Gigi Becali și-a expus fizicul, la 67 de ani. Apariție la bustul gol pe șantier, printre muncitori

Gigi Becali a inspectat ieri lucrările la biserica pe care o ridică în Pipera, făcându-și apariția pe șantier la bustul gol, dar cu un tricou pus pe cap, pentru a se feri de soarele arzător. Patronul FCSB a descins din Rolls Royce, iar imaginile au fost postate pe TikTok de utilizatorul marius.mitran89.

→ Imaginea 1/3: Gigi Becali, în inspecție la bustul gol. Captură TikTok

Omul de afaceri nu s-a sfiit să umble printre oameni la bustul gol și le-a dat indicații muncitorilor care lucrează la ridicarea bisericii în care acesta investește. Finanțatorul campioanei a analizat inclusiv trotuarul de la intrarea pe șantier. Imaginile inedite i-au surprins pe utilizatorii de pe platforma specializată în clipuri scurte. Aceștia au remarcat forma fizică bună a afaceristului de 67 de ani și l-au gratulat pe acesta: „Stallone de România”, „Nea Gigi face sală”, „Bine pe corp nea Gigi”, „Slim fit Giginio”.

Va face ”cea mai frumoasă biserică din lume”

”Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray (n.r. în 2008, când FCSB a ajuns în grupele Champions League). Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”. Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe...”, a expus Gigi Becali povestea lăcașului de cult.

Cum lucrarea este extrem de complexă (2000 de metri pătrați din interior trebuie îmbrăcați în mozaic), proiectul avansează greu, termenul de finalizare fiind anul 2028.