcționează niciodată pe bază de rețetă.

Care e povestea piesei?

La un moment dat, îmi venise în cap o linie melodică de bas, chitară și trompetă, care să meargă în tandem. Am făcut asta, după aceea am adăugat încă o chitară, niște viori, iar acesta era doar refrenul. Apoi am început să fac versurile. Inițial, piesa se chema „Încredere“. Dar tema era aceeași: lupta dintre rațiune și instinct, un rău la care te întorci, chiar dacă ești conștient că te distruge încet.

Ce așteptări ai în concursul Eurovision de la Liverpool?

Să câștig! Dacă m-ați votat, vă mulțumesc! Dacă nu m-ați votat, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă arăt în semifinala de la Liverpool care e nivelul și în ce constă magia momentului pe care l-am pregătit alături de echipa mea. Poate că mulți nu cred că e posibil să câștigăm Eurovisionul, dar eu sunt aici ca să demonstrez contrariul.