Costinel Mirea și Meda Topîrceanu readuc la viață memoria Mariei Tănase

Costinel Mirea, nepotul marelui dirijor și violonist Constantin Mirea – cel care a fost „mâna dreaptă” a Maria Tănase – urcă pe scenă alături de Meda Topîrceanu în spectacolul-omagiu „Cu drag M.T. – Scrisoare deschisă către Maria Tănase”. O întâlnire simbolică, în care istoria muzicii românești se continuă, firesc, din generație în generație.

Pe 20 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Dalles, se va produce una dintre acele întâlniri rare în care trecutul și prezentul se suprapun aproape dureros de frumos. Concertul-tribut „Cu drag M.T. – Scrisoare deschisă către Maria Tănase” nu este doar o premieră națională, ci o reconstituire vie a unei relații artistice fundamentale din istoria muzicii românești.

Pe scenă se află Meda Topîrceanu, artista care readuce în actualitate vocea inegalabilei Maria Tănase, și Costinel Mirea, nepotul violonistului Constantin Mirea – omul care i-a fost Mariei Tănase sprijin constant, acompaniator și confident muzical, „mâna dreaptă” fără de care multe dintre momentele ei scenice nu ar fi avut aceeași forță.

Astăzi, istoria se reface firesc: Meda Topîrceanu îi dă glas Mariei Tănase, iar Costinel Mirea se află lângă ea, așa cum bunicul său era nelipsit de lângă artistă. Mai mult decât atât, Costinel cântă pe o vioară de patrimoniu, moștenită din familie, datată în jurul anului 1750 – aceeași vioară care a acompaniat-o pe Maria Tănase. Nu este un detaliu spectaculos de marketing, ci o continuitate de destin care transformă concertul într-un act de memorie vie.

Concertul „Cu drag, M.T.” este o premieră națională, prin care publicul va reasculta cele mai celebre cântece ale Mariei Tănase, într-o formulă artistică special concepută. Meda Topîrceanu va fi acompaniată de Cvartetul MT, creat special pentru acest spectacol, iar întregul concept – de la muzică la scenografie – este gândit ca o scrisoare adresată Mariei Tănase.

„Trebuie să fim conștienți de tradițiile pe care România le are și de succesul lor. Maria Tănase, care a cântat la Paris, New York și Istanbul, a fost o stea mondială în vremea ei, urcând pe cele mai mari scene. Ea a reușit să îmbine tradiția cu eleganța”, declară Meda Topîrceanu, strănepoata poetului George Topîrceanu.

Pentru Meda Topîrceanu prezența lui Costinel Mirea pe scenă capătă o semnificație aparte

„Faptul că nepotul lui Constantin Mirea este lângă mine pe scenă, exact așa cum bunicul său o acompania mereu pe Maria Tănase, îmi confirmă că nimic nu este întâmplător. Acest spectacol trebuie să existe. Are un DE CE extrem de puternic: acela de a readuce în actualitate arta imensă a doamnei Maria Tănase și de a o lăsa să trăiască din nou, vie, prin cei care îi duc mai departe moștenirea.”

Pe 20 ianuarie 2026, la Sala Dalles, publicul nu va asista doar la un concert-tribut, ci la o întâlnire peste timp: aceeași vioară, aceeași relație voce–instrument, aceeași emoție care demonstrează că marile destine artistice nu se încheie niciodată.