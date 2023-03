Banii și artiștii special pregătiți. Marile lipsuri care împiedică România să aibă o industrie de musical

Invitat la Adevărul Live, cunoscutul regizor Răzvan Ioan Dincă spune că banii și artiștii special pregătiți sunt marile lipsuri care împiedică România să aibă o industrie de musical.

România nu are artiști speciali pregătiți pentru musical

Regizorul de operă, operetă, musical și teatru dramatic, Răzvan Ioan Dincă este recunsocut pentru succesul de public cu spectacolele de musical: My Fair Lady și Mamma Mia.

Tot el este cel care a schimbat spectacolul de operetă din România, pe vremea când a fost managerul Operei Naționale din București și a obținut pentru România licența celebrului musical , „Fantoma de la Operă”, de Andrew Lloyd Webber.

Pe 31 martie, la Opera Națională din București, Dincă revine cu „Fantoma de la Operă”, dar ca regizor, oferind spectacolului o viziune regizorală modernă, la cele mai mari standarde.

În inteviul pentru Adevărul Live el explică ce înseamnă să primești licența pentru acest musical celebru, care se bucură de un succes uriaș de 35 de ani pe Broadway și nu numai.

Producția, decorurile, costumele, coregrafia, orchestra, light&sound desigul trebuie să fie perfecte și realizate de profesioniști de renume, iar artiștii din rolurile principale sunt cheia succesului.

De data aceasta Dincă spune că pentru personajele Phantom și Christine i-a ales direct pe Adrian Nour și Irina Baianț pe care publicul i-a putut admira și în versiunea din 2015 a musicalului „Fantoma de la Operă”,

“Vor face ceva cu totul și cu totul nou și diferit față de ceea ce știți. Ca regizor am ales exact artișii de care eu știu că am nevoie, pentru că eu consider că distribuția este un act artistic. Atunci când tu alegi un artist pentru un anumit personaj, ai deja o viziune” spune Răzvan Ioan Dincă.

Pentru noul spectacol de la Opera din București, a fost adus un coach de voce de pe Broadway special pentru a îi antrena pe cei doi soliști. “Standardele musicalului modern nu înseamnă doar să cânți.

Trebuie să fii actor, dansator, să te miști, să dansezi. În România nu avem o școală de musical, iar artiștii învață direct, pe scenă care sunt standardele acestui gen, care este diferit de ceea ce știe publicul despre operetă” declară Răzvan Ioan Dincă, pentru Adevărul Live.

Regizorul a apelat la un coach pentru că în România nu există nici la Teatru și nici la Conservator clase de musical care să pregătească artiștii pentru acest gen. Chiar dacă pe vremuri, de mult, România a avut o industrie a spectacolului de operetă, nu a format și artiști specializați.

La realizarea se lucrează cu echipe mixte de pe Broadway și de la London West End Theatre

Dincă susține că și din acest motiv, țara noastră nu poate să dezvolte o industrie autohtonă de musical.

“Apoi mai este problema banilor. Musicalul costă foarte mult. Este un gen scump și trebuie făcut la standard mari. Dar foarte puțini investesc în așa ceva. Totul costă: de la depturile de autor, distribuție, producție. Eu îmi doresc să se monteze mai multe musicaluri în România, pentru că nevoia în piață există. Publicul vrea să vadă acest gen de spectacol, dar este important să îi oferi calitate ca el să vină în continuare. Dacă se va dezvolta acest gen, care vinde bine biletele, atunci poate că se va constitui și o școală de musical la noi și așa vom putea avea la un moment dat o industrie de musical în România ” declară Răzvan Ioan Dincă.

La realizarease lucrează cu echipe mixte de pe Broadway și de la London West End Theatre, nivelul artistic fiind similar celui newyorkez. Inspirat de celebrul roman cu același nume al lui Gaston Leroux, spectacolul va oferi publicului o experiență unică. din care nu vor lipsi muzica emoționantă, efectele speciale, decorurile spectaculoase și jocul actoricesc de excepție.

Spectatorii vor fi părtașii unei povești captivante despre dragoste, gelozie și mister, desfășurată în lumea muzicală a Parisului din secolul al XIX-lea și transpusă în Bucureștiul zilelor noastre.

Intră în culisele premierei eveniment de la Opera Națională din București și urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află de la Răzvan Ioan Dincă și mai multe despre musicalului tuturor timpurilor, „Fantoma de la Operă”, de Andrew Lloyd Webber