REPORTAJ Star Wars Celebration, Forța dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată care unește pământenii VIDEO

O dată la câțiva ani, așa cum stă bine evenimentelor extraordinare, fanii Universului Star Wars se întâlnesc și își celebrează pasiunea. „Weekend Adevărul“ a avut ocazia să vadă că atunci când oamenii își găsesc un numitor comun, toate diferențele dispar. Star Wars Celebration a fost copleșitor, însă, așa cum spune și eroina Ahsoka: „I like firsts. Good or bad, they’re always memorable“ (trad. – „Îmi plac începuturile. Bune sau rele, sunt mereu memorabile“). Să sărbătorim, cum se cuvine – May, The 4th abia a trecut – Forța fie cu voi!

Cât de departe este o planetă de Pământ? Dar o galaxie? Cât ar dura să ajungem pe un tărâm necunoscut, să-l explorăm de la distanță și să-i dăm un nume indescifrabil pentru omul de rând? Specialiștii se duelează în termeni și aproximări de secole. În schimb, în urmă cu 46 de ani, lumii i s-a prezentat o galaxie foarte, foarte îndepărtată pentru care nu au mai contat nici distanța, nici numele, ci doar legătura indestructibilă a Forței – Binele și Răul împletiţi în nuanțe, așa cum știm și noi pe Pământ. De atunci, Forța a prins încredere în oameni, oamenii în Forță, iar galaxia își dezvăluie de atunci fețele, poveștile, destinele – și toate poartă un nume: Star Wars. Mai mult de atât, din 1999, Star Wars are propria sărbătoare – o dată la unul, doi sau trei ani, depinde de problemele pământești. Așadar, am putea spune cu ușurință că o galaxie foarte, foarte îndepărtată este la un drum distanță – și toată complexitatea a ceea ce înseamnă pentru fiecare o călătorie, de la costuri financiare până la bagaj emoțional.

This is the way

Anul acesta, la început de aprilie, pe Pământ, unde timpul se scurge prea repede pentru locuitorii săi, parte din galaxia Star Wars s-a mutat, pentru patru zile, în Marea Britanie, la Londra. Mai precis, la ExCeL London (Exhibition Centre London – Centrul Expozițional Londra), un fel de Romexpo, varianta gigant, situat în partea de est a capitalei britanice, în zona docurilor regale. Cu toate că în apropierea locației se află și Aeroportul London City, mulți dintre participanți au aterizat pe Heathrow, al doilea cel mai mare și mai aglomerat aeroport din Europa. Și cum acesta este în Vest, iată că doar simpla traversare a bătrânei Londre – cu linia directă, nouă, a metroului de suprafață, Elizabeth – pare a fi o călătorie către cel puțin doar o altă galaxie.

Odată ajuns la stația finală, nu aveai cum să te rătăcești: dacă nu zăreai clădirea, urmai calea festivă – „This is the way“ trecea de la deviză la însuși drumul către Star Wars Celebration; dacă nu vedeai însemnele, te luai după mulțime – de data aceasta era sigur, căci toată lumea venită la sărbătoare purta ceva galactic, de la insigne, tricouri și haine împodobite cu patchuri până la costume elaborate. Dacă chiar nimic nu-ți intra în câmpul vizual – cu scuza multor ore de zbor a majorității –, oricând puteai cere ajutor: angajații erau amabili și răbdători, indiferent de ora zilei, aglomerație sau nivelul de engleză vorbit.

Cei aproximativ 100.000 m² ai ExCeL London au fost amenajați cum se cuvine, când Imperiul și Rebeliunea îți trec pragul casei – organizarea își primește aplauzele de la musafiri. Pavilioanele imense păreau adevărate portaluri către lumea Star Wars, deopotrivă cea din imaginație, cât și cea cinematografică – te simțeai cuprins de Forță și nu știai de care lucru să te bucuri prima dată, de care lucru să te bucuri mai mult. Standurile cu obiecte de colecție, valoroase, ar fi emoționat și un simplu om care doar a trăit mirajul primelor filme meșteșugite de George Lucas. Urmau, la rând, locuri care capturau câte-o amintire pe secundă: puteai să te duelezi cu o sabie laser, să simți atmosfera unui bar din Mos Eisley, poate chiar să schimbi destinația la panoul de comandă al unui interceptor. Într-unul dintre pavilioane, mult mai în spate, ca un adevărat diamant pentru care trebuie să sapi sârguincios, se întindea, impresionantă și cuminte totodată, o expoziție a droizilor, acel „... and everything nice“ din universul Star Wars. Inima nu avea cum să nu-ți bată tare-n piept când R2D2 te întâmpina în felul său specific, de parcă te-ar fi chemat Organa.

Nu lipseau nici locurile destinate copiilor – aproape că nu mai trebuie să spunem că spațiul special amenajat al viitorilor Jedi era plin-ochi de mici padawani, care deprindeau ABC-ul luptelor. Și, nu în ultimul rând, standurile cu... orice – jucării, tricouri, costume, căni, absolut orice de luat acasă, pentru toate gusturile – așadar, greu de decis –, totul la preț de imperiu (britanic). Nu au lipsit nici branduri, mai mari sau mai mici, care să-și prezinte produsele de inspirație galactică – bineînțeles, faimoasa prietenie dintre universul Star Wars și Lego a făcut și cea mai lungă coadă de cumpărători entuziasmați.

Sus săbiile!

Star Wars Celebration a fost însă mai mult decât aceste locuri, unde oamenii își perindau bucuria și curiozitatea. Trei mari scene au găzduit în cele patru zile evenimentele mult așteptate. Acolo, în pavilioanele cu mii de scaune, în care intrai cu inima până-n gât, era casa fericirii – dincolo de experiență, de suvenire și amintiri, plecai acasă cu o rezervă mare de dopamină cât, poate, să-ți ajungă pentru o viață. Celebration, Galaxy și Twin Suns au fost scenele unde s-a discutat despre trecutul și viitorul stelar – și, după cum îi spune și numele, Celebration a fost cea aniversară, ca un adevărat glob de cristal.

Ziua începea cu un spectacol interactiv, în care buna dispoziție creștea văzând cu ochii. Elliot Hansen, cunoscut în lumea entertainmentului drept DJ Elliot, mânuia cu dibăcie vorbele și pulsul publicului, cum poate doar americanii știu. Aproape 5.000 de oameni se aflau în sală, vrăjiți de moment. Cântau, râdeau, aplaudau, în milioane de straturi de bucurie – „Make ten men feel like a hundred“, spunea Cassian Andor. Câțiva mai norocoși au fost chiar și chemați pe scenă, unde au spus cu mândrie numele personajului preferat și s-au duelat în cunoștințe legate de Universul Star Wars. Iar când reflectoarele se stingeau și momentul de tensiune creștea, în aer fluturau săbiile laser, care parcă ar fi luminat într-un abis, să fie văzute și într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. „In a dark place, we find ourselves and a little more knowledge lights our way“, cuvânta, plin de înțelepciune, Yoda.

„În curând voi fi un Jedi“

Star Wars Celebration este, de fapt, despre oameni și despre speranță. „That’s how we’re gonna win. Not fighting what we hate, but saving what we love“, spunea Rose în „The last Jedi“. Evenimentul de la Londra a însemnat mai mult decât un motiv ca o mare de oameni, pasionați de o franciză, să se întâlnească. La ExCeL London se crease o adevărată bulă a Binelui. Se estimează că în fiecare zi au fost prezenți în jur de 15.000 de oameni – și toţi veniți cu inima deschisă, ușoară, prea fericiți parcă să strice un vis cu supărări lumești. Pentru a intra la un eveniment, oamenii trebuiau să aștepte într-un pavilion învecinat scenei respective. Intrau în șir și se așeza fiecare după cum putea, dar în ordine și cu respect, ocupându-se astfel toate locurile. Cozile se formau, bineînțeles, și la ieșire, unde aglomerația se crea firesc. Înjurăturile, oftatul enervat, privirile străpungătoare sau ochii dați peste cap au lipsit. De necrezut, așa-i? Deși îndrăgostiți până peste cap de o lume îndepărtată, cei prezenți au venit cu ce avem mai de preț: omenia.

Star Wars Celebration a fost un loc al tuturor. Gesturile și trăsăturile fizice le trădau originea – și erau, într-adevăr, oameni veniți de pe toate cele șapte continente –, însă toți păreau la fel. A fost copleșitor să vezi de-a dreptul oameni de toate vârstele – bebeluși în portbebe de Grogu, padawani învățăcei care târau o sabie mai mare decât ei, tinere speranțe (care puteau fi încă seduși de Partea Întunecată), oameni ajunși la a doua tinerețe (prima trăind-o în tandem cu aparițiile Star Wars), și cei mai bătrâni, cu riduri, mâini tremurânde și suflete fericite.

La Star Wars Celebration a fost loc pentru toată lumea. Între cei mulți erau şi persoane cu afecțiuni locomotorii sau alte probleme fizice, care au avut asigurată infrastructura necesară, precum și respectul, și bucuria celorlalți de a putea împărți această experiență. Star Wars Celebration a fost un loc sigur, unde fiecare a putut fi cine este cu adevărat, fără a fi discriminat și fără a fi victima bullyingului. Nu de puține ori, chiar DJ Elliot reamintea pe scenă acest lucru, simțind neîncrederea și timiditatea unora. Diversitatea nu s-a oprit aici, căci în viața de zi cu zi, cei veniți la SWC au joburi diverse – de la bancher la lucrător comercial – familii și responsabilități. Și poate că nu de puține ori, cotidianul nu a fost un mediu decent și armonios, care să le accepte și să le îmbrățișeze pasiunea.

Un vis, o dată în viață

Star Wars Celebration nu ar fi însemnat nimic fără oameni. Decorurile care îți tăiau respirația erau doar o casă care își aștepta proprietarii de drept. Paradă este un cuvânt prea festiv și țeapăn pentru a descrie dragostea, măiestria și atenția la detalii pe care au avut-o cei mai mulți – costumele au fost piesa centrală, fără ele, nu ar fi fost sărbătoare. Clasicii stormtrooperi treceau în marș, Jedi își fluturau pelerinele, mulți mandalorieni mărșăluiau cu încredere – cum altfel să o faci într-un costum de beskar?! –, câteva finuțe, dar încrezătoare prințese Leia – doar în costum de rebeliune, cu sabia laser prinsă bine la brâu –, și multe femei care subliniau puterea feminină prin îmbrățișarea exoticei Ahsoka. Doar liderii all-time ai Forței (Bine și Rău, cum altfel), Darth Vader și Yoda, au avut o slabă reprezentare: un singur mare maestru Jedi și doar doi luptători ai Întunericului (cu respirație grea, evident). Toți își luau rolul în serios, dar se opreau cu bucurie pentru poze și nici nu se sfiau să se odihnească pe jos, savurând un fast-food delicios.

Visurile au fost împărțite deopotrivă de pe scenă și din public. Star Wars Celebration din acest an a venit la pachet și cu împlinirea a 40 de ani de la lansarea „Return of the Jedi“. Au venit la Londra să sufle-n lumânări Ian McDiarmid (însuși Palpatine, reprezentantul suprem al Întunericului), Anthony Daniels (legendarul C-3PO), Billy Dee Williams (neînfricatul, dar șiretul Lando Calrissian), precum și Warwick Davis (drăgălașul Ewok Wicket W. Warrick). Timpul s-a scurs amintire cu amintire – s-au văzut imagini din culise, s-a râs și s-a plâns, toți și-au adus aminte de vremurile cu cozi interminabile în fața cinematografelor și, bineînțeles, s-a revăzut trailerul filmului, un liant între trecut și viitor, un liant între oameni. În final, s-a cântat la unison „The Saga Begins“: „Oh my, my this here Anakin guy/ Maybe Vader someday later, now he's just a small fry/ He left his home and kissed his mommy goodbye/ Sayin' «Soon I'm gonna be a Jedi»“.

Indiferent de câte coloane sonore ale galaxiei ne-au rămas în minte, pe care le fredonăm (unii mai des, alții la ocazii), la Star Wars Celebration s-a cântat, poate, în sufletul multora, „(I've Had) The Time of My Life“.

Universul Star Wars cucerește noi teritorii

Star Wars Celebration înseamnă și cinematografie. Pentru ca istoria acestei galaxii să meargă mai departe pe marile ecrane, dar și pe micile (și multele) ecrane ale mediului online, Lucasfilm și Disney+ au făcut un parteneriat pe cinste, în care și-au pus la bătaie toate resursele și toată priceperea. Evenimentul de la Londra a fost ca niciunul altul până acum, giganții filmului internațional având pregătite cele mai multe noutăți care au fost vreodată prezentate laolaltă. Marile dezvăluiri au fost aduse în fața publicului chiar de președintele Lucasfilm, Kathleen Kennedy, care a luat cu asalt oamenii din sală, cu amploarea și rapiditatea lui Millennium Falcon. Bineînțeles, invitații-surpriză au fost felul principal al acestui festin, însă deliciul zilei a fost reprezentat de charismaticii producători și regizori Jon Favreau și Dave Filoni, responsabilii de cel mai în vogă serial, „The Mandalorian“.

De trei ori speranță

Disney+ și Lucasfilm pariază, din nou, pe continuarea seriei de filme. Asta este cel mai important, mai ales dacă luăm în considerare că familia fanilor Star Wars a fost scindată după cea mai recentă trilogie, mulți considerând-o o încercare eșuată de a relua firul narațiunii. Iată că și de această dată vor fi trei filme, însă nu o trilogie, ci o completare punctuală a cronologiei Star Wars.

Prima peliculă ne trimite tocmai la începuturile galaxiei. Prezent la SWC, regizorul căruia i-a fost încredințată povestea primului cavaler Jedi, James Mangold, a dat tonul filmului încă de la Londra: „Are loc cu 25.000 de ani înaintea Episodului IV (n.r. – „Star Wars: A New Hope“) și este despre descoperirea Forței. I-am spus lui Kathy (n.r. – Kathleen Kennedy) că vreau să fac un fel de film biblic, un fel de Cele Zece Porunci ale Star Wars despre sosirea Forței“. Cât de priceput este Mangold vom putea observa chiar la finalul lunii iunie, când în cinematografe va apărea încă un lungmetraj „Indiana Jones“.

Cel de-al doilea film este plasat în perioada care e deja sub privirea atentă a fanilor: Noua Republică. Bănuielile că ar putea fi un lungmetraj care să încheie seria „The Mandalorian“ nu se bazează doar pe coincidența cronologică, ci și pe faptul că povestea va fi gândită de Dave Filoni. Regizorul nu a confirmat, însă răspunsul lui a pus în mișcare rotițele imaginației: „Ideea că după «Return of the Jedi» a existat o Nouă Republică și că eroii încă au fost nevoiți să apere Republica de rămășițele Imperiului este o idee foarte veche pe care am adus-o în primul sezon al «The Mandalorian». A fost mereu acolo“.

Cea de-a treia noutate de mari dimensiuni lasă viitorul cavalerilor Jedi în mâinile lui Rey, interpretată de Daisy Ridley. Regizoarea Sharmeen Obaid-Chinoy gestionează importanta sarcină ca Rey să clădească un nou Ordin Jedi. Trebuie să își suflece mânecile cu determinare, acest film fiind o provocare din cauza multor controverse dezbătute de fani în cea mai recentă trilogie. Până la urmă, de ea depinde viitorul galaxiei și un eșec nu este permis. Trebuie să subliniem că pentru cele trei filme nu a fost stabilită o dată a premierei, însă Kathleen și invitații săi au asigurat audiența că ele au trecut deja de faza de idee.

Forța există chiar și-acolo unde nu te aștepți

Forța urmează să fie descoperită de un grup de copii care, porniți entuziasmați într-o aventură, pierd drumul înapoi spre casă – firimiturile intergalactice nu i-au ajutat. Când aproape își pierd speranța, de nicăieri, un maestru Jedi li se alătură și încep o luptă împotriva Forței Întunecate. „Skeleton Crew“ va fi o serie care îmbină noul cu vechiul – stormtrooperi pe speedstere, micile creaturi nelipsite unui film (bun) Star Wars, piratul care i-a supraviețuit lui Din Djarin.

Trei dintre cei patru tineri actori au vorbit pe scena SWC. Dacă până acum ideea filmului nu v-a convins, poate faptul că misteriosul Jedi este jucat de Jude Law o va face. Actorul britanic a mărturisit că a crescut cu Star Wars: „Sincer, aveam șase ani când această galaxie, această lume m-a prins și m-a dat peste cap. Simt că de atunci mă pregătesc pentru acest rol. A fost o bucurie totală“. La Londra s-a anunțat că seria a intrat în linie dreaptă, în etapa finală de postproducție, și că o posibilă dată de lansare ar fi spre finalul acestui an.

„We’re doin’ Star Wars, baby!“

Pentru serialul „The Acolyte“, cuvântul de bază este Jedi. Lucasfilm, prin bagheta magică (sau, mai degrabă, sabia laser) a regizoarei Leslye Headland, aduce în prim-plan esența (umană) a unui Jedi veritabil: artele marțiale. După cum a mărturisit și ea pe scena de la Londra, seria este un omagiu adus seriei originale, unde reflectoarele au fost puse pe evoluția relației maestru-padawan și pe ce înseamnă pregătirea unui viitor Jedi, până a descoperi Forța – să ne aducem aminte de lecțiile date de Yoda tânărului Luke, pe mlăștinoasa planetă Dagobah. „Control, control, you must learn control!“, una dintre devizele de bază ale unui Jedi. Așadar, mai mult ca niciodată, vom descoperi strat cu strat asemănarea dintre tinerii luptători din Universul Star Wars și samurai.

Cu aproape o sută de ani înaintea „The Phantom Menace“, într-o perioadă de pace relativă, unde singurul război este cel spiritual, Lee Jung-jae (pe care mulți îl cunoaștem din serialul-fenomen „Squid Game“) încearcă să mențină ordinea și disciplina într-o academie de Jedi. „The Acolyte“, un „«Kill Bill» întâlnește «Frozen»“, după cum spunea chiar regizoarea, îi mai are în distribuție pe Carrie-Anne Moss, incredibila Trinity din seria „Matrix“, precum și pe simpaticul Manny Jacino, cunoscut și pentru rolul din „The Good Place“, care nu a ezitat să-și exprime entuziasmul pe scenă: „We’re doin’ Star Wars, baby!“. Lansarea se preconizează a fi anul viitor.

Power to the women!

Ca o concluzie și ca o previziune, Han Solo spunea, în „The Force Awakens“: „Women always figure out the truth. Always“. Disney+ și Lucasfilm scot la tablă feminismul, îi dau nota 10 și, ca răsplată, un spin-off așteptat: „Ahsoka“. Figura aparte a personajului Ahsoka Tano a intrigat fanii Star Wars încă din 2008, prin apariția în seria de desene animate „The Clone Wars“. Însă s-a cerut la unison ca ea să devină protagonistă odată cu apariția în „The Mandalorian“ și legătura aproape inexplicabilă cu îndrăgitul-de-întreaga-planetă Grogu – sau, cum multora încă ne place să-i spunem, Baby Yoda. Despre Ahsoka este nevoie să știți atât: este fostă discipolă a lui Anakin și un maestru neînfricat al artelor cavalerilor Jedi. Unde mai pui că personajul este interpretat de fermecătoarea Rosario Dawson. Prezentă la Londra, Rosario a povestit cât de mult a însemnat pentru ea acest rol, mai ales faptul de a învăța arte marțiale: „Ahsoka face parte din mine acum, din cea care sunt în viața de zi cu zi. Datorită ei sunt ambidextră“, spunea râzând. Cert este că Ahsoka Tano reprezintă deja un model al femeii puternice, adoptat de către multe dintre participantele la Star Wars Celebration.

Frumoasei și îndârjitei Ahsoka i se alătură Sabine Wren, o fostă luptătoare din Mandalore, interpretată de Natasha Liu Bordizzo, și Hera Syndulla, căpitanul aeronavei de luptă The Ghost, unul dintre liderii Rebeliunii. Sub atenta supraveghere a lui Filoni și Favreau, lupta celor trei contra Forței Întunecate începe și o putem urmări chiar din august, în cele opt episoade programate să apară pe Disney+.

One way out!

Fanii au răsuflat ușurați: aventura lui Cassian Andor continuă. Însă doar pentru încă un sezon, după cum a spus Tony Gilroy. „Andor“, un prequel al serialului „Rogue One“, a devenit repede popular în Universul Star Wars, fapt pentru care la Londra i-a fost dedicat un panel, cu invitați pe măsură.

Diego Luna, cel care îl interpretează pe Cassian, un om modest și cu puține vorbe, însă un actor demn de Star Wars, a confirmat că „filmările merg de minune“. Și Andy Serkis a fost prezent la Londra – îndrăgit pentru personajul lui Kino Loy și monologul memorabil al acestuia din finalul sezonului, Serkis, misterios, le-a oferit oamenilor speranța: Kino poate fi în viață. Pentru a înțelege cât de iubit este serialul, trebuie să știți că la Star Wars Celebration, peste 300 de oameni și-au pus costumele de deținuți și au strigat cât i-au ținut plămânii: „One way out!“. Abia în vara viitoare putem vedea ce a însemnat evadarea și cât înseamnă rebeliunea pentru Cassian.

(Și) pentru micii padawani

Disney+ și Lucasfilm își cresc fanii încă de mici – relația părinte-copil prezentată de Din Djarin și Grogu a cucerit tot internetul. Până a întoarce pe toate părțile Universul Star Wars, celor mici le-au fost pregătite serii de animații – nu credeți însă că sunt doar pentru ei. „Visions“, antologia de povești Star Wars inspirate din tradiția japoneză (sau viceversa), are o continuare de excepție. Cele nouă episoade ale „Visions 2“ sunt povești din întreaga lume – Japonia, India, Irlanda, Spania, Chile, Coreea de Sud, SUA, Africa de Sud, Franța. Fiecare episod este realizat de către un alt creator, Lucasfilm lăsând fiecare artist să își pună amprenta personală. Mai mult, plasarea temporală va fi mereu alta și punem pariu că o veți recunoaște. Seria a avut premiera pe 4 mai, de Ziua Internațională Star Wars, iar episoadele sunt disponibile pe platforma Disney+.