La „Fantoma de la Operă”, publicul a blocat site-urile din dorința de a cumpăra bilete. Ce explicații are regizorul spectacolului

Fără o campanie de promovare pentru premiera absolută din 31 martie, la „Fantoma de la Operă”, publicul a blocat site-urile, cumpărând biletele. Ce explicații are regizorul spectacolului.

„Fantoma de la Operă”, de Andrew Lloyd Webber, un mare succes la publicul din București, înainte de a fi jucat

„Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber va avea premiera absolută în România pe 31 martie, la Opera Națională din București. Publicul va participa la un musical care schimbă tot ceea ce știm despre spectacolul de operetă.

Fără o campanie de promovare oficială, Opera Națională din București a scos deja la vânzare biletele pentru spectacolele din data de 31 martie, 1 și 2 aprilie. Musicalul tuturor timpurilor și cel mai longeviv de pe Broadway, cu o carieră de 35 de ani, „Fantoma de la Operă” a devenit deja un mare succes la publicul din București, înainte de a fi jucat și văzut.

La doar câteva ore de la punerea în vânzare a biletelor, primele reprezentații sunt deja sold out. Cererea de cumpărare a fost atât de mare încât publicul a blocat site-urile de vânzare pentru bilete.

“Fantoma de la Opera este un fenomen“, spune Răzvan Ioan Dincă, regizorul spectacolului. Invitat în ediția specială din Adevărul Live, el arată că „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber “este un titlu cu care te întâlnești o data în viață. E foarte greu să nu vrei să montezi un astfel de spectacol. Pe Broadway se joacă de 35 de ani, în fiecare zi, 365 de zile pe an. Acum se scoate montarea veche, pentru a o reface, dar se va juca la București. Avem premiera absolută la Opera Națională pe 31 martie și este ceva cu totul uimitor ce se întâmplă. Au pus la vânzare biletele pentru primele spectacole și sunt sold out. Pur și simplu a fost bătaie pe locuri și nici nu a început promovarea. Este normal să fie așa, pentru că “Fantoma de la Opera este un fenomen complex. Are o muzică excepțională, iar Andrew Lloyd Webber este un compozitor genial. Este un spectacol cu mister, cu iubire, care creează fascinație și pleci de la Operă cu muzica după tine și rămâne în tine zile întregi“ spune Răzvan Ioan Dincă, regizorul spectacolului.

→ Imaginea 1/5: Afis Fantoma de la opera ONB jpeg

Licența pentru România este condiționată de standarde ridicate pentru spectacol

Deși Opera Națională a mai obținut cu ani în urmă licența pentru „Fantoma de la Operă”, drepturile au fost pierdute pentru că spectacolul nu a mai fost jucat de foarte mult timp.

Acum noua montare, cu totul diferită de varianta veche, are nevoie de o licență nouă, dar Răzvan Ioan Dincă spune că nu are emoții pentru că are know-how-ul și experiența de la prima montare a spectacolului, în 2015.

Dar condițiile impuse de echipa care acordă drepturile de autor sunt foarte stricte și ele vizează o producție de foarte mare calitate, cu standarde riguroase. Toți cei care fac parte din producție trebuie să fie profesioniști cu portifoliu care să ofere garanția calității.

Echipei conduse de Răzvan Ioan Dincă și dirijorul Daniel Jinga s-a alăturat unul dintre cei mai mari scenografi, creatorul de decoruri și costume, Gary McCann. Lighting designul este realizat de Bogumił Palewicz și sound designul de Kamil Biedrzycki.

Distribuția aduce artiști tineri și cu mare succes de public în România. Phantom este Adrian Nour iar Christine este Irina Baianț.

Distrubuția integrală este alcătuită din: Kyrie Mendél în Raoul, Rodica Ștefan în Carlotta. Celelalte persobaje sunt: Piangi, Andrei Petre; Firmin, Radu Ion; Andre – Cătălin Petrescu, Ernest Fazekaș; Madame Giry, Judith State; Meg Giry, Alina Petrică; Buquet, Ionuț Burlan. Cu participarea Orchestrei, Corului și a Baletului Operei Naționale București.

Coregraf este Violeta Dincă, regizor secund, Raluca Popa, asistenți coregrafi Florin Tănase și Alexandra Gavrilescu, asistent scenograf Gabriella Ingram, traducerea și adaptarea Ernest Fazekas.

Cu această premieră, Opera din București dorește să atragă categorii ample de spectatori

Cu „Fantoma de la Operă” Opera Națională dorește să se deschidă și spre alte categorii de public, altele decât cel tradițional, care vine la reprezentațiile Operei clasice. Dincă arată în Adevărul Live că această mișcare are loc peste tot în lume, oferind exemplul Operei din Sydney, unde musicalul „Fantoma de la Operă” este în repertoriu alături de marile spectacole clasice de operă.

Răzvan Ioan Dincă este regizorul de operă, operetă, musical și teatru dramatic, recunoscut pentru succesul de public cu spectacolele de musical: My Fair Lady și Mamma Mia.

Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află de la Răzvan Ioan Dincă culisele premierei absolute în România a musicalului tuturor timpurilor, „Fantoma de la Operă”, de Andrew Lloyd Webber