Un celebru medium britanic dezvăluie ce ne așteaptă în viața de apoi și cum să ne protejăm de spiritele malefice de Halloween: „Nu e vorba de credință, ci de încredere”

Un cunoscut medium britanic a vorbit într-un interviu despre ce crede că se întâmplă după moarte, dar și despre legătura specială pe care o mai simte cu soțul ei, decedat în 2021 din cauza COVID-19.

Sally Morgan, în vârstă de 74 de ani, cunoscută pentru aparițiile sale TV și turneele de succes, spune că și-a descoperit „darul” încă de la vârsta de patru ani, când a văzut pentru prima dată un spirit. De atunci, susține că folosește această abilitate pentru a aduce „liniște, răspunsuri și speranță” oamenilor.

„Cred că atunci când murim mergem într-o altă dimensiune, care este Raiul. Există oameni buni și frumoși, dar nu toți ajung acolo — unii plutesc între lumi”, a declarat Sally într-un interviu acordat Daily Mail.

Despre soțul ei, mediumul spune că își imaginează spiritul acestuia într-un loc „plin cu tot ce i-a plăcut în viață”:

„Îl văd într-o cameră care are tot ce își dorea — grădina lui, fotbalul — dar el nu poate ieși, iar eu nu pot intra. Când voi muri, ușa se va deschide și vom fi din nou împreună.”

Sally a mai mărturisit că, deși au trecut patru ani de la pierderea soțului, încă îi mai simte prezența: „Săptămâna trecută a venit la mine. Este o poveste cam lungă... Nu poți exprima asta în cuvinte, dar o simt în interiorul meu. M-a făcut să mă simt mult mai bine.”

Ea a explicat că nu poate controla întotdeauna spiritele care o vizitează, deoarece „ar fi ca o invadare a energiei altora”, dar crede că în perioada Halloweenului energiile spirituale sunt mai active, pentru că „toată lumea vorbește despre spirite și fantome”.

Totuși, mediumul avertizează că nu e bine ca oamenii să încerce să comunice cu spirite prin metode precum tabla Ouija: „Asta atrage energii malefice și răutăcioase. Nu ar trebui să faci asta dacă nu știi exact ce faci.”

Sally a dezvăluit că simte o responsabilitate când vine vorba de a transmite ceea ce vede. „Au fost ocazii când am citit pentru cineva și am crezut că acea persoană va avea un accident sau va fi atacată și i-am spus: „ar trebui să eviți asta sau aia. Dar asta e tot ce poți spune. Nu pentru a-i speria, ci pentru a-i avertiza puțin”, a spus ea.

Sally Morgan spune că, deși este adesea acuzată de șarlatanie, nu se lasă afectată:

„Nu trebuie să crezi în Dumnezeu sau într-o religie anume ca să simți un spirit. Nu e vorba de credință, ci de încredere.”