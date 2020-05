Mihai Netea, medic infecţionist: „Datorită ciumei din Evul Mediu, astăzi europenii sunt mai rezistenţi la SIDA“

În perioada în care pandemia de coronavirus ne-a ţinut închişi în case, burtierele televiziunilor de ştiri afişau constant numele unor experţi în diverse domenii din medicină care explicau noutăţile despre virusul SARS-CoV-2. Printre aceştia s-a numărat şi profesorul universitar Mihai Netea, medic român stabilit în Olanda, specializat în boli infecţioase, imunologie şi sănătate globală. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, profesorul Netea explică ce înseamnă „imunitatea antrenată“, descoperirea pentru care a primit, în 2016, premiul Spinoza, cel mai important premiu ştiinţific din Olanda. Totuşi, cercetările lui Netea în câmpul geneticii merg în tot soiul de direcţii, motiv pentru care a ajuns să ne povestească despre cum s-au adaptat românii şi romii la epidemia de ciumă din Evul Mediu, cât de integraţi sunt aceştia din urmă din punct de vedere genetic şi despre cum s-a format populaţia europeană de astăzi.

„Weekend Adevărul“: Domnule Netea, în urmă cu patru ani, organizaţia olandeză pentru cercetare ştiinţifică vă decerna premiul Spinoza. Eraţi recompensat pentru cercetarea dumneavoastră privind memoria sistemului imunitar înnăscut, în care vorbeaţi despre „imunitatea antrenată“. Despre ce este vorba mai exact şi de unde aţi pornit în cercetare?

Dr. Mihai Netea: Celulele care sunt importante pentru apărarea imună sunt celulele albe din sânge, aşa-numitele leucocite. Ca să simplificăm, sunt două tipuri, două grupuri mari de leucocite în sânge: limfocitele şi celulele mieloide. De vreo 60 de ani se ştie prea bine că limfocitele sunt specifice pentru combaterea unui anumit microorganism, iar celulele mieloide pot răspunde faţă de o gamă largă de microbi. Noi avem anumite limfocite care răspund la bacteria A, la bacteria B sau la bacteria C. În schimb, celulele mieloide le pot ataca pe toate. Tot de vreo jumătate de secol ştim că limfocitele pot avea o anumită memorie. Când văd virusul sau bacteria A, ele îşi aduc aminte dacă le-au mai văzut, aşa că, a doua oară când le văd, acţionează mult mai repede şi le elimină. În principiu, pojarul – în forma lui severă – îl facem o singură dată în viaţă. Asta se întâmplă pentru că sunt anumite limfocite care îşi aduc aminte şi reacţio-nează foarte puternic a doua oară.

Şi celulele mieloide nu au acest tip de memorie?

S-a crezut dintotdeauna că n-au memorie şi că fac acelaşi lucru de fiecare dată. În schimb, noi am observat că mai multe vaccinuri, cum ar fi cel împotriva pojarului sau cel împotriva poliomielitei, protejează împotriva mai multor boli. Atunci ne-am întrebat: „Cum e posibil? Ar fi oare posibil ca şi celulele mieloide să poată să dezvolte memorie?“. Aşa că, în ultimii zece ani, am făcut o serie de studii care ne-au arătat că şi celulele mieloide pot avea o anumită memorie, care poate fi folosită pentru vaccinaţie, dar şi ca să creştem răspunsul imun al organismului.

Aşadar, această cercetare ar trebui să ajute la dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente?

Exact, ăsta ar fi primul lucru. Acum încercăm să-l aplicăm şi în cancer – mai exact, să creştem răspunsul imun în tratamentul de cancer. De asemenea, am observat şi că, în anumite boli, această memorie a celulelor mieloide este activată greşit. Şi atunci oamenii pot face boli inflamatorii, autoimune, precum artrita reumatoidă, ateroscleroza sau infarctul miocardic. Deci, în anumite boli, noi încercăm să susţinem răspunsul celulelor şi să-l stimulăm, iar, în anumite momente, când e activat la locul greşit, încercăm să scădem răspunsul ca să evităm anumite boli inflamatorii.

Romii şi românii, pe acelaşi drum genetic

Să vorbim şi despre alte studii pe care le-aţi făcut. Unul dintre ele este despre felul în care grupurile etnice se adaptează genetic la epidemii, studiu în care comparaţi romii cu românii. Din perspectivă genetică, am împrumutat ceva unii de la ceilalţi de-a lungul istoriei?

Practic, n-am luat mult unii de la alţii din cauza unor aspecte sociale. Dar în acest moment, populaţia romă are deja 70% substrat european. Încet, încet, populaţia romă se va apropia tot mai mult de structura genetică a populaţiilor europene. Procesul este mai lent decât la alte populaţii dintr-un singur motiv: excluderea socială la care au fost supuşi în mare parte din istorie. Din această cauză, procesul de integrare s-a făcut mult mai încet decât la alte populaţii, cum ar fi maghiarii şi cumanii. Sau decât sciţii, care au fost integraţi în populaţia dacică de acum 2.500 de ani. Nu mai ştim nimic de ei pentru că au fost integraţi complet. Populaţia romă n-a fost integrată, dar chiar şi cu excluderea socială, are în prezent 70% substrat european. În câteva sute de ani, când mai ales partea socială – sper eu – va fi tot mai puţin importantă, atunci nu vom mai avea niciun fel de diferenţe genetice.

Totuşi, nu am preluat nimic unii de la ceilalţi?

În primul rând, putem spune că populaţia romă a preluat substrat genetic de la populaţiile europene, mai puţin în sens invers. În al doilea rând, ceea ce am arătat noi în acest studiu este că, sub influenţa ciumei, ambele populaţii au fost nevoite s-o ia pe un anumit drum genetic, ca să spun aşa. Aşa că românii şi romii au devenit mai asemănători din punct de vedere genetic, dar nu din cauză că au luat ceva unii de la alţii, ci pentru că au fost obligaţi s-o ia pe acelaşi drum.

Deci este vorba doar de o adaptare similară la un factor extern.

Exact. Dacă sunt două familii care merg pe un drum şi dau peste un lac în faţă, amândouă trebuie s-o ia la stânga sau la dreapta. Fiecare trebuie să ocolească problema şi, în general, o fac cam în acelaşi fel. Astfel, ele devin mai apropiate. Deci nu este vorba de faptul că au împrumutat ceva una de la alta, ci că au fost obligate să facă acelaşi lucru.

Apropo de ciumă, faptul că noi, europenii, ne-am confruntat în trecut cu o asemenea epidemie a produs în ADN vreo modificare? Ne foloseşte ea la ceva astăzi?

Da, este o ipoteză care poate fi foarte bine adevărată, susţinută genetic şi imunologic: faptul că noi suntem mai rezistenţi la ciumă ne-a ajutat să fim mult mai rezistenţi la SIDA. Deci populaţiile europene sunt mai rezistente la SIDA, fac mai greu infecţia cu virusul HIV, decât populaţiile africane, care au fost mult mai puţin expuse la ciumă. Se pare că anumite schimbări care au avut loc în Evul Mediu şi care, până la urmă, din păcate, au omorât o grămadă de europeni au dus la o rezistenţă mai mare a populaţiilor europene la anumite boli.

Lumea trebuie să înţeleagă – la toate nivelurile, politic şi academic – că cercetarea e importantă pentru societate şi pentru o economie

de viitor.