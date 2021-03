Mihai Marcu, CEO MedLife: „Am alături oameni incredibili. Faptul că s-a reuşit este datorită lor, avem foarte mulţi medici şi specialişti de top“

„Am prins revoluţia în armată, am prins criza băncilor din România ca director de credit într-o bancă, am plecat pe mări cu barca şi am prins furtuni, dar să mă prindă pandemia ca şef al celei mai mari companii private medicale din România a fost cireaşa de pe tort. Cred că după ce trecem prin revoluţii, prin furtuni bancare sau pandemie, ce nu te omoara, te întăreşte. În MedLife am alături nişte oameni incredibili. Faptul că s-a reuşit este datorită lor”, spune Mihai Marcu, CEO MedLife, într-un interviu care marchează un an de pandemie în România.

Pandemia a dat peste cap foarte multe afaceri, unii dispar, alţii se reinventeaza, cum v-aţi resetat business-ul în ultimul an?

Mihai Marcu: În primul rând, MedLife este o companie inovativă, a fost tot timpul vârful de lance. Ceea ce a fost nemaipomenit pentru noi este faptul că am construit şi, la 7 zile de interdicţiile de venire din Italia, deja aveam consultaţii online şi echipamente instalate. Astfel, dacă te duceai în Clinici MedLife aveai self check-in pentru siguranţa pacienţilor şi a medicilor. Am fost prima companie de servicii medicale private din România care a dat consultaţii online, prima companie din România care a trimis acasă medicii care veniseră de la ski de 2 zile, în timp ce lumea ne spunea că exagerăm. În 7 zile am construit un laborator PCR la Bucureşti, apoi la Sfântu Gheorghe. Astăzi avem deja şapte astfel de unităţi.

Testam periodic medicii, asistenţii şi personalul de la recepţie. Erau speriaţi la început. Am fost întrebat: „Mihai, noi cu toţii suntem aliniaţi?” Am zis „da”, pentru că aşa era. Nu am dus lipsă de măşti, mănuşi, dezinfectanţi. La început le-am făcut în propria farmacie pe reţetă de laborator. În primele zile ne-am ajutat şi am colaborat cu alţi operatori medicali, pentru a reacţiona foarte rapid.

Toate acestea au trebuit făcute la o magnitudine mare, vorbim de 5000 de oameni, personal medical şi auxiliar, care primeau 20 000 de pacienţi, dintre care o parte tuşeau sau făceau febră.

Cumva aceasta operativitate şi faptul că am fost pregătiţi de ani de zile mental, că am avut acest software cu programări online şi contact redus cu pacienţii în recepţie, ne-au scos din stresul crizei. Pentru că stresul a lovit primul. Stresul când vedeai cum creşte numărul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Stresul mental că eşti singur ca în Walking Dead. Stresul că o clinică trebuie să îşi primească pacienţii, oameni bolnavi care au nevoie de medic şi trebuie să rămână în siguranţă.

Bugetul făcut de o firmă listată la Bursă a devenit o himeră pe data de 15 martie. Evident, am pus pe primul plan siguranţa echipei şi capacitatea MedLife de a-şi proteja pacienţii şi angajaţii. Nu s-a gândit nimeni la buget până pe 15 aprilie, cand am rugat toţi colegii să facă bugetul pentru iunie, pentru că era clar că lucrurile se relaxează.

Ce aţi învăţat în această perioadă?

Mihai Marcu: Am prins revoluţia în armată, am prins criza băncilor din România ca director de credit într-o bancă, am plecat pe mări cu barca şi am prins furtuni, dar să mă prindă pandemia ca şef al celei mai mari companii private medicale din România a fost cireaşa de pe tort. Cred că după ce trecem prin revoluţii, prin furtuni bancare sau pandemie, ce nu te omoara, te întăreşte. În MedLife am alături nişte oameni incredibili. Faptul că s-a reuşit este datorită lor, avem foarte mulţi medici şi specialişti de top. Acum a fost momentul lor, de la ei pleacă tot succesul acestei perioade.

Lecţiile importante au fost legate de oameni la început când ne-am dat seama că dacă ne echipam, nu se transmite virusul, apoi momentul în care am deschis al doilea, şi al treilea laborator pentru că puteam testa personalul şi toată lumea era în siguranţă şi rezultatele studiilor extraordinare pe care le-am publicat.

Am fost mândru şi sunt mândru de colegii mei, un pneumolog, un ORL-ist, în special cei care deschid gura oamenilor în perioada asta şi care o fac deja cu dezinvoltură şi curaj, îşi fac meseria într-un mod extraordinar. Sunt tare mândru să îi cunosc şi să fiu alături de ei.

