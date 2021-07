Vaccinul Johnson & Johnson, mult mai puţin eficient în cazul variantelor Delta şi Lambda ale coronavirusului

Aceste concluzii par să contrazică analizele publicate de compania farmaceutică ce sugerează că o singură doză de ser este eficientă împotriva variantei Delta, scrie The New York Times.

Noul studiu nu a fost recenzat de specialişti, ci publicat pre-print. El vine cu observaţii că serul AstraZeneca are doar 33% eficienţă împotriva bolii simptomatice prvocate de varianta Delta.

„Mesajul pe care vrem să îl transmite nu este acela că oamenii nu ar trebui să facă vaccinul Johnson & Johnson, dar sperăm că în viitor, va fi completat fie cu o altă doză a J&J, fie cu una Pfizer sau Moderna”, a declarat liderul studiului, Nathaniel Landau, virolog la Grossman School of Medicine de la Universitatea New York.

John Moore, specialist în virologie la Weill Cornell Medicine din New York, a adus în discuţie câteva studii care au sugerat că vaccinul J&J este mult mai eficient după două doze, adăugând că noul studiu are o credibilitate mai mare decât cercetarea care are legături cu compania.

Vaccinul J&J a pornit cu o eficienţă mai scăzută decât cele pe bază de ARN mesager şi a prezentat o scădere şi mai mare în eficienţa împotriva variantelor Delta, identificată iniţial în India, şi Lambda, detectată în Peru.

Un purtător de cuvânt al companiei farmaceutice a declarat pentru ziar că datele din noul studiu „nu vorbesc despre natura completă a protecţiei imune”.

Studiile sponsorizate de companie sugerează că vaccinul „a generat o puternică şi persistentă activitate impotriva răspândirii rapide a variantei Delta”, a declarat pentru NYT.