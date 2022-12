Marioneta folosită în filmul „E.T. Extraterestrul” va fi scoasă la licitație VIDEO

E.T. va avea în curând o nouă casă: marioneta celui mai cunoscut extraterestru din cinematografie va fi scoasă la licitaţie sâmbătă, la 40 de ani după lansarea celebrului film regizat de Steven Spielberg, relatează marţi AFP.

Colecţionarii care şi-au păstrat sufletul de copil ar trebui să fie extrem de interesaţi de robotul „numărul unu" conceput pentru filmul „E.T. the Extra-Terrestrial" („E.T. Extraterestrul"), scos la licitaţie de casa specializată Julien's Auctions. Preţul acestei figurine mecanice cu înălţimea de un metru ar putea depăşi cu mult valoarea sa estimată, cuprinsă între 2 milioane şi 3 milioane de dolari, scrie Agerpres.

Având un cadru din aluminiu şi cabluri vizibile, marioneta reprezintă o mică bijuterie a ingineriei umane, fiind alcătuită din 85 de articulaţii mecanice, datorită cărora este capabilă să îşi mişte nasul, ochii, pleoapele, gâtul şi braţele, detalii care par că însufleţesc pe deplin această creatură abandonată pe Pământ, a cărei poveste de prietenie cu micuţul Elliott a emoţionat o lume întreagă de spectatori.

Animat de o duzină de oameni pe platourile de filmare, extraterestrul părea atât de real, încât actriţa Drew Barrymore, care a interpretat-o pe „sora mai mică (a personajului Elliott) în acest film, a crezut că E.T. chiar aparţinea unei specii vii adevărate", a declarat pentru AFP Martin Nolan, directorul executiv al casei de licitaţii Julien's Auctions.

La acea vreme, într-o perioadă în care cinematografia nu dispunea de elemente digitale, Steven Spielberg a apelat la specialistul în efecte speciale Carlo Rambaldi. Italianul, considerat părintele creaturilor folosite în filmele „King Kong" din 1976 şi „Alien" din 1979, în regia lui Ridley Scott, a câştigat datorită lui E.T. un al treilea premiu Oscar. Ochii albaştri şi mari ai extraterestrului, care au impresionat generaţii de spectatori cu replica „E.T., sună acasă", au fost inspiraţi din cei ai pisicii sale himalayene.

În afara marionetei, pasionaţii vor avea ocazia să achiziţioneze şi schiţe inedite folosite la designul personajului, sau chiar una dintre bicicletele (estimată între 30.000 şi 50.000 de dolari) care îi urmăreşte pe Elliott şi E.T. în scena cult în care cei doi zboară spre Lună.

Programată sâmbătă şi duminică la Beverly Hills, dar şi online, licitaţia reuneşte în jur de 1.300 de obiecte legendare, care provin din decenii de producţii realizate la Hollywood.

Pasionaţii şi colecţionarii vor avea ocazia să achiziţioneze mai multe rochii ale legendarei Marilyn Monroe (între 40.000 şi 80.000 de dolari), toiagul cu care Charlton Heston a despărţit Marea Roşie în „The Ten Commandments" (între 40.000 şi 60.000 de dolari) sau chiar un model de „Shooting Star", una dintre măturile încălecate de unele personaje din saga „Harry Potter" (între 30.000 şi 50.000 de dolari).

Dincolo de aceste articole excepţionale, sunt scoase la licitaţie şi mai multe obiecte considerate mai modeste, din universurile Marvel, „Star Wars" şi „Terminator". Fanii pot, de asemenea, să liciteze pentru mulajul în răşină al măştii capabile să-l înnebunească pe Jim Carrey în „The Mask", estimat la circa 1.000 de dolari.