VIDEO Dan Chişu, diagnosticat cu cancer de piele de trei ori în ultimii cinci ani: „Am stat la soare, m-am expus destul de mult şi am neglijat cremele de protecţie“

Despre viaţa sa personală s-au scris multe în presă şi, cu toate astea, nimeni nu a ştiut despre lupta sa cu cancerul de piele. Dan Chişu este regizor, actor şi producător român. A jucat în filme precum „Senatorul Melcilor”, „Asfalt Tango” şi „Faimosul paparazzo”. În 2010, a debutat ca regizor, scenarist şi producător cu lungmetrajul „WebSiteStory”. Cel mai recent l-aţi văzut în „#Selfie”, în 2014.

„Pielea am neglijat-o“

„Dr. Mihaela Leventer a zis Ia stai, ce e asta? Vino la o consultaţie. Şi m-am dus. A scos o lupă, s-a uitat. A zis Da, vino mâine. Atunci m-am speriat”, povesteşte Dan Chişu despre prima întâlnire cu cancerul de piele.

„Aveam educaţia controlului medical anual şi, în general, am grijă de sănătatea mea. Dar pielea am neglijat-o. Am zis că ce poate să mi se întâmple? Dacă nu mă lovesc, nu mă tai, sunt bine”.

Dar nu a fost bine. Mai mult decât atât, a descoperit boala absolut întâmplător, la o petrecere la care a participat şi dr. Mihaela Leventer.

„Mi-a luat o probă pentru biopsie şi în câteva zile m-a programat pentru intervenţie”. Dan Chişu se consideră norocos şi faptul că a învins cancerul l-a motivat să povestească o experienţă care poate deveni exemplu pentru ceilalţi.

„Am avut noroc pentru că puteam să întârzii cu diagnosticarea. Atunci mi-am dat seama că fiecare detaliu contează şi că, mai importantă decât rezolvarea problemei, este prevenţia. Cu cât ajungi mai devreme la medic, cu atât intervenţia este mai uşoară”, spune Dan Chişu.

Diagnosticat de trei ori în ultimii cinci ani

Cancerul de piele cu care a fost diagnosticat Dan Chişu apare mai ales la persoanele care petrec mult timp afară, în soare, fără să folosească loţiune de protecţie solară. Carcinomul este cel mai frecvent cancer întâlnit la om. Nu există statistici naţionale, ci se estimează un număr de aproximativ 45.000 cazuri noi pe an. La acestea se adaugă cei peste 2.500 de români care se îmbolnăvesc în fiecare an de melanom, o altă formă de cancer de piele. Dintre aceştia, aproximativ o mie ajung la deces.

Dan Chişu a fost diagnosticat cu cancer de piele la clinica Dr. Leventer Centre de trei ori în ultimii cinci ani. Prima tumoare a fost operată în martie 2014 pe vârful nasului, a doua a fost operată în martie 2017 pe frunte şi a treia în aprilie 2019 la baza nasului, aproape de sprâncene. La descoperirea fiecărei formaţiuni suspecte, artistului i s-a făcut o biopsie cu rezultat în maxim 48 de ore pentru confirmarea diagnosticului. Odată stabilită forma cancerului de piele, a urmat intervenţia chirurgicală. Aceasta s-a realizat prin tehnica de microchirurgie Mohs, care permite verificarea în timp real a întinderii tumorii în ţesut, prin biopsii repetate. S-a scos tumora cu toate rădăcinile, iar apoi s-a închis operaţia.

„Totul a durat câteva ore. În timpul acesta am fost deschis şi dr. Leventer a tăiat câte o bucată de tumoare până nu a mai găsit nicio celulă canceroasă. La final m-a închis şi asta a fost”, îşi aminteşte regizorul.

„Bucuria de a învinge cancerul îi poate face pe pacienţi să nu mai fie atât de vigilenţi“

După un diagnostic de cancer de piele, pacienţilor le cresc considerabil riscurile de a dezvolta un nou cancer de piele. Controalele de rutină trebuie să aibă loc neapărat, iar protecţia solară nu trebuie să lipsească sub nicio formă. care, din cauza expunerii necontrolate la soare, a dezvoltat un nou carcinom bazocelular.

„Bucuria de a învinge cancerul îi poate face pe pacienţi să nu mai fie atât de vigilenţi. Este ceea ce s-a întâmplat şi cu Dan Chişu. Trebuie ştiut că razele UVA pătrund profund în derm şi provoacă schimbări la nivel celular. Aceste modificări celulare, odată provocate, cresc foarte mult riscul de a face cancer de piele din nou”, spune dr. Mihaela Leventer.

„Am stat la soare, m-am expus destul de mult şi am neglijat cremele de protecţie. Am şi o pigmentaţie predispusă la astfel de atacuri. Aşa că a doua oară am ajuns repede la dr. Mihaela Leventer. Chiar dacă eram pregătit de data asta, sperietura a fost mare. Când auzi că ai cancer, cu toată stăpânirea de sine, e un cuvânt care sperie”, explică regizorul.

Această experienţă l-a făcut pe artist să fie mai vigilent la semnele pielii. Acum are o rutină în ce priveşte controlul periodic la dermatolog şi măsurile suplimentare de protecţie atunci când petrece timp la soare.

„Cel mai bun loc este cel care îţi dă rezultatele cele mai bune. Nu faci rabat la sănătate. Am învăţat asta pe pielea mea. Acum vin la Dr. Leventer Centre în fiecare an. Mă sună, îmi dau sms, nici nu e nevoie să-mi trec în agendă”, spune Chişu.

Urmare a acestei experienţe personale, Dan Chişu a acceptat să fie parte din campania SKINbarea a Fundaţiei Dr.Leventer pentru sănătatea pielii, de informare şi conştientizare a publicului privind cancerul de piele.

Incidenţa şi mortalitatea au crescut

Ultimele estimări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Agenţia Internaţională pentru Cercetarea în Domeniul Cancerului (IARC), arată că incidenţa, dar şi mortalitatea cancerului de piele au crescut.

Numărul deceselor din această cauză s-a dublat din 1990 până în prezent, făcând din cancerul de piele o veritabilă problemă de sănătate publică. În ciuda acestor date îngrijorătoare, depistat precoce, cancerul de piele are una dintre cele mai mari rate de vindecare.

