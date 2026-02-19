Barracuda & Events prezintă Pink Martini, într-o formulă specială cu Storm Large, concert-eveniment la Arenele Romane pe 16 iulie 2026

Pink Martini revine la București pe 16 iulie 2026, cu un concert special inclus în Summer Tour II – July 2026, urmând să urce pe scena de la Arenele Romane, la ora 20:30

Îndrăgită de publicul din România de peste un deceniu și revenind constant în fața unei audiențe care i-a rămas fidelă, formația americană se întoarce din nou la București, confirmând legătura specială construită în timp cu spectatorii români. Considerată una dintre cele mai elegante și longevive formații internaționale, Pink Martini promite o seară sofisticată, exuberantă și profund cosmopolită. Evenimentul este organizat de Barracuda & Events. Biletele sunt disponibile exclusiv pe Eventim.ro, la prețurile de 450 Lei - Front of Stage, 300 Lei - General Admision (la care se adaugă taxele de ticketing). Biletele sunt disponibile începând de astăzi.

Cu peste trei decenii de activitate și milioane de spectatori la nivel global, Pink Martini este astăzi unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale independente din Statele Unite. Trupa se numără printre puținele orchestre contemporane care concertează constant pe șase continente, construind o comunitate internațională ce traversează generații, culturi și limbi.

Fondată la Portland de pianistul Thomas Lauderdale, Pink Martini a devenit celebră pentru stilul său inconfundabil — un amestec rafinat de pop vintage, jazz, influențe latino și muzică a lumii — și pentru repertoriul interpretat în peste 20 de limbi, un adevărat manifest artistic al diversității și incluziunii. De-a lungul carierei sale, Pink Martini a urcat pe unele dintre cele mai prestigioase scene ale lumii, precum Hollywood Bowl, Carnegie Hall, Sydney Opera House sau Royal Albert Hall din Londra, și a fost invitată să cânte în cadrul unor evenimente oficiale și culturale de rang înalt, incluzând gale artistice internaționale, festivaluri de film, recepții diplomatice și concerte speciale realizate în colaborare cu orchestre simfonice de renume.

Muzica Pink Martini a fost prezentă constant și în contexte cinematografice, culturale și media internaționale. Pink Martini a susținut apariții live și sesiuni speciale pentru NPR, una dintre cele mai prestigioase rețele media culturale din Statele Unite, și a fost invitată în emisiuni de televiziune cu audiență globală precum The Late Show with David Letterman sau Later... with Jools Holland. De asemenea, muzica trupei a fost asociată frecvent cu festivaluri internaționale de film, gale culturale și proiecte media premium, în contexte care pun accent pe eleganță, nostalgie și cosmopolitism — o estetică devenită semnătura Pink Martini.

Revenirea la București este una mult așteptată, într-un context în care publicul român este recunoscut pentru apetitul său constant pentru concerte de calitate și experiențe muzicale premium. Concertul de la Arenele Romane se înscrie astfel într-o serie de evenimente internaționale care confirmă poziționarea României pe harta marilor turnee mondiale. „Este o muzică bogată, extrem de abordabilă, cosmopolită, dar deloc pretențioasă — o muzică ce pare să vorbească tuturor”, nota The Washington Post, într-o cronică devenită referință pentru universul Pink Martini.

Storm Large este una dintre cele mai magnetice și neconvenționale voci ale scenei americane contemporane – artistă care sfidează granițele dintre rock, cabaret și muzică orchestrală cu o prezență scenică electrizantă. Cunoscută publicului larg din emisiunea Rock Star: Supernova și apreciată pentru colaborările sale cu Pink Martini, Storm Large aduce pe scenă un mix rar de forță, vulnerabilitate și umor sofisticat. Vocea ei – puternică, teatrală, inconfundabilă – transformă fiecare apariție într-un spectacol memorabil, în care eleganța întâlnește energia pură a rock-ului.

Concertul Pink Martini din 16 iulie 2026 se anunță drept unul dintre evenimentele muzicale de referință ale acestei veri în București, o seară în care glamour-ul, emoția și bucuria muzicii live se întâlnesc într-un cadru iconic.

Despre Events

Events aduce entertainment live de calitate publicului românesc din anul 2000. Events este unul dintre cei mai imporanți promoteri din România. Unforgettable, that’s how we do it!

Am început prin a produce turneul național al uneia dintre cele mai bine vândute trupe rock din România, Iris. De asemenea, am organizat concertul ”The Bigger Bang”, al trupei Rolling Stones, în 2007. Tot în anul 2007 am organizat Festivalul Coca-Cola Live (Prodigy, Incubus, Pussycat Dolls, The Rasmus). Am pregătit deschiderea primei finale a Cupei Europa League, susținută la București, în anul 2002. O serie de alte momente importante: Cirque du Soleil (5 spectacole: Saltimbanco – 2012, Alegria – 2013, Quidam – 2015, Varekai – 2017, OVO - 2024), Fantoma de la Operă (10 – 15 iunie 2025), Sensation (Ocean of White – 2012, Source of Light – 2012), Aerosmith, Linkin Park, The Cranberries, LP, Pink Martini, Seal, Billy Idol etc. Events produce la nivel global expoziții precum: The Art Of Banksy - Without Limits, The Human Body Exhibition – 2013, Imagine Van Gogh - 2024, The Body Worlds - Vital – 2025, Bryan Adams – 2025, Till Lindemann - 2025. Credem în puterea imaginației, în strategie și în inventivitate. Suntem mereu implicați în tot ceea ce este legat de domeniul cultural, muzical, live entertainment din România.

Despre Barracuda

Barracuda Music este cel mai important promotor de concerte și festivaluri din Austria și face parte din rețeaua Eventim Live. Promovează spectacole în Austria și pe piețele din Europa Centrală și de Est, de la concerte intime în cluburi până la producții de amploare în stadioane și festivaluri. De-a lungul anilor, Barracuda a colaborat cu unii dintre cei mai mari artiști din lume, printre care The Rolling Stones, Ed Sheeran, Iron Maiden, Robbie Williams, OneRepublic, Jamiroquai, Green Day și Imagine Dragons. De la înființarea în 2005, și-a extins continuu portofoliul de festivaluri – astăzi, alături de festivalurile Nova Rock și Frequency, fac parte din Barracuda Group și festivalurile Electric Love, Clam Live, Lovely Days, Butterfly Dance și Forestglade.