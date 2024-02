Sebastian Stan, starul român de la Hollywood, mereu mândru de țara lui: „Este sângele meu“ VIDEO

Starul român de la Hollywood Sebastian Stan a primit prestigiosul premiu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Actorul, care are cetățenie română și americană, a fost premiat pentru rolul principal memorabil din pelicula ”A Different Man”.

Trofeul obținut la Berlinale, sâmbătă, 24 februarie 2024, este primul premiu european din cariera lui Sebastian Stan, care își dorea enorm să joace într-un film independent. El a contactat regizori români care au fost premiați la Berlinală de-a lungul timpului, punându-se la dispoziția lor.

Starul de la Hollywood are la activ numeroase roluri importante, alături de staruri precum Meryl Streep sau Margot Robbie.

În filmul ”A Different Man”, regizat de Aaron Schimberg, Sebastian Stan joacă rolul unui actor ambițios din New York care trece printr-o procedură chirurgicală radicală de schimbare a fizionomiei sale. Drept urmare, multe lucruri se schimbă în viața sa. La un moment dat, Edward, personajul interpretat de Sebastian Stan, ratează rolul vieții, iar visul său se transformă în coșmar.

Sebastian Stan a avut un discurs emoționant la Berlinale atunci când i s-a decernat Ursul de Argint. „Acesta este primul meu festival de film european. Iar pentru un băiețel din România, acest lucru înseamnă extrem de mult”, a declarat Sebastian Stan.

Pelicula ”A Different Man” a fost filmată în timpul pandemiei de SARS-CoV-2, pe durata a trei săptămâni.

În acest an, Sebastian Stan va interpreta rolul tânărului Donald Trump în noua producție cinematografică "The Apprentice", în regia lui Ali Abbasi. Filmările au început în toamna lui 2023, Sebastian Stan alăturându-se unei distribuții cu nume sonore, distribuție ce îi include pe Jeremy Strong și Maria Bakalova.

"The Apprentice" se concentrează pe perioada în care Trump și-a construit afacerea imobiliară în New York, în anii '70 și '80.

În februarie 2022, Sebastian Stan, care a jucat în „I, Tonya” şi „Avengers: Endgame”, a fost nominalizat la Globurile de Aur, la categoria „cel mai bun actor într-o miniserie", pentru rolul din „Pam & Tommy", unde l-a interpretat pe Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson.

Miniseria Hulu și Disney+, compusă din opt părți, a prezentat povestea de dragoste dintre Pamela Anderson și Tommy Lee, relație pigmentată de scandalul provocat de înregistrările cu conținut sexual din luna de miere, furate și divulgate publicului în 1995.

În producția „Pam & Tommy”, Sebastian Stan a avut-o ca parteneră pe actrița britanică Lily James.

Și tot în 2022, Sebastian Stan a apărut pe coperta celebrei reviste Variety, alături de faimoasa actriță Jennifer Aniston.

Mereu atașat de România

Plecat de mic din România, Sebastian Stan nu și-a uitat vreodată țara natală, revenind de mai multe ori de-a lungul anilor, inclusiv la American Independent Film Festival. El a relatat presei românești amintirile sale de la Revoluție, când în Constanța oamenii ieșiseră pe străzi să sărbătorească libertatea.

În ianuarie 2017, la scurt timp după începerea protestelor împotriva Ordonanței 13 prin care Guvernul PSD-ALDE dorea grațierea unor fapte de corupție și modificarea Codului penal prin dezincriminarea abuzului în serviciu, Sebastian Stan s-a arătat mândru de mişcările de protest din România la adresa corupţiei.

Pe contul său de Instagram, Sebastian a arătat întregii lumi cât de mândru este de neamul său, demonstrându-şi în acelaşi timp solidaritatea cu mişcările de protest fără precedent din România, ce au scos în stradă sute de mii de români în fiecare zi, în toată ţara.

„România. Chiar acum. Aici m-am născut“, a scris acum șapte ani Sebastian Stan, continuând cu cuvintele-cheie „rezist“, „Romania“, „sângele meu este sângele tău“.

Postarea celebrului actor de origine română de la Hollywood a fost apreciată de mii de fani, care l-au felicitat pentru atitudinea sa şi a poporului care luptă pentru dreptate.

Într-o postare pe Instagram din decembrie 2020, celebrul actor s-a arătat mândru de faptul că producţia românească „colectiv” a fost declarat cel mai bun documentar al acelui an.

Sebastian Stan a publicat într-un Story pe Instagram, un articol din Indie Wire, care descrie filmul „colectiv” drept „unul din cele mai bune filme jurnalistice din toate timpurile”.

„colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost desemnat documentarul european al anului în 2020 la a 33-a ediţie a premiilor Academiei Europene de Film, având ulterior și două nominalizări la Oscar.

A jucat alături de staruri precum Margot Robbie și Matt Damon

Originar din Constanţa, unde s-a născut la 13 august 1982, Sebastian Stan a părăsit România din copilărie, împreună cu mama sa, Georgeta Orlovski, profesoară de pian.

După Revoluția din 1989, Sebastian și mama sa au plecat din România, în 1990, și s-au stabilit pentru o perioadă la Viena.

Sebastian avea pe atunci opt ani, iar la 10 ani a jucat primul său rol într-un film, în „71 fragments of a Chronology of Chance“ regizat de cunoscutul austriac Michael Haneke.

Doi ani mai târziu, cei doi au plecat peste Ocean, stabilindu-se în Rockland County, New York (SUA). Sebastian a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.

El a reuşit ulterior să se afirme la Hollywood, în roluri de mare succes la public.

Sebastian Stan a jucat alături de Margot Robbie şi Allison Janney în filmul „I, Tonya“ (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai lăudate filme ale anului, cu trei nominalizări la premiile Oscar 2018, Globul de Aur pentru Allison Janney şi cinci nominalizări la Premiile BAFTA 2018.

Sebastian Stan este cel mai popular actor român care a reuşit să se impună în atât de competitiva industrie americană de film. Marii regizori i-au remarcat farmecul şi talentul şi l-au cooptat în producţii de Oscar.

În „Marţianul“ (care a primit şapte nominalizări la Oscar), Sebastian Stan a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră“, a făcut parte dintr-o distribuţie de excepție, alături de starurile Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american „Gossip Girl“.

În cel mai recent film din trilogia „Captain America“, Sebastian Stan a avut un rol principal alături de Robert Downey Junior, Scarlet Johanson, Chris Evans, Hugo Weaving și Samuel L. Jackson. Sebastian Stan a primit chiar şi câteva replici în limba română, pe care o vorbește fluent, deși e plecat din România din 1990.

Sebastian Stan și-a păstrat și cetățenia română, iar în 2002 a obținut și cetățenie americană.