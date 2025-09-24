search
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște mituri care nu ne fac bine"

Publicat:

România trebuie să renunţe la promovarea unor simboluri precum Miorița, Dracula sau Sfinxul, susține un specialist în branding, care afirmă că aceste imagini nu ajută la consolidarea unui brand de țară pe termen lung.

Castelele unde ar fi fost ținut prizonier Vlad Ţepes, asociat cu Dracula. FOTO: Wikipedia, Adevărul
Castelele unde ar fi fost ținut prizonier Vlad Ţepes, asociat cu Dracula. FOTO: Wikipedia, Adevărul

„Astea sunt niște mituri care nouă nu ne fac bine, sunt multe altele de pus în loc. Dracula chiar este un mit fals creat de către comuniști, undeva prin anii '70-'80. Ar fi bine să renunțăm la el și să punem altceva în loc și în cartea mea încerc să explic despre ce e vorba. În carte tratez problematica care s-a întâmplat din '90 încoace, toate campaniile de așa-zis brand și de promovare a României, care, de fapt, au promovat niște chestiuni turistice simple, Sfinxul etc., or noi n-avem nevoie de asta”, a declarat Bogdan Brînzaș, potrivit Agerpres.

El a explicat că majoritatea campaniilor de promovare a României de după 1990 au mizat pe elemente turistice izolate, fără a construi o strategie coerentă de brand național.

„Ca brand de țară avem nevoie de un business sustenabil. Or, brandurile sunt unelte de business, nimic mai mult. Ceea ce ne duce cu ideea că trebuie să naștem o afacere pentru România, care să dureze minim 30 de ani, dacă nu 50 de ani”, a mai spus Bogdan Brînzaș.

Ideile sunt dezvoltate în volumul „Brand România. Marea evadare dintre Miorița și Dracula”, lansat la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Autorul abordează problematica brandingului național și oferă sugestii pentru o strategie pe termen lung, bazată pe resurse reale și pe potențial economic.

Un potenţial brand - apa

În opinia lui Brînzaș, unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial pentru a deveni brand național este apa.

„Trebuie să fie ceva integrat la nivelul întregii țări. Ceva care poate să devină și un brand de țară și poate să devină și o afacere pentru enorm de mulți români, inclusiv din diaspora. O sugestie ar fi apa. Există în țara asta peste 2.000 de surse de trei tipuri de apă: termală, balneo și una minerală. Nu vreau să zic mai mult, vreau să zic doar atât: aceste lucruri nu sunt încă folosite la nivel național și pot deveni și brand, dar și o afacere sustenabilă pe cel puțin 30 de ani”, a subliniat specialistul.

Cine este Bogdan Brînzaş

Bogdan Brînzaș este considerat un pionier al brandingului în România. În 1994 a înființat prima agenție de branding și design din țară, iar un an mai târziu a câștigat un concurs internațional pentru brandul de bere Ursus, colaborare care s-a întins pe mai bine de un deceniu. În cei peste 30 de ani de activitate, a lucrat cu firme și agenții importante, obținând premii naționale și internaționale.

Contribuția sa a fost apreciată și de președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, care semnează prefața volumului.

„Autorul este un «pionier»’ al domeniului și ne atrage atenția asupra unor importante chestiuni teoretice care presupun făurirea unui brand de țară. O face cu multă știință, acuratețe și chiar cu dăruire, oferind decidenților politici (dar și celor estetici) un adevărat ghid de lucru și deschizând astfel reale perspective pentru adoptarea unui simbol al României”, scrie acad. Ioan-Aurel Pop.

Festivalul Internațional de Carte Transilvania

Lansarea cărții a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), care se desfăşoară între 24 și 28 septembrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Evenimentul reunește 170 de speakeri și peste 40 de edituri, oferind publicului peste 70 de lansări de carte și 63 de evenimente culturale, inclusiv conferințe și dezbateri pe teme variate, de la literatură și jurnalism, la educație, politică, sport și comunicare digitală.

