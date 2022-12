„Avatar: Calea apei“, pe primul loc în box office în weekendul de lansare. Aproape jumătate de miliard de dolari în întreaga lume

Pelicula regizată de James Cameron a ajuns în fruntea box office-ului nord-american, în weekendul de lansare și a avut încasări foarte bune în întreaga lume.

„Avatar: Calea apei“ a avut încasări de 134 de milioane de dolari și America de Nord şi încasări de 301 milioane de dolari în străinătate, generând un total global de 435 de milioane, potrivit deadline.com.

Producătorii estimau încasări mai mari pentru weekendul de lansare, 150-175 de milioane de dolari, dar, cu toate acestea, filmul are mari șanse să genereze până la sfârșitul anului 4 miliarde de dolari. James Cameron declara că filmul trebui să genereze încasări de 2 miliarde de dolari doar pentru a atinge pragul de rentabilitate.

Acesta este al treilea cel mai bun debut din pandemie la nivel mondial, după „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (442 de milioane de dolari la nivel global) şi „Spider-Man: No Way Home“ (600 de milioane de dolari la nivel global).

Primul film „Avatar“, din 2009, a avut în weekendul de lansare încasări de 77 de milioane de dolari în box office-ul nord american.

„Avatar: Calea apei“, mai bun decât prima parte

Utilizând o tehnologie 3D mai avansată, pelicula, care a fost foarte apreciată de critici, are în centrul său creaturile acvatice de pe luxurianta planetă Pandora. Rcenziile publicate pe agregatorul online Rotten Tomatoes au fost elogioase la adresa noii producţii cinematografice.

„Avatar: The Way of Water” este un festin vizual care ţâşneşte din ecran şi îşi merită din plin timpul de rulare de trei ore şi 12 minute”, a spus Richard Roeper, de la Chicago Sun-Times.

„Efectele speciale 3D sunt în continuare excepţionale, dar scenariul este mai bun de data aceasta, acţiunea fiind mai interesantă decât în filmul original”, a declarat Randy Myers, de la San Jose Mercury News.

Continuarea epopeei fantastice „Avatar: Calea apei”, lansată la 13 ani de la prima parte, este considerată de criticii de film mai bună decât originalul din 2009, atât ca poveste, ​​cât și în ceea ce privește efectele vizuale.