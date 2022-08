Charlbi Dean a murit subit la 32 de ani. Actrița a impresionat la Festivalul de la Cannes din acest an

Actrița și modelul sud-african Charlbi Dean a decedat în mod neașteptat la vârsta de 32 de ani. Aceasta a impresionat la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, unde a primit unde a premiul Palme d'Or, pentru rolul din „Triangle of Sadness".

Un reprezentant al familiei a anunțat decesul s-a produs în urma unei boli neașteptate cu o evoluție subită, potrivit publicației TMZ. Decesul lui Charlbi Dean s-ar fi produs într-un spital din New York.

Cel mai important rol a fost în filmul „Triangle of Sadness", prezentat în acest an la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul nu a ajuns încă în cinematografe.

Filmul prezintă un vas de croazieră naufragiat și peripețiile trăite de cei care se află la bord până când ajung la țărm. Charlbi Dean joacă în acest film alături de Woody Harrelson.

Charlbi Dean mai este cunoscută pentru rolul din serialul „Black Lightning", unde a jucat rolul antieroului Syonide.

Aceasta a mai avut roluri în filmele „Blood in the Water", „Don't Sleep", „An Interview with God" şi "Porthole".

A defilat pe podiumurile din toată lumea

De asemenea, Charlbi Dean a defilat pe numeroase podiumuri din toată lumea ca model şi a apărut în pictoriale în mai multe reviste.

Charlbi Dean s-a născut în Cape Town. În anul 2008, aceasta a supraviețuit unui accident de mașină. În anul 2010 a debutat în lumea filmului cu rolul în filmul „Spud“.