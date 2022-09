Festivalul de la Veneția: un documentar despre criza opioidelor din SUA a câștigat Leul de Aur VIDEO

Autoarea de filme documentare Laura Poitras a câştigat, sâmbătă seară, Leul de Aur la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, cu pelicula „All the Beauty and the Bloodshed“.

Filmul prezintă viaţa şi cariera fotografei Nan Goldin, o legendă a mişcării underground din New York, precum şi lupta ei înverşunată împotriva crizei opioidelor, care a făcut sute de mii de victime în Statele Unite şi s-a transformat într-un veritabil scandal sanitar.

Juriul, prezidat de actriţa americană Julianne Moore, a înmânat cel mai important trofeu al festivalului regizoarei Laura Poitras, în vârstă de 58 de ani. Astfel, Leul de Aur a fost câştigat de o femeie pentru al treilea an consecutiv, pentru victoriile repurtate de cineasta franceză Audrey Diwan în 2021 cu filmul "L'Evenement" şi de regizoarea americano-chineză Chloe Zhao în 2020 cu lungmetrajul "Nomadland".

Leul de Aur din acest an a recompensat un documentar despre o personalitate combativă, care sondează fără încetare zonele de umbră ale Americii: după ce a lucrat la un film despre operaţiunile militare americane din Irak, ea a realizat un film despre închisoarea Guantanamo şi a devenit ulterior confidenta avertizorului de integritate Edward Snowden, realizând "Citizenfour" (2015), care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar.

"All the Beauty and the Bloodshed", filmul premiat sâmbătă seară la Veneţia, nu prezintă dezvăluiri spectaculoase, ci parcursul vieţii şi carierei lui Nan Goldin, o fotografă de 68 de ani cunoscută pentru imaginile sale din spaţiile newyorkeze underground şi care a cochetat de mai multe ori cu subiectul morţii, abordând în documentare sale chestiuni care au variat de la flagelul SIDA şi până la criza opioidelor. Nan Goldin, care tocmai plecase de la Veneţia şi nu a putut să vină pe scenă pentru a primi trofeul, s-a aflat în fruntea unei veritabile lupte împotriva producătorilor de opioide, analgezice care i-au făcut dependenţi şi i-au ucis pe o jumătate de milioane de americani în ultimele două decenii.

Documentarul revine în detaliu asupra acestei teme: fotografa newyorkeză, care s-a aflat ea însăşi la un pas de moarte din cauza dependenţei sale, şi-a pus întreaga notorietate în slujba luptei în instanţă împotriva bogatei familii Sackler, care produce Oxicodonă, deşi sponsorizează în acelaşi timp unele dintre cele mai prestigioase instituţii culturale internaţionale."Am cunoscut multe persoane curajoase în viaţa mea, dar nimeni nu este ca Nan Goldin, care s-a luptat cu această familie foarte influentă", a declarat regizoarea Laura Poitras.

Câștigătorii Festivalului de Film de la Veneția

Sâmbătă seară, juriul de la Veneţia a transmis un alt semnal politic, decernând Premiul său Special regizorului Jafar Panahi şi arătând astfel că industria cinematografică nu se va pleca în faţa cenzurii din Iran şi că oferă sprijin unui cineast care a plătit cu propria libertate pentru dorinţa sa de a crea filme.Recompensat cu Leul de Aur în 2000 cu filmul "The Circle", Jafar Panahi este singurul cineast selectat în competiţia oficială din acest an a festivalului italian care nu a putut să fie prezent pe covorul roşu de la Veneţia, întrucât este încarcerat din luna iulie în Iran. În filmul său premiat sâmbătă seară, "No Bears", cineastul prezintă situaţia în care se află, denunţând astfel într-un mod strălucit cenzura din ţara sa.

Cineasta franceză Alice Diop, aflată la debutul ei în lungmetraj cu filmul "Saint Omer" după ce a realizat o serie de documentare, a câştigat sâmbătă seară două trofee importante: Marele Premiu al Juriului şi Premiul Luigi Di Laurentiis pentru film de debut. Premiul pentru regie i-a revenit cineastului italian Luca Guadagnino pentru "Bones and All", iar cel pentru scenariu cineastului britanico-irlandez Martin McDonagh pentru filmul "The Banshees of Inisherin".

Două trofee onorifice - Leul de Aur pentru întreaga carieră - au fost acordate în acest an actorilor Catherine Deneuve şi Paul Schrader.Eşec pentru NetflixGala de la Veneţia, considerată o trambulină de lansare pentru premiile Oscar de anul viitor, după succesele repurtate la ambele evenimente de filme precum "Nomadland", de Chloe Zhao, şi "Roma", de Alfonso Cuaron, nu a uitat de strălucirea adusă de marile staruri ale industriei cinematografice.Premiile de interpretare (Coppa Volpi) au fost acordate în acest an unor artişti de renume: Cate Blanchett (pentru rolul din filmul "Tar") şi Colin Farrell (pentru rolul din filmul "The Banshees of Inisherin").

Eșec pentru Netflix

Palmaresul ediţiei din 2022 reprezintă însă un eşec pentru platforma de streaming Netflix, aflată în căutarea unui fel de legitimitate la Veneţia. Privată de competiţia de la Cannes, întrucât filmele sale nu sunt lansate în cinematografele franceze, compania americană a revenit în forţă la Lido în acest an, prezentând patru filme.

Însă nici interpretarea spectaculoasă a actriţei Ana de Armas, care o joacă pe Marilyn Monroe în filmul "Blonde", nici evoluţia francezului Romain Gavras într-un film despre revoltele dintr-un cartier (filmul "Athena") nu au convins juriul. Nu s-au descurcat mai bine din acest punct de vedere nici regizorul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, care i-a cam nedumerit pe spectatori din cauza intrigii complicate din filmul său "Bardo", nici cineastul american Noah Baumbach, care nu a reuşit să aducă şarmul filmelor sale precedente în noua sa peliculă, "White Noise".

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, cunoscut şi sub numele de "Mostra", înfiinţat în 1932, este cel mai vechi festival cinematografic din lume. Alături de Cannes şi Berlin, festivalul veneţian face parte din "Big Three", o titulatură neoficială atribuită celor mai importante trei festivaluri de film din Europa.