În acest context, am vrut să vedem cum a arătat unul dinte cei mai dificili ani din istoria recentă pentru o companie farmaceutică internaţională. Cătălin Radu, General Manager al Bristol Myers Squibb România, ne-a detaliat într-un interviu care au fost principalele provocări ale lui 2020, ce a însemnat implicarea în lupta împotriva noului coronavirus pentru companie, dar şi care sunt perspectivele de a aduce în România noi terapii pentru tratarea bolilor cronice.

Întrebări:

Recent, Bristol Myers Squibb a anuntat modificări în viziunea de ansamblu a companiei şi o nouă identitate globală. Concret la ce se referă aceste schimbări şi care estimaţi să fie impactul acestora pentru piata din România?

Bristol Myers Squibb este compania care aduce împreună mii de oameni la nivel global, inspiraţi de aceeaşi misiune: identificarea şi dezvoltarea de medicamente inovatoare care pot îmbunătăţi şi, de ce nu, prelungi viaţa pacienţilor cronici. Astfel, noua misiune a companiei este, pe scurt, aceea de a pune ştiinţa în slujba cetăţenilor, poate chiar mai mult decât o făceam până acum. Aceasta se va reflecta atât prin acţiunile noastre de zi cu zi şi eforturile constante ale experţilor noştri de a le aduce pacienţilor care suferă de boli grave tratamentele de care au nevoie, cât şi prin iniţiativele de responsabilizare socială. Mai mult ca niciodată, vrem să fim conectaţi la viaţa comunităţilor din care facem parte şi să lucrăm îndeaproape pentru mai binele nostru, al tuturor.

Ce tipuri de terapii sunt disponibile în România în acest moment in portofoliul companiei?

Principala noastră preocupare este aceea de a inova în ceea ce priveşte tratarea bolilor cronice grave, pentru care până acum nu a fost găsit un răspuns. Domenii terapeutice precum precum cancer, in diverse indicatii precum cancer pulmonar, renal, melanom, cancer de cap si gat cat dar si Limfom Hodgkin. Sunt doar o parte dintre cele pentru am dezvoltat medicamente şi soluţii de tratament de care beneficiază oameni din întreaga lume, inclusiv România.

În contextul în care pandemia actuală afectează accesul pacienţilor ce suferă de boli cronice la tratamentele de care au nevoie, în ce măsură mai putem discuta despre accesul acestor pacienţi la terapii inovatoare? Care credeţi că ar fi cele mai importante aspecte ce trebuie îmbunătăţite în acest sens?

2020 este un an cu provocări ieşite din comun, dar care a arătat, încă o dată, cât de importante sunt inovaţia şi cercetarea în domeniile medical şi farmaceutic. Totodată, pentru compania noastră a fost un an care ne-a demonstrat eficienţa echipelor cu care lucrăm, având în vedere faptul că în România niciun pacient nu a fost privat de tratamentul prescris de medic, din această cauză. Am fost puşi în situaţia de a găsi rapid soluţii logistice pentru a ne asigura că medicamentele ajung la timp la toţi cei care au nevoie de ele, însă am făcut faţă cu succes oricărei provocări.

Astfel, luând în considerare modul în care echipele noastre au reacţionat în timpul acestei crize sanitare, alături de misiunea asumată de a găsi cele mai bune soluţii de medicamente pentru pacienţii ale căror probleme medicale nu au, încă, un răspuns, pot spune că, în ceea ce ne priveşte, accesul la terapii inovatoare nu va fi influenţat negativ. Vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru a le oferi pacienţilor care suferă de boli grave soluţiile farmaceutice necesare.

Terapiile imuno-oncologice sunt, în acest moment, considerate a fi viitorul în ceea ce priveşte tratamentul bolnavilor de cancer. Ne puteţi explica în ce fel sunt acestea mai eficiente pentru controlul mai multor tipuri de cancer?

Terapiile imuno-oncologice au rolul de a activa sistemul imunitar în lupta împotriva cancerului. Nu mai este un secret faptul că unul dintre motivele care stau la baza formaţiunilor tumorale şi a diseminării celulelor canceroase este lipsa reacţiei sistemului imunitar, iar asta le permite să se dezvolte în continuare. Spre deosebire de alte tipuri de tratament împotriva cancerului (precum intervenţiile chirurgicale, chimioterapia, terapiile ţintite sau radioterapia), terapiile imuno-oncologice nu acţionează direct asupra tumorii, ci vizează intervenţia asupra verigilor inactivate de prezenţa celulelor maligne. Astfel, celulele sistemului imunitar redevin active, ceea ce le permite să lupte împotriva bolii.

Imuno-terapia şi-a dovedit, deja, eficienţa; de exemplu, până la introducerea terapiilor de acest tip în tratamentul cancerului pulmonar, doar 1 din 30 pacienţi diagnosticaţi cu această boală şi care urma un tratament cu chimioterapie supravieţuia după 5 ani. O dată cu introducerea terapiilor imuno-oncologice, 1 din 7 pacienţi diagnosticaţi cu această boală supravieţuieşte, ceea ce reprezintă o creştere de cinci ori a ratei de supravieţuire fără progresie.

Nevoia de a dezvolta terapii cât mai eficiente pentru pacienţi este o prioritate pentru toate companiile farmaceutice. BMS va introduce pe piată şi terapii noi în viitorul apropiat? Pentru ce afectiuni?

Bristol Myers Squibb caută în permanenţă răspunsuri pentru unele dintre acele boli care afectează populaţia la scară largă, dar pentru care nu a fost găsit un răspuns, încă. În viitorul apropiat avem în plan aducerea pe piaţa din România a terapiei pentru scleroză multiplă (care a făcut, deja, primii paşi în ceea ce priveşte primirea aprobării de intrare pe piaţă). Totodată, anul acesta intenţionăm să lansăm prima linie de tratament imuno-oncologic pentru pacienţii cu cancer renal ca si tratament de primă linie a carcinomului renal avansat cu prognostic intermediar/nefavorabil, la adulţi, şi sperăm ca în curând să putem lansa si alte indicatii terapeutice. Acestea sunt doar două exemple, însă dorinţa noastră este aceea de a rămâne constanţi în a răspunde nevoilor pacienţilor din România.

Bristol Myers Squibb a anunţat recent o initiativa de responsabilitate socială, denumita BIKE FOR SCIENCE. La ce se referă acest proiect si care este legatura dintre comunitatea biciclistilor din România si nevoia de cercetare în medicină şi farmacie?

Bike For Science a fost un demers de responsabilitate socială prin care ne-am dorit să aducem românii mai aproape de ştiinţă. Inspiraţi de misiunea companiei la nivel global, aceea de a schimba viaţa pacienţilor cu ajutorul ştiinţei, ne-am propus să reunim un număr cât mai mare de oameni într-un scop comun, acela de a scoate în evidenţă rolul pe care ştiinta îl are în viaţa noastră de zi cu zi. Ne-am dorit ca printr-o asfel de initiativa-manifest să punem în valoare faptul că inovaţia ştiinţifică în medicină a avut şi va contiua să aibă o contribuţie majoră în creşterea calităţii vieţii noastre.

Am ales această conexiune între ciclism şi ştiinţă pentru că, în cele din urmă, ambele au acelaşi scop: acela de a îmbunătăţi viaţa oamenilor. Sportul este un element cheie în acest sens, la fel ca produsele farmaceutice. Tocmai de aceea, am invitat românii să pedaleze pentru ştiinţă, să îşi arate, prin sport, susţinerea pentru inovaţia în medicină. În schimbul implicării societăţii, a participării cetăţenilor la această iniţiativă, compania noastră va susţine un proiect ştiinţific al unei universităţi de medicină şi farmacie din România. Astfel, nu exagerăm cu nimic atunci când spunem că românii au pedalat pentru ştiinţă.

Provocarea lansată bicicliştilor amatori şi profesionişti din România a fost extrem de bine primită de către public. Invitaţia noastră a a fost însoţită de un target destul de curajos – acela de a strânge 50.000 de km pedalaţi pentru ştiinţă. In decursul lunii noiembrie, nu doar că românii au pedalat cei 50.000 de km, ci au şi depăşit acest obiectiv cu peste 30.000 km.

În contextul pandemiei Covid-19, există acţiuni/demersuri pe care Bristol Myers Squibb le întreprinde atât la nivel local, cât şi global pentru combaterea acesteia?

La nivel global, Brystol Myers Squibb s-a alăturat eforturilor stopării efectelor pandemiei provocate de Covid-19, continuând să asigure terapiile vitale pacienţilor care au în continuare nevoie de ele. Totodată, am continuat să oferim suport financiar comunităţilor vulnerabile în faţa virusului prin intermediul Fundaţiei Brystol Myers Squibb şi investind în potenţiale terapii care pot ajuta în lupta împotriva virusului.

Compania noastră depune eforturi uriaşe pentru a identifica soluţii viabile în ceea ce priveşte tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Suntem parte din ACTIV (Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines) în SUA, iar la nivel mondial colaborăm îndeaproape cu o serie de organizaţii non-profit, sau organizaţii de sănătate publică. Mai mult decât atât, suntem parte dintr-un consorţiu de companii axat pe schimbul de date şi identificarea moleculelor cu cele mai puternice raţiuni ştiinţifice pentru investigarea studiilor clinice şi accelerarea acestora. În prezent, există cinci grupuri de lucru şi două grupuri de platforme, inclusiv un grup de refacere a fazelor clinice care lucrează pentru a începe un studiu de platformă complex, cu mai multe medicamente de la companii participante, condus de vicepreşedintele executiv pentru cercetare şi dezvoltare timpurie al Bristol Myers Squibb, Rupert Vessey. Avem şi un studiu clinic în desfăşurare, pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea uneia dintre terapiile noastre în tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.

Aşadar, întreaga industrie face eforturi colosale pentru a ieşi învingători din lupta împotriva noului coronavirus.

Care sunt planurile de viitor ale companiei pentru România?

La Brystol Myers Squibb România, ne concentrăm zi de zi pe a contribui sau a aduce terapii noi pentru nevoi sau boli care nu şi-au găsit încă răspunsul pentru că noi credem în puterea ştiinţei de a face faţă unora dintre cele mai dificile boli ale timpurilor noastre. Suntem prezenţi pe piaţa locală cu un portofoliu de terapii inovatoare în domeniul imuno-oncologiei, astfel încât pacienţi care suferă de melanom, cancer pulmonar, renal, cancer scuamos de gât sau de cap, dar şi de limfom Hodkin, pot beneficia de aceste terapii rambursate. Suntem pionier si deschizatori de drumuri in domeniul imuno-oncologiei şi credem că terapiile imuno-oncologice au potenţialul de a îmbunătăţi semnificativ speranţa de viaţă a pacienţilor. Pe scurt, planul nostru este unul clar: acela de a salva cât mai multe vieţi, în România şi în lume, folosindu-ne de tehnologie, inovaţie în ştiinţă.