Cel mai recent film al Radu Jude, selectat la Festivalul de Film de la Cannes 2026, în Quinzaine de cinéastes

Cel mai recent film al lui Radu Jude şi primul său lungmetraj realizat în franceză, „Journal d'une femme de chambre“ („Jurnalul unei cameriste“) a fost selectat în secţiunea competiţională a Festivalului de Film de la Cannes Quinzaine de cinéastes, una dintre cele mai importante platforme dedicate cinemaului de autor.

Filmul, având-o pe Ana Dumitraşcu în rolul principal, spune povestea unei tinere din România care lucrează într-o familie franceză şi intră într-o trupă de teatru de amatori care pregăteşte o adaptare a romanului „Jurnalul unei cameriste“ scris de autorul francez Octave Mirbeau. Acelaşi roman a stat la baza unei ecranizări celebre a lui Louis Bunuel din 1964.

Secțiunea Directors’ Fortnight, fondată de Societatea Regizorilor de Film din Franța, este una dintre cele mai importante platforme dedicate cinemaului de autor din cadrul festivalului, fiind recunoscută pentru selecțiile sale curajoase și pentru promovarea filmelor inovatoare, în afara competiției oficiale pentru Palme d’Or.

Prezența sa în lineup-ul Directors’ Fortnight 2026 reconfirmă statutul lui Radu Jude ca unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani și menține cinematografia românească în atenția marilor festivaluri internaționale. Jude a câștigat anul trecut Ursul de Argint în cadrul Berlinalei pentru "Kontinental ‘25”, iar în urmă cu cinci ani, regizorul român a câștigat Ursul de Aur cu „Bad Luck Banging or Loony Porn/ Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, iar în 2015 a primit pentru „Aferim!” trofeul Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor.

De asemenea, cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, "Fjord", a fost selectat în competiția oficială a celei de-a 79-a ediții a Festivalul de Film de la Cannes (12 - 23 mai), unde va concura pentru prestigiosul trofeu Palme d’Or.