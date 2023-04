Povestea femeilor din organizația 'Ndrangheta, care au avut curajul să sfideze Mafia VIDEO

„The Good Mothers“, un serial italian bazat pe fapte reale, premiat la Festivalul de Film de la Berlin, are astăzi premiera pe platforma Disney+.

Câștigător la Berlinale Series Awards 2023, serialul original Disney+, „The Good Mothers“, bazat pe cartea cu același nume a lui Alex Perry, relatează curajul și puterea a trei femei din infama organizație mafiotă 'Ndrangheta, care decid să își sfideze familia pentru un viitor mai bun pentru ele și copiii lor. Toate cele 6 episoade ale serialului original italian bazat pe fapte reale au astăzi premiera pe Disney+.

Serialul, a cărui acțiune este plasată în 2010, începe cu dispariția Leei Garofalo (sora unui cap mafiot), care a devenit colaborator al poliției, în încercarea de a distruge gruparea 'Ndrangheta.

În Calabria, Anna Colace, un procuror cre luptă împotriva clanurilor criminale, are o nouă strategie pentru a slăbi puterea mafioților. Ea încearcă să atragă de partea jutiției femeile din familiile mafiote, pentru a submina din interior structura de putere a organizației. Este o strategie prin care femeile din Mafia își trădează familiile, în speranța unui viitor mai bun pentru ele și copiii lor.

Din distribuția serialului „The Good Mothers“ fac parte Gaia Girace (Prietena mea genială) în rolul lui Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, Medici) în rolul lui Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra- The series, Bad Tales) în rolul Anna Colace. După un scenariu de Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), în regia lui Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane) și Elisa Amoruso (Sirley, Chiara Ferragni: Unposted).