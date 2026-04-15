„Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, în selecția Cannes Écrans Juniors 2026. Juriul este format din copii

Filmul „Atlasul Universului”, premiat anul acesta la festivalurile internaționale de la Berlin și la Sofia, face parte din selecția Cannes Écrans Juniors, prezentată în timpul Festivalului Internațional de Film de la Cannes, ediția 79.

Selecția realizată de Pierre de Gardebosc, Gérard Camy și Aurélie Ferrier include filme de interes general pentru copii și adolescenți, care stârnesc reflexie, evocă civilizații, moduri de viață, povești din mai multe țări și subiecte incitante ce pot deveni teme importante de dialog în mediul școlar, oferind totodată elevilor o introducere în arta cinematografică. Lungmetrajele din secțiunea Cannes Écrans Juniors vor fi jurizate de copii.

„Selecția la Cannes Écrans Juniors înseamnă o ocazie rară și onorantă de a avea filmul prezentat atât la Berlin, cât și în contextul Festivalului de Film de la Cannes, și de a-l pune în dialog direct cu publicul lui.”, a declarat regizorul Paul Negoescu.

Primul film românesc pentru copii care face parte din această selecție paralelă, educațională și culturală desfășurată sub umbrela Festivalului de Film de la Cannes, dedicată în special tinerilor de peste 13 ani, „Atlasul Universului”, va fi prezentat alături de titluri precum „Chicas triste” (r. Fernanda Tovar, Mexic, Spania, Franța), „Omaha” (r. Cole Webley, SUA), „Sham” (r. Takashi Miike – Japonia), „The Good Daughter” (r. Julia De Paz Solvas, Spania), „Une année italienne” (r. Laura Samani, Italia, Franța), „Vanilla” (r. Mayra Hermosillo, Mexic).

Lungmetrajul „Atlasul Universului”, produs de compania de producție deFilm (România) în coproducție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Media (România), a fost desemnat Cel mai bun film din competiția internațională destinată filmelor pentru adolescenți la Festivalul Internațional de Film de la Sofia, ediția 30. și a primit Mențiunea Specială a Juriului internațional al Berlinale Generation Kplus a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, ediția 76.

Realizat după un scenariu scris de Paul Negoescu („Două lozuri”, „Oameni de treabă”, „Încă două lozuri”, „Povestea unui pierde-vară”, „O lună în Thailanda”) și Mihai Mincan („Dinți de lapte”, „Spre Nord”), filmul „Atlasul Universului” vorbește cu umor și tandrețe despre copilărie, curaj și puterea imaginației.

Un băiat de zece ani, care cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, pornește în prima sa călătorie plină de aventuri în afara satului în care locuiește, descoperind o lume surprinzătoare și prietenii neașteptate.