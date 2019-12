Reiki Usui Tibetan - O scurtă informare despre tendinţele actuale în Medicina Energetică

Pentru a fi pe înţelesul tuturor, acest sistem Reiki Usui Tibetan aduce o stare de bine la nivel bioenergetic şi informaţional în organismul uman, iar în cadrul acestui proces se echilibrează în mod natural funcţionarea corectă a tuturor organelor interne.

Reiki Usui Tibetan este o disciplină spirituală care aparţine Medicinii Energetice. Sănătatea şi Spiritualitatea ar trebui să fie preocuparea noastră principală în această viaţă. Totuşi, atât spiritualitatea cât şi sănătatea rămân pe un loc secundar în societatea contemporană, dominată de agitaţie, stres şi materialism.

Lumea actuală se confruntă cu o criză, lucru care a fost prevăzut cu ceva timp în urmă de anumiţi vizionari sau cercetători în domeniul evoluţiei spiritului uman.

Evident discutăm de o criză spirituală generată de faptul că omul modern nu îşi regăseşte identitatea, nu se mai regăseşte pe sine că fiinţă creată de Dumnezeu ce are menirea de a se Reconecta cu Divinitatea şi a ajunge la o cât mai înaltă stare de conştiinţă şi creştere spirituală. Societatea modernă a transformat într-atât viaţa omului încât libertatea promisă prin confortul creat de descoperirile ştiinţei şi tehnicii nu este decât o altă înlănţuire sufletească. Iluzia de confort aduce după sine şi stări de consum sufletesc suplimentar, în această cursă disperată a oamenilor de a câştiga cât mai mulţi bani.

Spiritualitatea este un domeniu frumos şi profund. Multă lume crede în mod eronat că spiritualitatea este apanajul câtorva Maeştri înzestraţi cu anumite capacităţi. Ei bine, se pare că foarte multe persoane au aceste capacităţi latente, totul este să aspire către a înţelege această tehnică, iar prin studiul şi practica alături de un Maestru Autentic aceste forţe de autoregenerare se pot dezvolta la aproape orice persoană.

Se ştie că fiinţa umană dispune de forţe ascunse nebănuite care au început să fie puse în evidenţă din ce în ce mai mult în ultimele decenii de către Ştiinţă. Capacitatea de autovindecare este una dintre aceste forţe de care dispune orice om.

Tehnica Reiki Usui Tibetan nu vindecă în sine, ci trezeşte de fapt această capacitate naturală de autovindecare a organismului uman, prin Reconectare corectă cu Creatorul suprem, cu Divinitatea.

Reiki Usui Tibetan este o practică spirituală străveche, redescoperită şi readusă în actualitate, apoi fundamentată de japonezul Mikao Usui care era convins că Reiki va salva lumea prin vindecarea afecţiunilor ce se manifestă în plan fizic, dar mai ales printr-o vindecare spirituală – singura vindecare ce poate eradica suferinţa din lume.

Conform spuselor Doamnei Takata, Mikao Usui a îmbrăţişat Creştinismul din toată inima şi astfel a ajuns decan al unei mici facultăţi din Japonia unde preda studenţilor despre Creştinism.

Mikao Usui descoperă că Energia Universală, de vibraţie înaltă, are capacităţi de îmbunătăţire a sănătăţii, în urma unei revelaţii pe care o primeşte pe Multele Sfânt din Japonia. Astfel apare Reiki, în engleză fiind cunoscut şi sub forma: Life Force Energy Healing

Rei - Life Force, or God - Dumnezeu

ki - Energy Healing - Energie Vitala

Astfel, din punctul meu de vedere, Reiki Usui Tibetan nu mai poate fi considerat un sistem strict japonez, ci este mai degrabă un sistem de ameliorare a sănătăţii, precum şi un sistem de creştere spirituală ce a dezvoltat conexiuni Divine şi Vibraţii binefăcătoare. In concluzie, Reiki Usui Tibetan are acum valenţe internaţionale şi, ca dovadă, este acceptat în multe centre de sănătate şi în Universităţi din întreaga lume.

Redau mai jos un extras din prestigioasa publicaţie de specialitate Reiki in Medicine - U.S.A.

„Reiki în hospitals: where?

An ever-changing number of hospitals offer Reiki services, including these prominent academic medical centers:

- traducere: un număr tot mai mare de spitale oferă servicii Reiki, inclusiv aceste remarcabile centre academice şi medicale:

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

NY-Presbyterian Hospital/Columbia

Yale New Haven Hospital

Dana-Farber/ Harvard Cancer Center

Abramson Cancer Center of the University of Pennsylvania

Johns Hopkins Hospital and Health System

George Washington University Hospital

M.D. Anderson Cancer Center

California Pacific Medical Center.“

----------------------------------------------

De asemeni, este important să menţionez şi fapul că prestigioasa Universitate Americană Harvard - membră Ivy League, are unul dintre cele mai mari şi avansate programe de cercetare în domeniul Medicinii Energetice, iar pe primul loc se află tehnica Reiki Usui Tibetan.

Citez:

„Harvard Medical School has one of the largest Energy Medicine Research Programs. We recently conducted an interview with Dr. Natalie Leigh Trent, a Postdoctoral Research Fellow at Harvard Medical School. In this part of the interview, we discuss the ancient healing art of Reiki, a healing modality that has been practiced and taught around the world for thousands of years.“ - conform prestigioasei publicaţii - Collective Evolution U.S. A.

De ce iniţiere Reiki Usui Tibetan?

În multe domenii putem fi autodidacţi. În domeniul spiritual însă avem nevoie de îndrumare. Reiki este o disciplină spirituală, la care avem acces numai pe baza iniţierii primite de la un maestru. Indiferent de stilul tradiţional sau non-tradiţional de predare a sistemului Reiki, linia de iniţiere a maestrului trebuie să ducă înapoi în timp la Mikao Usui, fondatorul acestei tehnici unice de vindecare şi de progres spiritual, care face din fiecare aspirant un model de dezvoltare personală.

Cursuri Reiki - despre cursuri şi Iniţierea în Reiki Usui Tibetan

Cursurile Reiki Usui Tibetan încep să se răspândească destul de repede în SUA, Marea Britanie, Europa şi în România. La aceste cursuri, pe lângă istoria tehnicii Reiki, este important să se studieze importanţa şi multidimensionalitatea simbolurilor şi să se realizeze o Iniţiere Autentică şi de mare valoare ce va aduce cursantul pe o nouă stare mult mai înalta de conştiinţa. Iniţierea este cheia însuşirii tehnicii Reiki Usui Tibetan. Prin iniţiere, Cursantul va fi Reconectat la Vibraţia Înaltă, ceea ce declanşează în cele mai multe cazuri regenerarea mult căutată. Iniţierea nu ne dă ceva ce nu am mai avut înainte, ci doar trezeşte conştienţa noastră asupra a ceea ce suntem deja – fiinţe spirituale într-o călătorie spirituală. Pentru fiecare solicitant în parte (de reţinut că iniţierea se cere, nu se acordă fără acordul persoanei), iniţierea va fi exact ceea ce respectiva persoană are nevoie pentru a aduce în plan conştient experienţa rezonanţei cu Spiritul Universal. Iniţierea Reiki Usui Tibetan declanşează un proces care implică deopotrivă planurile spiritual, energetic, mental şi emoţional, corpul fizic trecând în anumite cazuri transformări profunde, pozitive întotdeauna. La iniţierile mele ofer în mod unic faţă de alţi maeştri, starea de protecţie energetică.

Iniţierea nu este însă un scop în sine, este necesar că noul iniţiat să practice autotratamentul zilnic şi să aibă o viaţă sănătoasă, în deplină armonie cu Legile Divine. Elevul sau studentul ce participă la Iniţiere îşi va ridica nivelul de conştiinţă, va înţelege Iubirea necondiţionată care vibrează în fiecare dintre noi, va înţelege că între noi toţi există o conexiune şi că fiecare gest şi gând au un efect asupra mediului. Orice iniţiere adevărată îl face pe iniţiat mai responsabil faţă de el însuşi şi faţă de tot ce există în jurul său.

Despre simboluri

Cursanţii sunt uimiţi să simtă prima oară la gradul I, precum şi la gradul al II-lea efectul energetic benefic al simbolurilor.

Simbolurile Reiki sunt ca nişte chei cu ajutorul cărora se deschid uşile către nivelurile superioare de conştientizare / manifestare. Un Simbol Reiki este o cheie de accesare a Energiei Universale - o energie ce provine de la Divinitate şi este dăruită de către Divinitate.

Iată aşadar la ce pot ajuta simbolurile Reiki, ca idee generală:

intensificarea energiei Reiki

mărirea puterii de concentrare asupra procesului de vindecare

extinderea percepţiei asupra a ceea ce înseamnă experienţa Reiki

armonizarea planurilor mental şi emoţional

conştientizarea interconexiunilor între tot ce există prin dezvoltarea legăturii practicantului cu energia inimii

realizarea terapiei la distanţă sau trimiterea de energie la distanţă – de exemplu pentru a rezolva o situaţie de criză naţională sau internaţională

eliminarea obstacolelor pe drumul creşterii spirituale

conectarea minţii conştiente cu mintea inconştientă

curăţarea subconştientului de traume sau de tipare negative şi refacerea sufletului

creşterea vibraţiei personale

intensificarea senzitivităţii faţă de energia Reiki, prin utilizarea constantă a simbolurilor şi efectuarea autotratamentului zilnic



Maestrul William Lee Rand a reuşit să unifice în sistemul Reiki Usui Tibetan tehnicile care lipseau din sistemul tradiţional învăţat iniţial în Occident, cercetând la sursă felul în care se practica Reiki pe vremea primilor maeştri Reiki – Mikao Usui, fondatorul sistemului, şi Chujiro Hayashi, important discipol al lui Mikao Usui. Menţionăm că datorită lui Chujiro Hayashi, care a instruit-o pe Hawayo Takata şi a ajutat-o să aducă sistemul Reiki în Hawaii, a fost posibilă răspândirea acestui sistem de vindecare şi creştere spirituală în întreaga lume.

Maestrul Bogdan Prosperio susţine cursuri de Reiki Usui Tibetan în Bucureşti şi în ţară. Pentru programări sau informaţii puteţi suna la: 0744 991 848 – sau completând formularul de contact de pe website: https://www.bogdanprosperio.ro/

Notă importantă:

1) Terapia Reiki este recunoscută în România că practică de medicină alternativă / complementară prin Legea nr. 118/2007.

2) În Statele Unite ale Americii, terapia Reiki a fost adoptată de un număr tot mai mare de instituţîi de îngrijire medicală. Centrul de Cercetare Reiki din Statele Unite ale Americii (The Center for Reiki Research Including Reiki în Hospitals) organizează studii ştiinţifice cu privire la eficienţa terapiei Reiki pentru diverse afecţiuni, cu rezultate pozitive dovedite.

3) Reiki nu înlocuieşte consultul medical de specialitate şi tratamentul medical alopat.