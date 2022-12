„Avatar: Calea apei“: pe primul loc în box-office, în weekendul de Crăciun. Încasările mondiale se apropie de un miliard de dolari

Filmul „Avatar: The Way of Water“, regizat de James Cameron, s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american în weekendul prelungit de Crăciun, cu încasări de 90 de milioane de dolari.

Cinematografele au rămas parţial fără spectatori, din cauza unei violente furtuni de zăpadă care a afectat serios activităţile şi deplasările din Statele Unite şi Canada, informează AFP.

Această continuare mult aşteptată a superproducţiei SF din 2009 a obţinut încasări de 90 de milioane de dolari de vineri până luni inclusiv, zi liberă în Statele Unite şi Canada, în cel de-al doilea weekend al său de proiecţii în America de Nord.

„Avatar: Calea apei“ se apropie de pragul de un miliard de dolari

În box-office-ul mondial, filmul "Avatar: The Way of Water" a obţinut până luni încasări totale de peste 889,3 de milioane de dolari, potrivit site-ului boxofficemojo.com. Cu o acţiune plasată din nou pe planeta fictivă Pandora, acest lungmetraj prezintă o serie de evenimente care se desfăşoară la peste un deceniu după cea din filmul original din 2009.

Puşcaşul marin Jake Sully, interpretat de actorul Sam Worthington, şi-a efectuat tranziţia în corpul unui Na'vi - popor de dimensiuni mari, cu pielea albastră, din Pandora - şi colaborează cu acesta pentru a-i proteja habitatul de o ameninţare mortală.

În weekendul de lansare, „Avatar: Calea apei“ a avut încasări de 134 de milioane de dolari și America de Nord şi încasări de 301 milioane de dolari în străinătate, generând un total global de 435 de milioane de dolari.

Producătorii estimau încasări mai mari pentru weekendul de lansare, 150-175 de milioane de dolari, dar, cu toate acestea, filmul are mari șanse să genereze până la sfârșitul anului 4 miliarde de dolari. James Cameron declara că filmul trebui să genereze încasări de 2 miliarde de dolari doar pentru a atinge pragul de rentabilitate.

Mult așteptata producție regizată de James Cameron, care vine la 13 ani și opt amânări de la precedenta, este considerată de criticii de film mai bună decât originalul din 2009, atât ca poveste, ​​cât și în ceea ce privește efectele vizuale.