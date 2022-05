Povestea primului bărbat care a suferit un dublu transplant de mână, din cauza unei boli autoimune FOTO

Steven Gallagher, 48 de ani, a fost diagnosticat cu sclerodermie, după ce a dezvoltat o erupţie ciudată pe obraji şi nas, cu circa 13 ani în urmă şi acuza dureri la braţul drept.

Sclerodermia este o boală autoimună ce provoacă cicatrizarea pielii şi a ţesuturilor interne.

Cadrele medicale i-au spus iniţial că ar putea fi lupus, apoi au fost de părere că era vorba despre sindrom de tunel carpian şi a fost operat. Însă, după ce durerea a recidivat la ambele braţe, a fost sfătuit să se îndrepte către un specialist care a confirmat că avea sclerodermie.

Boala autoimună i-a afectat mai multe zone, inclusiv nasul, gura şi mâinile şi, în urmă cu aproximativ şapte ani, degetele au început să i se încovoaie până când au ajuns în poziţie de pumn, acuzând dureri „îngrozitoare”.

Foto:Profimedia





Când specialiştii au recomandat un transplant dublu de mână, tatăl a trei copii a respins pentru început ideea, apoi a hotărât să accepte, în ciuda riscurilor.

„Mâinile au început să mi se închidă, au ajuns la punctul în care erau practic doi pumni; mâinile mele erau inutilizabile", a povestit el pentru agenţia PA. „Nu puteam să apuc nimic, era o luptă să mă îmbrac", a spus Gallagher.

„Când profesorul Hart din Glasgow mi-a pomenit de un transplant dublu de mână, la vremea aceea am râs şi am crezut că este un lucru de genul celor din era spaţială dar, după ce m-am gândit puţin la asta, am vorbit mai mult cu profesorul Hart, m-am dus la Leeds şi am discutat cu profesorul Kay. Au fost cu adevărat înţelegători şi deschişi cu privire la ceea se putea întâmpla, că aş putea să-mi pierd mâinile complet; au spus că era puţin probabil, dar era un risc. Eu şi soţia am vorbit despre asta şi am ajuns la un acord să mergem mai departe. Puteam să-mi pierd mâinile oricum", a mai povestit el.

Înainte de a efectua operaţia, Gallagher, din localitatea Dreghorn situată în North Ayrshire, a fost consultat psihologic pentru a se evalua dacă era pregătit pentru transplant.

După căutarea unui donator compatibil, operaţia a fost efectuată la jumătatea lunii decembrie a anului 2021, a durat 12 ore.

Echipa formată din 30 de experţi, cea care a realizat transplantul dublu de mână, de la Spitalul Universitar din Leeds, a afirmat că este prima dată când în lume a fost efectuată o astfel de intervenţie pentru a înlocui mâinile afectate de sclerodermie.

„Această operaţie a fost un efort de echipă uriaş, cu contribuţia colegilor noştri de aici din Leeds şi Glasgow. Un transplant de mână este foarte diferit de cel al unui rinichi sau de un alt transplant de organe deoarece mâinile le vedem în fiecare zi şi le folosim în atât de multe moduri", a argumentat profesorul Simon Kay de la spitalul din Leeds.

„Din acest motiv, noi şi psihologii noştri clinici evaluăm şi pregătim pacienţii pentru a fi siguri că vor putea face faţă psihologic prezenţei permanente a ideii transplantului şi riscului ca organismul să respingă mâinile transplantate", a mai spus specialistul.

„După operaţie m-am trezit şi a fost destul incredibil pentru că (...) atunci când m-am trezit aveam mâini, aşa că în mintea mea nu le-am pierdut niciodată", a spus Gallagher.

„Aceste mâini sunt uimitoare, totul s-a întâmplat atât de repede. Din momentul în care m-am trezit din operaţie le-am putut mişca", a mai adăugat bărbatul.

„Mi-a dat o nouă viaţă. Încă îmi e greu, dar lucrurile se îmbunătăţesc de la o săptămână la alta", a mai povestit pacientul care urmează tratamente de îmbunătăţire a mobilităţii împreună cu terapeuţi specializaţi.

„Durerea de dinainte de operaţie era îngrozitoare, luam atât de multe analgezice încât era inimaginabil, dar acum nu mă doare deloc", a mai declarat el.

Gallagher, tatăl a trei fiice, de 12, 24 şi 27 de ani, a petrecut circa patru săptămâni în Leeds General Infirmary după intervenţie şi efectuează regulat vizite la Glasgow pentru fizioterapie şi monitorizare.

La peste cinci luni de la intervenţia chirurgicală, starea lui se ameliorează. Cu toate că nu poate efectua sarcini ce solicită o mare dexteritate, precum încheierea nasturilor, poate să întoarcă un robinet, să mângâie câinele sau să umple un pahar cu apă.

Foto: Profimedia





Steven Gallagher activa în domeniul acoperişurilor, însă a fost constrâns de situaţie să îşi întrerupă activitatea profesională din pricina stării de sănătate. Acum, el îşi doreşte să revină în câmpul muncii şi a afirmat că este recunoscător familiei donatorului care a făcut posibil transplantul.