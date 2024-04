Sebastian Stan, în rolul lui Donald Trump într-un film selectat în competiţia Festivalului de la Cannes

Primele imagini cu actorul de origine română Sebastian Stan, care interpretează o versiune mai tânără a lui Donald Trump, înainte ca acesta să devină un star de televiziune şi preşedinte al Statelor Unite, au fost dezvăluite în trailerul filmului biografic "The Apprentice", informează revista Variety.

Acest lungmetraj regizat de Ali Abbasi, anunţat joi în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes 2024, prezintă ascensiunea lui Donald Trump spre putere prin ceea ce a fost descris drept "un pact faustian" încheiat cu influentul avocat de extrema dreaptă şi intermediar politic Roy Cohn, interpretat de actorul Jeremy Strong, scrie Agerpres.

Potrivit sinopsisului filmului, "'The Apprentice' este o scufundare în adâncurile imperiului american".

Acest lungmetraj, bazat pe un scenariu scris de Gabe Sherman şi care va provoca probabil o mare agitaţie în ambele tabere ale spectrului politic american, îi are în distribuţie şi pe Maria Bakalova, distribuită în rolul Ivanei Trump, şi Martin Donovan, care îl interpretează pe Fred Trump Sr.

"The Apprentice" va avea însă parte de o competiţie acerbă în cursa pentru cucerirea trofeului Palme d'Or din acest an, ce va fi atribuit luna viitoare la Cannes. În competiţia de pe Croazetă se mai află filme precum "Megalopolis" - regizat de Francis Ford Coppola şi cu o distribuţie din care fac parte actorii Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne şi Shia LaBeouf; "Kinds of Kindness" - regizat de Yorgos Lanthimos, o poveste stilizată în trei părţi şi plasată în zilele noastre, care îi reuneşte pe regizorul filmului "Poor Things" cu actorii Emma Stone şi Willem Dafoe; "Oh Canada" - regizat de Paul Schrader, cu Richard Gere, pe baza unui scenariu scris de Russell Banks; "Emilia Perez" - un musical dramatic regizat de Jacques Audiard, cu Zoe Saldana şi Selena Gomez în distribuţie; "Parthenope" - regizat de Paolo Sorrentino, cu Gary Oldman pe afiş; şi "The Shrouds" - regizat de David Cronenberg, în care rolurile principale sunt interpretate de Vincent Cassel şi Diane Kruger.

Sebastian Stan, un star hollywoodian de origine română, s-a remarcat în trecut în seriale TV precum "Kings" şi "Once Upon a Time", dar şi în filme Marvel din seria "Avengers", precum "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame". Printre cele mai recente roluri ale sale se numără cele din filmele "The Devil All the Time" şi "Dumb Money". În luna februarie a acestui an, Sebastian Stan a fost recompensat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor în rol principal datorită interpretării sale din lungmetrajul "A Different Man".