Top 20 de filme de neratat în anul 2023 | VIDEO

De la „Ursul narcoman” și „Barbie”, la „Mica sirenă” și „Oppenheimer”, până la partea a doua din „Dune”. Iată câteva dintre filmele de neratat în anul 2023, recomandate de BBC.

„Ursul narcoman”

„Ursul narcoman” este „inspirat” de povestea adevărată a unui urs negru care a înghițit rezerva de cocaină a unui traficant de droguri. Trista realitate este că ursul a murit aproape imediat după aceea. Acesta a fost apoi împăiat și expus în Kentucky Fun Mall, fiind numit „Pablo Escobear”. Dar în acest film, regizat de Elizabeth Banks, ursul îi atacă pe Keri Russell, O'Shea Jackson Jr, Alden Ehrenreich și Ray Liotta.

Data lansării: 24 februarie.

65

Adam Driver joacă rolul comandantului Mills, un pilot de navă spațială „aflat într-o misiune de explorare de lungă durată" care se prăbușește pe o planetă sălbatică. Se pare că doar unul dintre pasagerii săi a supraviețuit, o tânără interpretată de Ariana Greenblatt. Dar ei nu sunt singuri.

Întorsătura este că ei se află de fapt pe Pământ, acum 65 de milioane de ani (de unde și titlul). Înseamnă că Mills a călătorit înapoi în timp?

Data lansării: 9 martie

John Wick: Capitolul 4

Keanu Reeves revine în rolul asasinului-erou John Wick. El călătorește prin Paris, Berlin, Osaka și alte locații asemănătoare cu cele ale lui James Bond.

De data aceasta, întreaga lume criminală, inclusiv liderii de la High Table, care controlează toate organizațiile criminale, pare să fie pe urmele lui Wick.

Data lansării: 24 martie.

Renfield

În Dracula lui Bram Stoker, Renfield este servitorul devotat al contelui, un nebun care mănâncă, zboară și care își plănuiește evadarea dintr-un azil. Nicholas Hoult are rolul principal. Însă acesta are parte de o schimbare de look în acest film regizat de Chris McKay. El încă execută ordinele stăpânului său în New Orleans-ul zilelor noastre. De asemenea, Renfield preferă să petreacă timp cu o polițistă interpretată de Awkwafina.

Din distribuție face parte Nicolas Cage, în rolul Contelui Dracula.

Data lansării: 14 aprilie.

Mica Sirenă

Halle Bailey, care cântă împreună cu sora ei în grupul Chloe x Halle, o interpretează pe Ariel, care își dorește să îi crească picioare pentru a se alătura prințului ei pe uscat. Din distribuție fac parte Melissa McCarthy în rolul Ursulei, vrăjitoarea mării, Javier Bardem în rolul tatălui lui Ariel, Regele Triton, și Daveed Diggs în rolul crabului Sebastian

Data lansării: 26 mai

Omul-Păianjen: În lumea păianjenului, partea a II a

În anul 2018, Omul-Păianjen: În lumea păianjenului a reunit numeroase stiluri de animație diferite pentru a alcătui o capodoperă pop-art hipnotizantă. De asemenea, a reunit numeroși oameni-păianjeni diferiți. Continuarea urmează să se întindă pe șase universuri paralele și să prezinte 240 de personaje, multe dintre ele legate de Omul-Păianjen: Oscar Isaac, de exemplu, dublează vocea Omului-Păianjen din anul 2099.

Data lansării: 2 iunie

Orașul asteroizilor

Acțiunea celui mai recent film al lui Wes Anderson este plasată în anul 1955, într-un oraș fictiv din deșertul american, unde copiii și părinții participă la o convenție a Junior Stargazer. În descrierea oficială se spune doar că un eveniment dezastruos perturbă lucrurile.

Din distribuție fac parte: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Steve Carell, Margot Robbie și Willem Dafoe.

Data lansării: 16 iunie.

Elementar

Cel mai recent desen animat al celor de la Pixar are loc într-o metropolă în care toată lumea este făcută din unul dintre cele patru elemente clasice: pământ, apă, aer și foc. Însă ce se întâmplă când un bărbat din apă (dublat de Mamoudou Athie) este atras de o femeie din foc (Leah Lewis)? Ar putea lucrurile să devină fierbinți?

Data lansării: 16 iunie.

Indiana Jones și cadranul destinului

Harrison Ford revine în rolul lui Indiana Jones, iar John Rhys-Davies s-a întors în rolul lui Sallah, care a jucat în primul și al treilea film.

Acțiunea se petrece în anul 1969 și este singurul film „Indiana Jones” care nu este regizat de Steven Spielberg și nici nu se bazează pe o poveste de George Lucas (deși cei doi sunt producători executivi).

Data lansării: 30 iunie.

Misiune imposibilă 7

După rolul din „Top Gun:Maverick”, Tom Cruise trece direct la ceea ce va fi cu siguranță unul dintre cele mai bune filme din 2023. Amânat cu doi ani din cauza pandemiei, continuarea îl reunește pe Cruise cu Ving Rhames, Simon Pegg și Rebecca Ferguson.

Data lansării: 14 iulie.

Barbie

A fost nevoie doar de câteva fotografii: Margot Robbie și Ryan Gosling mergând cu rolele în ca Barbie și Ken. Internetul s-a dezlănțuit, iar Barbie a devenit brusc unul dintre cele mai așteptate filme ale anului. Greta Gerwig regizează filmul care promite să fie satiric.

Data lansării: 21 iulie.

Oppenheimer

Cillian Murphy îl interpretează pe J. Robert Oppenheimer, fizicianul american care a devenit cunoscut drept „părintele bombei atomice”. Emily Blunt o interpretează pe Kitty, soția savantă a lui Oppenheimer, alături de Florence Pugh în rolul fostei sale iubiri, iar Matt Damon în rolul generalului din armata americană care a condus Proiectul Manhattan, care a dezvoltat bomba.

Data lansării: 21 iulie.

Challengers

Zendaya o interpretează pe Tashi, o fostă jucătoare profesionistă, soția și antrenoarea unui campion, Art (Mike Faist), care se află într-o criză serioasă. Când ea îl îndeamnă să revină într-un turneu Challengers, cu miză mică, adversarul său se dovedește a fi fostul iubit al lui Tashi și cel mai bun prieten din copilărie al lui Art, Patrick (Josh O'Connor).

Data lansării: 11 august.

Următorul gol câștigat

În 2001, Australia a învins Samoa Americană la fotbal, cu scorul de 31-0. Echipa Samoa Americană a fost ironizată ca fiind cea mai slabă echipă de fotbal din lume, dar soarta lor s-a schimbat atunci când l-au angajat pe Thomas Rongen, un antrenor hotărât.

Filmul este regizat de Taika Waititi, iar Michael Fassbender îl interpretează pe Rongen.

Data lansării: 22 septembrie.

Dune: Partea a doua

Filmul începe de unde s-a oprit Dune, cu Atreides în căutare de răzbunare împotriva dușmanilor care i-au atacat familia. În plus, Stellan Skarsgård revine în rolul maleficului Baron Harkonnen. I

Data lansării: 3 noiembrie.

Wonka

Wonka este regizat de Paul King și scris de King și Simon Farnaby. Din distribuție fac parte: Olivia Colman, Rowan Atkinson și Matt Lucas.

Data lansării: 23 decembrie

Poor Things

Filmul este bazat pe romanul din 1992 al lui Alasdair Grey. Emma Stone joacă rolul unei femei sinucigașe al cărei creier al copilului nenăscut este implantat în corpul ei reînviat de către un om de știință nebun. Willem Dafoe îl interpretează pe doctorul Godwin Baxter.

Data lansării: 2023

Beau se teme

Joaquin Phoenix joacă în rolul lui Beau, care își pierde unul dintre părinți și, în timp ce se îndreaptă spre celălalt, se confruntă cu genul de obstacole pe care probabil numai Aster le poate visa.

Data lansării: 2023.

Killers of the Flower Moon

„Killers of the Flower Moon" este o adaptare după cartea lui David Grainn din anii 1920, în care cel puțin 60 de americani nativi Osage au fost uciși în Oklahoma. Jesse Plemons îl interpretează pe agentul FBI care investighează masacrul, Robert De Niro este crescătorul de vite suspectat că ar fi pus la cale masacrul, iar Leonardo DiCaprio îl interpretează pe nepotul acestuia.

Se spune că va avea premiera la Festivalul de Film de la Cannes în luna mai, dar, din nou, acest lucru nu a fost confirmat.

Data lansării: 2023.

Maestrul

Filmul spune povestea căsniciei de zeci de ani a lui Bernstein cu Felicia Montealegre (Carey Mulligan), care a știut tot timpul că este homosexual, cu mult înaintea publicului. Maya Hawke joacă rolul uneia dintre fiicele lor.

Data lansării: 2023.