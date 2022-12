James Cameron a lipsit de la premiera „Avatar: Calea apei“ pentru că are COVID. „Omul propune, Dumnezeu dispune“

Regizorul nu a putut fi prezent aseară la premiera de gală din Los Angeles, cu trei zile înainte de lansarea filmului în cinematografe.

James Cameron a fost testat pentru Covid, iar rezultatul a fost pozitiv. „Sunt în Los Angeles, tocmai m-am întors de la Tokyo și am reușit să iau Covid în avion, așa că sunt izolat și nu pot merge la propria mea premieră în seara asta“, a declarat Cameron pentru Deadline. „Câtor oameni le-am spus de-a lungul anilor: «Ne vedem la premieră și o să recuperăm». Ei bine, cred că nu. Omul propune, iar Dumnezeu dispune“, a mărturisit regizorul în vârstă de 68 de ani.

Un reprezentant Disney a declarat pentru Deadline că, din fericire, este o formă ușoară: „James Cameron are COVID, dar se simte bine. Va participa virtual, dar nu va fi prezent fizic“.

Regizorul a intrat prin Zoom în legătură cu cei prezenți și le-a transmis un mesaj: „În primul rând, vreau să le cer scuze tuturor celor aflați acolo în această seară. Lipsesc de la propria mea petrecere. În avionul care mă aducea de la Tokyo am început să mă simt rău. Am fost testat și, desigur, am COVID, așa că evident că nu pot fi acolo, să pun în pericol alți oameni”.

Cameron a participat la premiera mondială de la Londra a filmului „Avatar: Calea apei“, pe 6 decembrie. Filmul, care va fi lansat în cinematografe pe 16 decembrie ar putea avea încasări de 200 de milioane de dolari la box office-ul din America de Nord doar în prinul weekend.

La lansarea din Los Angeles au fost prezențe vedetele din film, printre care Kate Winslet, Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Edie Falco și Jemaine Clement, dar și CEO-ul Disney, Bob Iger, revenit la conducerea companiei.

Continuarea epopeei fantastice a regizorului James Cameron este considerată de criticii de film mai bună decât originalul din 2009, atât ca poveste, ​​cât și în ceea ce privește efectele vizuale. În noul film „Avatar: Calea apei“ personajele principale - războinica Naʼvi Neytiri (Zoe Saldaña) şi fostul puşcaş marin devenit Naʼvi, Jake Sully (Sam Worthington) - sunt părinţii a patru copii pe planeta Pandora.

„Nu pariați niciodată împotriva lui James Cameron. Încerc să evit metaforele, dar nu am văzut niciodată așa ceva din punct de vedere tehnic, vizual. Este copleșitor. Prea copleșitor. Am revăzut primul «Avatar» în weekend și a fost bun. Continuarea este mult mai bună și mai profundă“, a spus criticul de film Mike Ryan de la Uproxx.

Pelicula vine la 13 ani și opt amânări de la precedenta, în care Weaver interpreta rolul doctorului Grace Augustine, coordonatorul programului Avatar. Totodată, în film mai apar Sigourney Weaver și Kate Winslet. Pelicula este printre cele mai scumpe realizate vreodată, cu un buget de 250 de milioane de dolari.