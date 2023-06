Amintiri de la Festivalul Mamaia. „Voiam să mă mărit cu Octavian Ursulescu și să ajung ca Angela Similea“ FOTO VIDEO

La 60 de ani de la debut, evenimentul va avea o ediție aniversară, în august, în stațiunea de pe Litoral. Concursul a lansat cei mai mari artiști din muzica ușoară românească.

Șlagăre lansate la Mamaia – precum „Strada speranței“ și „Păi de ce“, cântate de Corina Chiriac – s-au auzit zeci de ani mai târziu, pentru o cu totul altă generație, la evenimente precum Electric Castle și TIFF.

Timp de zeci de ani, mai ales înainte de 1989, dar și după Revoluție, pe scena Teatrului de Vară din Mamaia au urcat toate numele mari ale muzicii românești, de la Ioana Radu, Dorina Drăghici, Luigi Ionescu, Doina Badea și Aurelian Andreescu, la Corina Chiriac, Angela Similea, Loredana, Gabriel Cotabiță, Mirabela Dauer, Laura Stoica, Luminița Anghel și mulți, mulți alții.

După 11 ani, de pauză, în care Teatrul de Vară a fost lăsat în paragină, Consiliul Județean Constanța vrea să organizeze o ediție aniversară, la 60 de ani de la debutul evenimentului, în 1963. Ediția din acest an ar urma să aibă loc în perioada 25 – 27 august 2023, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia.

Unii dintre artiștii care fie și-au început cariera la Mamaia, fie au lansat aici unele dintre cele mai cunoscute și iubite piese din muzica românească, au povestit ce amintiri îi leagă de celebrul festival.

Monica Anghel: „Până și publicul se pregătea, doamnele își făceau ținutele cu un an înainte“

„Aveam 14 ani când am participat, la Secțiunea interpretare și am cântat două piese. Una era deja consacrată, «Voi cânta pentru mileniul trei», scrisă de Marius Țeicu, iar cea de-a doua era compusă de Ionel Tudor, pe versuri de Andreea Andrei. De ce am vrut să particip? Pentru că acolo se dădea ora exactă în muzică și acolo am obținut locul întâi: a fost primul meu succes, în cadrul Festivalului Mamaia 1986. A contat în carierea mea - și nu doar a mea – extraordinar de mult: acolo te lansai, acolo se lansau marile hituri. În culise era mereu o forfotă extraordinară, era aglomerație teribilă, eram emoționați, ne pregăteam cu machiaje, costume. Până și publicul se pregătea, doamnele își făceau ținutele cu un an înainte domnii veneau foarte elegant îmbrăcați. Dar asta s-a diminuat în timp... Păcat că s-a pierdut această tradiție, această eleganță. Mă uit la Sanremo, acolo e o sărbătoare și o euforie totală. Ceea ce se întâmpla și la Mamaia, cu mulți ani în urmă. Nu spun asta cu nostalgie, dar ar trebui să fie câteva momente pe an pe care să le dedicăm muzicii ușoare românești“.

Ileana Șipoteanu: „Poate este un clișeu, dar cred că e vorba de destin“

„De Festivalul de la Mamaia mă leagă foarte multe amintiri. De mică îl urmăream la televizor împreună cu familia. Era o sărbătoare națională a muzicii și sărbătoare și în sufletul nostru. Mă fascinau anumite apariții. Stăteam mult timp în fața oglinzii cu rochiile și pantofii mamei și imitam artiștii. Voiam să mă mărit cu Octavian Ursulescu și să ajung ca Angela Similea. Timpul a trecut și, fără să vreau neapărat, am ajuns artistă și mai mult decât atât, colegă și prietenă cu idolii copilăriei și adolescenței mele. În 1985, m-am angajat solist vocal la Teatrul «Alexandru Davila» din Pitești și am fost descoperită încet-încet. Orchestra se afla sub bagheta dirijorală a compozitorului Dumitru Lupu. Când mi-a propus să particip la festival, am zis categoric NU. Eram foarte emotivă și nu credeam că voi face față unui asemenea concurs, dar el m-a încurajat și mi-a spus că nu avem ce face, nu putem fugi din calea destinului. Am avut succes încă de la prima mea apariție pe scenă. Știți cum se spune, talentul este precum caracterul, îl ai sau nu-l ai. Și poate și carismă, determinare, ambiție, din toate câte puțin și publicul m-a îmbrățișat cu căldură de fiecare dată. Poate este un clișeu, dar cred că e vorba de destin“.

Luminița Anghel: „De copil am visat să ajung pe acea scenă“

„De copil am visat să ajung pe acea scenă și prima dată am urcat la vârstă de 17 ani, în concursul de Interpretare. După doi ani de încercări la Secțiunea Interpretare, am revenit în 1993 la secțiunea creație, unde am și obținut trofeul, cu piesa «Din tot ce-a fost», muzică Lucian Blaga, versuri Monica Topârceanu. Mamaia a fost un festival de referință pentru muzică românească. Cei mai mari artiști ai noștri și cele mai frumoase creații muzicale au plecat de acolo. Anularea lui a fost o mare pierdere, pentru că era o rampă de lansare. Cred că festivalul Mamaia va avea întotdeauna publicul sau, că poate fi din nou un eveniment muzical grandios și, nu în ultimul rând, că poate lansa talente noi“.

Nico: „Cariera mea a început la Mamaia, a contat enorm pentru tot ce am realizat“

Pentru artiștii din generația mea, Festivalul Mamaia reprezenta cel mai important concurs național de muzică și, totodată, o rampă de lansare. Se făcea o selecție foarte riguroasă și ajungeau să urce pe scenă doar cei mai buni dintre cei mai buni. La prima ediție a festivalului au fost prezentate 16 piese dintr-un total de 443. Participarea la Festivalul Mamaia era o confirmare a faptului că ești suficient de bun astfel încât să concurezi și îmi doream tare mult că vocea mea să se audă pe acea scenă pe care au scris istorie Doina Badea, Margareta Pâslaru sau Mihaela Runceanu. Primul succes la Mamaia a fost în anul 1999 la Secțiunea Creație, unde am participat cu piesa «Și dacă viața mea», scrisă de Viorel Gavrilă, pe textul Roxanei Popescu, cu care am obținut locul 2. Eu am debutat aici, cariera mea a început la Mamaia, a contat enorm pentru tot ce am realizat începând de atunci pe plan profesional“.

Marina Florea: „A fost momentul consacrării mele“

A fost momentul consacrării mele. După ce am fost laureată la câteva festivaluri pentru tineri interpreți. Am avut marele noroc ca, în august 1983, după o pauză de 7 ani, să se reia Festivalul de la Mamaia (festivalul a fost întrerupt în perioada 1976-1983), de data aceasta având permanent și o Secțiune de Interpretare. După ce am fost selecționată, emoțiile au fost mari, deoarece am prezentat pe scena festivalului șase piese în primă audiție, patru la Creație și două la Interpretare. Nu pot descrie în cuvinte bucuria pe care am simțit-o, atunci când am fost distinsă cu Trofeul la Intepretare, ex-aequo cu Gina Pătraşcu. În concurs, am prezentat piesele «Marea mea iubire, marea» și «Împăcare», ambele compuse de maestrul Grigoriu. Acesta a fost începutul meu la Mamaia. În anii următori, am participat la 12 ediții (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991.1992, 1993, 1994, 1998), în cadrul cărora am prezentat 21 de piese, dintre care opt au fost distinse cu premii“.