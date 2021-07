Premiul pentru Excelenţă în Medicină la Gala Elitelor Medicale, acordat profesorului Irinel Popescu VIDEO

“Aş vrea să omagiez instituţia pe care o reprezint, Institutul Clinic Fundeni, în care lucrez de peste 40 de ani şi datorită căruia, împreună cu echipe medicale multidisciplinare, am obţinut multe realizări. În mod particular, în acest an în care se împlinesc 100 de ani de la naşterea profesorului Dan Setlacec, aş vrea să aduc un omagiu acestui uriaş chirurg, mentor şi şef de şcoală, omul care m-a format pe mine şi pe mulţi alţii, generaţii întregi de chirurgi.”, a declarat prof. univ. Dr. Irinel Popescu, ce şi-a exprimat, totodată, convingerea că, în ciuda tuturor vicisitudinilor, medicii îşi vor face întotdeauna datoria faţa de oamenii aflaţi în suferinţă şi faţă de români, în general, notează ZiarMedical.ro.

Aflată la cea de-a V-a ediţie, Gala Elitelor Medicale şi-a desemnat în acest an câştigătorii din rândul celor mai renumiţi reprezentanţi ai sistemului sanitar, public şi privat, care au fost premiaţi pentru rezultatele de excepţie obţinute şi pentru serviciile oferite în domeniul medical.

Printre câştigători se numără: Prof. Dr. Alina Daniela Tănase, director medical al Institutului Clinic Fundeni – Premiul pentru Performanţă şi Inovaţie în Domeniul Medical, Spitalul Clinic ″Dr. C.I. Parhon″, Compartimentul de Transplant Renal, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare – Premiul pentru Cea Mai Bună Echipă/Secţie Spitalicească.

Părintele transplantului hepatic din România, prof. univ. dr. Irinel Popescu, face apel pentru salvarea vieţilor bolnavilor ce au nevoie de transplant.