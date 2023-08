Don Diablo, dezvăluiri în cadrul interviului Neversea Stories. Va lansa un album nou

Don Diablo a fost unul dintre cei mai așteptați DJ-i care au performat pe scena principală a festivalului NEVERSEA, la ediția aniversară. Artistul olandez a urcat pe scenă în a treia zi de festival și și-a încântat fanii într-un super show pe ritmuri future house, în care a inclus producțiile clasice în versiuni remix, dar și producțiile din albumul „FOREVER”.

Don Diablo a transmis, încă de la început, mesaje frumoase, în limba română, tuturor fanilor prezenți la festival: „Salut, Neversea! Vă iubesc și vă mulțumesc!”, și chiar a ajuns în mijlocul fanilor de la mainstage, fluturând drapelul României. Vizibil emoționat și îndrăgostit de atmosfera și de oamenii de la noi din țară, artistul a încheiat show-ul cu dorința de reîntâlnire: „Neversea ești o bucurie de fiecare dată! Abia aștept să ne revedem!”.

Momentul de final a fost cu adevărat special, deoarece DJ-ul care ocupă locul 9 în TOP 100 DJ Mag a prezentat fanilor noul său single „Stop Loving You”.

Don Diablo simte o conexiune specială cu fanii din România și cu festivalul Neversea. Astfel, la interviul special Neversea Stories, a declarat faptul că pregătește lansarea unui album călătorie, dedicat tatălui său.

Artistul a fost întrebat ce piesă a ascultat ultima dată și a răspuns că ultima dată a ascultat o piesă nelansată încă, ce conține vocea tatălui său, care din păcate nu se mai află printre noi.

Î: Care a fost ultima melodie pe care ai ascultat-o?

DON DIABLO: „Hmm… de fapt, e o nouă piesă, pe care tocmai am ascultat-o în mașină. E o piesă specială, nu am lansat-o nicăieri încă. E o piesă care conține mesaje vocale de la tatăl meu, care a decedat. Deci, este una dintre acele piese pe care vreau să le păstrez pentru momentul în care lansez noul meu show live. Am salvat câteva piese pe care nu le pun încă și da, creez ceva special pentru următoarele luni, sper chiar anul viitor.”

Ne putem aștepta, așadar, la un album cu adevărat emoționant, în care muzica va fi elementul cheie care unește lumi, suflete și menține vie amintirea.