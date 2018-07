Turismul medical: cine pleacă şi cine vine să se trateze în România

Mii de români cu posibilităţi financiare sau cu asigurări medicale private s-au tratat anul trecut în clinici medicale din străinătate. Cele mai accesate servicii au fost cele de oncologie. Nu lipsa de încredere în medicii români i-a mânat acolo, ci starea catastrofală a serviciilor oncologice din clinicile de stat şi dificultăţile în procurarea medicamentelor necesare. În plus, afară, clincile oferă servicii oncologice integrate şi terapii de ultimă oră, ceea ce la noi găseşti mai greu.

Imunooncologie şi terapii ţintite la Viena

Potrivit managerilor Wiener Privatklinik – WPK – unul dintre cele mai mari spitale private austriece, în primul trimestru al acestui an, s-au tratat aici cu 15% mai mulţi pacienţi români, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

În fiecare an, la WPK sunt diagnosticaţi şi trataţi circa 3.000 de pacienţi internaţionali, dintre care 20% sunt români. În 2017, peste 600 de pacienţi români s-au adresat spitalului pentru investigaţii şi tratamente, dublu faţă de 2016.

Tratamentele oncologice – imunoterapia şi terapia personalizată ţintită – au fost solicitate de către 60% din pacienţi. Alte servicii au fost cele de „a doua opinie“ şi controale după intervenţii efectuate în Austria. Pacienţii români reprezintă 20% din totalul pacienţilor străini trataţi în cadrul spitalului, după cei din Federaţia Rusă.

Proporţia mare a pacienţilor proveniţi din România i-a determinat pe manageri să angajeze personal care să vorbească limba română, în cadrul clinicii profesând trei asistente medicale românce şi o funcţionară care asigură servicii de sprijin pentru persoanele care se adresează clincii şi nu ştiu nicio limbă străină.

Asistenţă medicală în limba română

„Datorită numărului crescut al pacienţilor români care s-au adresat spitalului nostru în primul trimestru al anului, am decis înfiinţarea, în cadrul WPK Viena, a unui serviciu special care să le asigure acestora sprijin pe întreaga perioadă a internării. Astfel, toţi pacienţii români care se tratează la Wiener Privatklinik beneficiază de asistenţă permanentă, în limba română, oferită de către personalul nostru dedicat, atât la Viena, cât şi la reprezentanţa din Bucureşti. Aceştia transmit dosarul medical către echipa medicală, obţin o propunere medicală iniţială pe care o comunică pacienţilor, le oferă acestora suport pentru deplasare şi cazare la Viena, şi, de asemenea, îi însoţesc în spital. Cei mai mulţi români ajung la noi pentru o a două opinie – second opinion – şi tratamente medicale care nu sunt disponibile deloc sau nu la acelaşi nivel de calitate în ţara lor. Printre acestea se află imunoterapia, cel mai modern tratament al cancerului, care deocamdată nu este disponibil in România“, a detaliat dr. Walter Ebm, CEO Wiener Privatklinik.

Cele mai frecvente patologii oncologice în rândul pacienţilor care ajung la WPK sunt cancerul pulmonar, care are o incidenţă în creştere în rândul populaţiei generale, iar în cazul femeilor, în top este cancerul de sân. „Cererea ridicată pentru serviciile medicale oncologice se datorează tratamentelor inovatoare pe care spitalul nostru le oferă pacienţilor, precum imunoterapia şi terapia personalizată ţintită, şi echipei de experţi oncologi de renume european“, a declarat prof. univ. dr. Christoph Zielinski, coordonatorul Centrului de Excelenţă în Oncologie al Wiener Privatklinik şi unul dintre cei mai căutaţi medici de către pacienţii români.

Clinica le oferă pacienţilor din România pachete personalizate de investigaţii, analize şi consultaţii pentru evaluarea completă a stării de sănătate, într-o singură zi. Alte servicii medicale accesate de români sunt serviciile de ortopedie, traumatologie şi medicină sportivă şi tratamentele pentru afecţiuni cardiovasculare şi ORL. Clinica are nouă centre medicale de competenţă.

Turcia, o altă destinaţie în oncologie

Turcia este o altă destinaţie preferată de pacienţii români cu probleme oncologice. Peste 70% din românii care ajung la Clinica Acibadem sunt pacienţi diagnosticaţi cu o boală oncologică, potrivit reprezentanţilor acesteia. Cazurile sunt foarte variate, astfel încât e dificil de făcut un portret-robot.

Totuşi, putem spune că femeile care ni se adresează au în jur de 45-50 de ani, au cancer la sân, cu tumori, în general, localizate, dar şi cu metastaze. La femeile de 60 de ani, cazurile cu metastaze sunt mai multe. Potrivit reprezentanţilor clinicii, pacientele care ajung aici caută, în primul rând, un management al bolii lor, o echipă formată din chirurg, oncolog, radioterapeut, psiholog, chirurg plastician, nutriţionist, endocrinolog sau alte specialităţi – toţi în acelaşi spital şi în aceeaşi echipă, care ştiu de la început istoricul pacientei şi o monitorizează în fiecare etapă.

În cazul bărbaţilor, aceştia au vârste între 60 şi 70 de ani, sunt diagnosticaţi cu cancer de colon sau pulmonar, cel mai adesea cu metastaze. Ajung în clinică pentru investigaţii PET CT, pentru recomandări privind terapiile ţintite şi imunoterapiile şi pentru radiochirurgie.

Cuplurile infertile merg la Atena

Alexandra, 40 de ani, s-a chinuit timp de zece ani să obţină o sarcină. „După ce am pierdut prima sarcină, la opt săptămâni, mi-am zis că e o întâmplare şi nu m-am descurajat, am mai încercat. Am rămas din nou însărcinată, dar nu am putut ţine nici de data asta sarcina până la capăt. M-am investigat mai amănunţit şi am aflat cu stupoare că sufăr de trombofilie, o boală de coagulare a sângelui, de care nu ştiam. Medicii m-au încurajat spunându-mi: «Mai încearcă, ce dacă ai pierdut două sarcini?!», dar timpul se scurgea prea iute şi începea să-mi devină duşman. Am încercat şi a treia oară, deja mi-era frică să aud că sunt însărcinată gândindu-mă la ce va urma. Am mai pierdut o sarcină“, povesteşte Alexandra.

„Prin urmare, am decis să caut cel mai bun medic, care să mă poată ajuta să duc o sarcină la capăt şi să devin mămică. Aşa am aflat de doctorul Andreas Vythoulkas şi de clinica Genesis din Atena cu care lucrează.“ Timp de doi ani, lună de lună, Alexandra a mers la Atena pentru colectarea foliculilor. Fertilizarea in vitro a reuşit din prima, astfel că Alexandra îşi poate strânge astăzi fetiţa în braţe.

Cele mai multe femei care apelează la tehnicile de reproducere umană asistată din această clinică sunt trecute bine de 30 de ani. „Femeia până la 30 de ani trebuie să aibă deja primul născut, pentru că, altfel, în afara problemelor existente de infertilitate, situaţia se agravează cu avansarea în vârstă. Din păcate, femeile se ocupă de carieră în detrimentul copiilor“, este de părere dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

Peste 8.500 de străini au ales să se trateze la noi

Anul trecut, aproape 8.500 de străini sau români stabiliţi în străinătate au venit să se trateze în România. Cei mai mulţi au optat pentru Bucureşti şi pentru tratamente dentare, potrivit statisticilor Asociaţiei Române de Turism Medical. Stomatologia din România este mai ieftină decât în alte ţări, mai rapidă, iar multe clinici private au aparatură similară celei din străinătate.

„Turistul dentar este diferit de cetăţeanul român plecat afară şi care vine în vacanţă aici, Turistul dentar vine ţintit“, explică dr. Vanda Popa, medic stomatolog specializat în parodontologie şi tratamente cu laser, din cadrul Clinicii Dent Estet din Bucureşti.

Pacienţii care vin pentru turism dentar nu vin pentru probleme uzuale – plombe sau detratraje –, ci pentru probleme grave şi planuri mari de tratament. De obicei, când alege o clinică, turistul dentar trimite la mai multe clinici situaţia lui: poze, radiografii. „Se face un plan de tratament care conţine ceea ce trebuie să i se facă şi timpii necesari. Deci prima consultaţie este online, pentru că majoritatea pacienţilor spun că au mai fost şi în altă parte înainte de a ne alege pe noi. Motivele sunt diferite. Oamenii caută clinici care au cea mai bună aparatură, metodele cele mai noi de tratament. Turistul dentar face o documentare foarte puternică până îşi alege unde îşi face tratamentele. Sigur că şi partea financiară este importantă, însă la noi în clinică, nu dumping-ul face diferenţa. Nu cred că datorită preţurilor mici ne aleg“, adaugă medicul stomatolog.

Un turist dentar stă cel puţin o săptămână-două

După consultaţia online, persoana se prezintă la cabinet în România. „Aici pacienţii se mai împart în două categorii. Cei din prima categorie vin şi ne văd şi apoi stabilim paşii şi facem consultaţia. O altă categorie sunt cei care vin şi sunt programaţi direct la intervenţie.“

Serviciile stomatologice de care au nevoie turiştii sunt în special implanturile şi tratamentele endodontice. „Mulţi vin pentru servicii estetice: faţete, coroane, poate fi vorba şi de o reabilitare complexă a cavităţii bucale. Plaja pacienţilor care apelează la implanturi e foarte largă, de la 30 de ani la 60-70 de ani. Am avut pacienţi de peste tot din Europa, nu neapărat din UE, am avut şi din Canada“, spune dr. Vanda Popa.

Un pacient care vine în România special pentru tratamente dentare stă în ţara noastră cel puţin o săptămână-două. „Îi rezolvi nişte probleme, dacă e vorba de implanturi, dar el trebuie să revină peste cât i se spune – în funcţie de adiţii osoase sau de alte probleme. Revine la trei-şase luni şi se fac lucrările finale. Timpul petrecut în clinică pentru pacientul dentar este condensat, pentru că în planul de tratament intră un endodont, un protetician, e o echipă. Şi programările sunt făcute seriat. Iese de la endodont, intră la chirurgie, iese de la chirurgie, intră la protetician. Plus că dentistul trebuie să ia în calcul şi că poate nu-i iese ceva, poate doare, poate se umflă.“

Românii din diaspora vin acasă pentru cardiologie şi radiologie intervenţională

Românii care s-au stabilit peste hotare vin în România şi pentru a beneficia de serviciile de cardiologie şi radiologie intervenţională din clinici private. La Centrele Ares, de exemplu, vin români stabiliţi în Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie sau Cipru, potrivit reprezentanţilor clinicii.

Româncele caută serviciile de radiologie intervenţională – de embolizare a fibromului uterin – din România pentru că, pe de o parte, în ţările în care sunt stabilite, procedura este mai scumpă chiar şi de şapte-opt ori, cum este cazul în Marea Britanie, iar pe de alta, în ţările respective, sunt puţini medici care fac această procedură, indicaţia standard fiind cea de histerectomie. Potrivit reprezentanţilor Centrelor Ares, româncele caută soluţii alternative, află de clinică de pe internet sau în urma recomandărilor.

Pe partea de cardiologie, cele mai accesate servicii de românii stabiliţi în străinătate sunt consultaţiile clinice, coronarografiile şi angioplastiile coronariene pe care le plătesc cu bani direct, fără asigurare.

Şi străinii apelează la serviciile de cardiologie, cei mai mulţi fiind diplomaţi, expaţi care locuiesc în România sau prieteni şi rude ale expaţilor din Franţa, Olanda, India, UK, USA şi Israel, mai spun reprezentanţii clinicii. În general, este vorba de urgenţe cardiologice, pacienţi care caută cea mai bună soluţie de tratament şi cel mai bun raport calitate/preţ în Europa. Străinii fac coronarografii, angioplastii, dar şi intervenţii mai complicate – TAVI, Mitraclip, Watchman. Cei mai mulţi străini au asigurări de sănătate private care acoperă costurile intervenţiilor.

Mărirea sânilor, în topul chirurgiei estetice

România este atractivă pentru turiştii medicali şi datorită serviciilor de chirurgie estetică. Anul trecut, la Centrul de Excelenţă în Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Clinicii Zetta, de exemplu, peste 1.100 de persoane au apelat la operaţii estetice, din care 15% au fost străini proveniţi inclusiv din Qatar, Islanda, Elveţia, Suedia şi Emiratele Arabe.

În topul procedurilor realizate de către echipa chirurgicală s-a aflat augmentarea cu implant mamar, rinoplastia, liposucţia şi procedurile de chirurgie reconstructivă a mâinii – de la intervenţii pentru tratarea sindromului de canal carpian până la reconstrucţii complexe.

Anul trecut, echipa chirurgicală a efectuat în premieră o reconstrucţie complexă de penis cu ţesut propriu recoltat de pe antebraţ, proteză siliconică maleabilă şi grăsime proprie, unui bărbat în vârstă de 33 de ani, căruia i-a fost amputat în cvasitotalitate organul genital. Intervenţia a fost realizată în două etape, la un interval de şase luni, şi a fost finalizată cu succes, pacientul recăpătându-şi toate funcţiile esenţiale ale organului – urinară, senzitivă, erectilă şi sexuală, potrivit reprezentanţilor clinicii.

De ce aleg pacienţii străini să se trateze în România

La Clinicile care fac parte din Grupul Bio-Medica – Bio-Medica International, Bioderm Laser Clinic şi Spitalul de Dermato-Venerologie Bioderm, Biodent Professional, One to One Nursing Home – vin, în fiecare an, în jur de 3.600 de pacienţi străini, cei mai mulţi dintre aceştia britanici şi francezi, potrivit dr. Patricia Sprîncenatu, director general al Grupului.

Cele mai solicitate servicii medicale sunt cele de screening pentru depistarea precoce a cancerului de piele – dermatoscopii digitale, intervenţii laser, biopsii, dar şi procedurile dermatoestetice – skin resurfacing, fillere, de îndepărtare a tatuajelor. De asemenea, vin pentru fototerapie estetică şi medicală: fototerapie UVA, UVB, NarrowBand, Excilite. Acestea sunt indicate pentru tratarea psoriazisului şi vitiligoului, infecţiei cu mycosis fungoides, alopeciei areate, acneei, rozaceei, cuperozei.

Străinii mai vin pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală, pentru serviciile de stomatologie – implant dentar, detartraje, reconstrucţii dentare, protetică dentară, ortodonţie, cosmetică dentară, pentru probleme de gastroenterologie – endoscopii inferioare şi superioare – inclusiv cu biopsii gastrice, medicină internă – check-up general, analize de laborator, ecografii generale, de părţi moi, articulare, iar pe cardiologie – consultaţii, ecografii cardiace, EKG.

Costuri şi de zece ori mai mari în străinătate

„În foarte multe ţări din Vest, pentru serviciile decontate de stat, perioada de aşteptare poate fi între trei şi şase luni, iar în sistemul privat de sănătate, costurile serviciilor pot fi şi de zece ori mai mari decât în România. Rapiditatea şi calitatea actului medical la standarde occidentale sunt principalele motive pentru care pacienţii străini aleg medicii şi clinicile din România“, mai spune dr. Patricia Sprîncenatu.

De exemplu, adaugă aceasta, costul unui screening pentru depistarea precoce a cancerului de piele, realizat cu ajutorul dermatoscopiei digitale, poate ajunge la câteva sute de euro în străinătate, în timp ce în România, un astfel de screening poate fi de zeci de euro. „Atunci când am introdus dermatoscopia digitală în România – tehnologia MoleMax, aveam unul dintre primele aparate de acest gen din Europa, iar laserul Luxar era, acum 25 de ani, când l-am introdus în clinicile noastre, printre primele aparate laser din SUA aduse în Europa. Iar experienţa acumulată de atunci face diferenţa, serviciile de acest gen fiind accesate de atunci de foarte mulţi pacienţi străini“, a dat asigurări directorul general al Grupului Bio-Medica.