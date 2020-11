Fondator al Reţelei Private Regina Maria, dr cardiolog Wargha Enayati a construit activ primii 20 de ani din istoria reţelei punând bazele unui sistem medical care a devenit azi reper pentru medicina privată. De 5 ani, lucrează la next level, la un proiect ce va fi inaugurat în ianuarie 2021 cu o investiţie de 60 milioane de euro – Enayati Medical City.

Oraşul Medical este vârful aisberg-ului unui imperiu bazat pe inovaţie, integrare, responsabilitate socială şi investiţie, este proiectul care va schimba harta serviciilor medicale din România.

Acum 2 ani a început construcţia celui mai mare proiect medical privat din România, Enayati Medical City, pregătit cu expertiza a 25 de ani de inovaţii în sistemul medical românesc. Oraşul medical construit de un medic pentru medici si pacienti este cel mai mare ecosistem medical din Romania, are in componenta sa un spital de oncologie integrat operat în colaborare cu Monza, un spital de recuperare si geriatrie, un centru rezidential pentru seniori si un ambulatoriu cu 60 de cabinete si noteaza cateva premiere:

Cea mai mare investitie medicala din Romania ultimilor 30 de ani

Cel mai mare spital de oncologie privat din Estul Europei,

Primul centru integrat de ingrijire varstnici cu spital si residential din Europa

Primul concept de integrare plurifurnizori medicali din sistemul romanesc de sanatate

Cea mai complex clădire construită în România

Dr Wargha Enayati: ”Acum 25 de ani am pornit Centrul Medical Unirea cu un cabinet de cardiologie aflat la etajul 5 al unui bloc de pe Bulevardul Unirii iar primul business plan avea o cifra de afaceri de 25000 de dolari pe an. Era totusi o cifra de afaceri greu de imaginat pentru servicii medicale private in România anului 1995. Primele saptamani se intampla sa am zile intregi fara pacienti si atunci am fost unul dintre primii medici care a introdus medici-colaboratori care veneau cu pacientii lor. Atunci am inceput să gandesc să le vand abonamente pentru angajaţii din companiile din Bucuresti şi trebuia să aduc mai multe specialităţi în clinica. Aşa că apartamentul de la etajul 5 nu mai era functional şi după 3 ani am deschis prima clinica pluridisciplinară. Apoi după alţi 3 ani am deschis clinica din Enescu şi după alţi 3 ani am deschis încă trei policlinici si primul spital pe Clucerului, care era mic. A urmat apoi prima maternitate, prima banca de celule stem, prima achiziţie a unui furnizor din afara Bucureştiului, prima achizţie a unui concurrent – Euroclinic, primul centru de imagistica integrat, precum si foarte multe premiere medicale. In 20 de ani am construit 3 spitale”.

A fost nevoie de 10 ani ca lumea să se obişnuiască cu conceptul de consultaţii private care trebuie plătite. A fost nevoie de alţi 10 ani ca spitalele CMU Regina Maria să devină profitabile. A fost nevoie de 15 ani ca abonamentele medicale să poată deveni parte integrantă în sistem.

Acum construiesc un proiect care va seta standardele serviciilor medicale din Bucuresti si Romania, prin orasul medical dedicat pacientilor si medicilor deopotriva.

600 de angajaţi pe platforma EMC

In 25 de ani de activitate am avut mii de colaboratori, de la medici la asistente si infimiere cu care am lucrat. Relatia mea cu acestia, chiar si cu cei pe care eu i-am format sau angajat, este in continuare foarte buna. Chiar daca poate la nivel de management, unii vor sa iasa din umbra lui Wargha Enayati, la nivelul urmator, oamenii ma cauta si isi doresc sa lucreze cu mine. Nu neaparat pentru ca eu sunt cel mai bun sef dar pentru ca proiectele pe care le dezvolt sunt inovatoare, aduc satisfactii iar cultura organizationala pe care reusesc sa o imprim companiilor mele este una care se bazeaza pe empatie si relationare, pe spiritualitate si bunatate. Sinceritatea este un key factor in relatiile pe care le-am avut intotdeauna cu oamenii cu care am lucrat si, este deja de notorietate, ca ma consult cu toata lumea inainte de a lua o decizie importanta.

Cateodata ma uit in spate si imi pare rau sa vad ca se schimba radical cultura organizationala chiar in fostele mele companii, ca oamenii au uitat ca actul medical este in primul rand despre oameni si nevoile lor holistice, despre empatie si zambetul cu care iti intampini pacientul.

Angajarile in cadrul Enayati Medical City sunt un proces complex, cateva etape vor trebui sa fie depasite, cautam personal performant profesional dar si OAMENI. Pentru noi este foarte important. Nu iesim noi in cautarea lor din randul competitiei, decizia este a oamenilor de a ne cauta si apoi trecem la selectie si discutii concrete.

Viitorul sistemului privat medical din Romania?

Dezvoltarea infrastructurii, fara dubiu. Constructia de noi spitale, Greenfield, dezvoltarea de structuri care sa fie adaptate la nevoile actuale, la proceduri si fluxuri clare. Criza sanitara cu care ne confruntam ne-a demonstrate fix asta, ca ce exista in acest moment nu poate sa faca fata nevoilor unei lumi lovite de un virus nevazut. Standardele serviciilor medicale sunt complet modificate acum cand purtam un razboi. Daca nu invatam sa ne adaptam la acest proces de schimbare, nu avem cum inainta. Eu cred in investitia in infrastructura noua. Dezvoltarea unei retele nu inseamna doar inghitirea unor jucatori mai mici, crearea unui imperiu inseamna inovatie si asumarea riscului unei constructii de la zero.