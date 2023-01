Ce filme putem urmări pe Netflix în 2023 VIDEO

Netflix a dat publicității lista filmelor originale pe care le va lansa în acest an, care cuprinde un mare număr de titluri.

Cea mai mare platformă premium de streaming promite pentru 2023 multe filme, care „să distreze oamenii” și să se „potrivească fiecărei dispoziții”.

Alături de o listă completă cu filmele Netflix din acest an, compania americană a publicat și un clip de promovare în care sunt menționate, printre altele, filme precum Extraction 2, Heart of Stone, Rebel Moon, The Mother, Your Place or Mine și Damsel.

Lista completă a filmelor pe care Netflix la va lansa anul acesta:

IANUARIE:

Dog Gone

Jung_E

You People

Pamela, A Love Story

FEBRUARIE:

True Spirit

Your Place or Mine

- We Have a Ghost

- Bill Russell: Legend

MARTIE

Luther: The Fallen Sun

Murder Mystery;

The Magician’s Elephant

APRILIE

A Tourists Guide To Love;

MAI

The Mother

IUNIE

Extraction 2;

IULIE

They Cloned Tyrone

AUGUST

Heart Of Stone

- Lift

OCTOMBRIE

Damsel

- Pain Hustlers

NOIEMBRIE

The Killer

- A Family Affair

- Leo;

DECEMBRIE

- Leave The World Behind

- Rebel Moon.

Au fost prezentate și lansări de filme pe sezoane

PRIMĂVARĂ: Chupa, Kill Boksoon;

VARĂ: Happiness For Beginners, The Perfect Find;

TOAMNĂ: Love At First Sight, Nyad, Players, Spaceman 2023, The Archies, Best, Christmas, Ever.

De asemenea, o serie de producții cinematografice vor fi lansate în acest an pe Netflix, fără să fie menționată perioada: Carga Máxima (Overhaul), Chakda ‘Xpress, Chicken Run: Dawn of the Nugget, Choose Love, The Deepest Breath, Maestro, Monkey Man, The Monkey King, Nimona, The Out-Laws, Reptile, Rustin, Shirley, Untitled Wes Anderson/Roald Dahl, Victim/Suspect.