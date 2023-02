„Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, locul 1 în box-office-ul nord-american, deși are un rating scăzut și recenzii proaste

Filmul "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", produs de Disney, a debutat pe primul loc în box-office-ul din Statele Unite şi Canada, obţinând încasări de 118 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii.

Chiar dacă a avut recenzii proaste și un rating foarte scăzut, filmul s-a dovedit un succes.

"Este o lansare excelentă", a comentat David A. Gross de la Franchise Entertainment Research.

Cu actorul Paul Rudd în rolul Ant-Man şi cu Evangeline Lilly în cel al personajului Hope Van Dyne, acest film cu supereroi a surclasat peliculele clasate pe locurile următoare.

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea. Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Pe locul al doilea s-a menţinut "Avatar 2: The Way of the Water", cu încasări de 7,5 milioane de dolari pe parcursul weekendului trecut, în contextul în care filmul produs de 20th Century Studios a obţinut încasări totale de 2,24 miliarde de dolari la nivel mondial.

"Puss in Boots: The Last Wish", un film pentru copii derivat din franciza "Shrek", a ocupat locul al treilea, cu încasări de 7,4 milioane de dolari, la nouă săptămâni după lansare.

Pe locul al patrulea s-a clasat "Magic Mike's Last Dance", regizat de Steven Soderbergh, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. În acest film, al treilea din seria dedicată personajului Mike Lane, actorul Channing Tatum joacă din nou rolul dansatorului de striptease.

Filmul horror "Knock at the Cabin", produs de Universal Studios şi regizat de un maestru american al thrillerului, cineastul M. Night Shyamalan, ocupă doar locul al cincilea, cu încasări de 4,6 milioane de dolari.