Fotograful și documentaristul Dan Dinu, cunoscut pentru proiectele sale dedicate naturii și pentru colaborările sale cu publicații precum National Geographic, a anunțat că filmul documentar „Delta Sălbatică” a ajuns într-un moment esențial: montajul final a fost încheiat după aproape cinci ani de muncă.

Fotografie din Delta Dunării
„Delta Sălbatică”. Foto Dan Dinu

Într-o postare emoționantă publicată online, autorul spune că proiectul a însemnat mult mai mult decât simple filmări în Delta Dunării. Pentru el, povestea filmului a fost construită încă din teren, în fiecare cadru și în fiecare etapă a producției.

Azi este o zi mare. După aproape 5 ani de lucru, filmul Delta Sălbatică are montajul finalizat”, a scris Dan Dinu, mărturisind că în tot acest timp s-a gândit permanent la mesajul și emoția pe care vrea să le transmită publicului.

Documentarul a fost realizat împreună cu o echipă extinsă de colaboratori. De partea de filmare s-a ocupat Cosmin Dumitrache, iar scenariul a fost construit și rescris împreună cu Codruța Florea. Producția a beneficiat și de sprijinul ghizilor de la Descoperă Delta Dunării, care au însoțit echipa în explorările prin Delta Dunării.

Filmul va avea și o componentă sonoră importantă. Actrița Medeea Marinescu este vocea personajului principal, iar coloana sonoră a fost compusă de Alexei Turcan, despre care Dan Dinu spune că a creat „o muzică fabuloasă”. În plus, realizatorul a anunțat că piesa de final va fi interpretată de „o persoană foarte faină”, al cărei nume nu a fost încă dezvăluit.

Deși montajul este finalizat, echipa mai are de parcurs câteva etape importante înainte de lansare: mixajul muzical, designul de sunet și colorizarea filmului.

Premiera documentarului va avea loc pe 5 iunie, în cadrul LYNX Festival, eveniment unde Dan Dinu spune că îi așteaptă pe spectatori alături de întreaga echipă din spatele proiectului „România Sălbatică”.

Este tare mult suflet în proiectul ăsta și prea mulți oameni faini s-au dedicat lui”, a transmis realizatorul, invitând publicul să nu își facă alte planuri pentru ziua premierei.

Dan Dinu este unul dintre cei mai cunoscuți fotografi de natură din România, remarcat pentru proiectele sale dedicate peisajelor sălbatice, biodiversității și conservării mediului. De-a lungul ultimelor două decenii, el a devenit un nume important în fotografia wildlife și în documentarele despre natura din România, colaborând inclusiv cu National Geographic și alte publicații internaționale de profil.

Dan Dinu este cunoscut în special pentru implicarea sa în proiectul „România Sălbatică”, unul dintre cele mai apreciate documentare românești dedicate naturii. Filmul, lansat după ani întregi de filmări în toate regiunile țării, prezintă fauna, peisajele și ecosistemele spectaculoase ale României și a avut un succes major atât în cinematografe, cât și în festivaluri de film și evenimente dedicate mediului. Documentarul a devenit rapid un reper pentru producțiile românești de acest tip și a contribuit la popularizarea ideii de conservare a naturii în rândul publicului larg.

În paralel, Dan Dinu a realizat numeroase proiecte fotografice și expediții documentare în Delta Dunării, Munții Carpați și alte zone naturale din România. Imaginile sale au fost publicate în albume, reviste și expoziții, fiind apreciate pentru stilul cinematic și pentru accentul pus pe relația dintre om și natură.

Odată cu filmul „România Sălbatică”, Dan Dinu a devenit regizor și producător de film documentar de natură. Filmele realizate au fost acceptate la numeroase festivaluri de specialitate și au câștigat premii importante. Alături de Cosmin Dumitrache a colaborat la producții ce au fost difuzate de BBC, Nat Geo Wild sau HBO Europe.

De la înființarea proiectului România Sălbatică în 2010, Dan Dinu coordonează întreaga activitate a acestuia și continuă să fotografieze sau să filmeze cu aceeași pasiune natura României.

De asemenea, el este implicat activ în promovarea ecoturismului și a educației de mediu, participând la conferințe, workshopuri și proiecte dedicate protejării patrimoniului natural. În ultimii ani, Dan Dinu s-a concentrat tot mai mult pe producția de filme documentare, iar noul său proiect, Delta Sălbatică, continuă direcția începută cu „România Sălbatică”, aducând în prim-plan una dintre cele mai spectaculoase și fragile zone naturale din Europa.

