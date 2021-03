Importanţa abonamentului medical în screeningul post Covid-19. Ce analize şi investigaţii sunt recomandate

„Cu ajutorul abonamentelor MedLife poţi beneficia post COVID-19 de o evaluare completă a stării de sănătate prin consulturi multidisciplinare (infecţioase, pneumologie, cardiologie, neurologie, psihiatrie) dar şi de programe de prevenţie pentru a-ţi păstra starea de sănătate şi a identifica precoce afecţiunile grave”, spune Dr. Violeta Diaconita, Manager Naţional Medicina Muncii şi Suport Medical, MedLife Group.

„Screeningul post COVID-19 este un set de analize, investigaţii şi consultaţii integrative care evaluează starea de sănătate a unei persoane ce a trecut prin boală”, spune dr. Violeta Diaconita.

Acesta presupune o evaluare completă a stării de sănătate care se face prin consulturi multidisciplinare: boli infecţioase, pneumologie, cardiologie, neurologie, psihiatrie. Toate consultaţiile, investigaţiile şi analizele de laborator sunt adaptate profilului pacientului, istoricului medical şi comorbidităţilor acestuia, adaugă dr. Violeta Diaconita.

Evaluările de specialitate se concentrează pe stabilirea consecinţelor determinate de infecţia cu SARS-Cov-2 pe aparate şi sisteme. Se caută şi se confirmă sau se infirmă complicaţii nou apărute ale bolilor cronice pre-existente, re-stadializarea bolilor cronice. Un aspect important este ajustarea tratamentelor cronice în concordanţă cu modificările găsite la evaluarea medicală.

Screeningul post COVID-19 cuprinde mai multe analize şi investigaţii

În primul rând, se fac analize de sânge generale care cuprind hemoleucograma, transaminaze hepatice, markerii de inflamaţie, apoi radiografie pulmonara sau CT pulmonar şi alte investigaţii, în funcţie de comorbidităţile pacientului (ecografie abdominală, ecografie cardiacă, doppler vase), spune dr. Violeta Diaconita.

Apoi urmează diagnosticul şi tratamentul pentru afecţiuni descoperite. Este un diagnostic complet şi actualizat al afecţiunilor prezente, program de monitorizare şi evaluare periodică a progresului pacientului, re-ajustarea tratamentelor cronice.

În acest context, abonamentele medicale MedLife au anumite avantaje cum ar fi: acoperirea serviciilor medicale în funcţie de tipul de abonament, acces direct la majoritatea specialităţilor medicale, acoperirea analizelor de laborator şi a investigaţiilor, în funcţie de tipul de abonament şi pe baza trimiterii medicului specialist, integrarea tuturor datelor medicale şi rezultatelor evaluărilor în sistemul electronic, spune dr Violeta Diaconita.

Importanţa Programelor de prevenţie

În acelaşi timp, MedLife pune la dispoziţia abonaţilor programe de prevenţie, pentru că, „teoretic, orice boala care nu este genetică se poate preveni”, spune dr. Violeta Diaconita.

În România sunt incidenţe mari ale unor afecţiuni care se pot preveni: cancer (de col uterin, mamar, colorectal, de piele) boli cardiovasculare (cardiopatie ischemică, accident vascular cerebral, arterită), diabetul tip II, bolile cu transmitere sexuală, boli infecţioase.

Astfel că, prevenţia se poate realiza prin alimentaţie sănătoasă, sport, renunţare la fumat, vaccinare, vizite regulate la medicul curant pentru evaluare clinică periodică, analize şi investigaţii specifice vârstei, sexului şi istoricului medical şi familial al fiecăruia, adaugă Dr. Violeta Diaconita.

Consultaţii, analize şi investigaţii imagistice necesare, pentru a preveni diferite afecţiuni

Este recomandată anual o vizită la medicul curant pentru evaluare clinică, o baterie de analize de sânge şi urină, test Babes Papanicolau, ecografie abdominală, ecografie ginecologică transvaginală, ecografie mamară, mamografie, consult ginecologic (la femei), urologic (la bărbaţi), explică dr Violeta Diaconita.

De ce să alegi un program de prevenţie?

Prin programele de prevenţie abonaţii MedLife îşi păstrează starea de sănătate pe termen lung, identifică precoce afecţiuni grave, au acces la o reţea medicală cu acoperire naţională, personal medical de înaltă calificare şi cu experienţă, au acces la echipamente medicale de ultimă generaţie şi o gamă extinsă de analize de laborator de înaltă performanţă. Prevenţia înseamnă stare de bine, o calitate a vieţii crescută, identifici din timp şi tratezi, dacă este cazul. Nu cred că e cineva care ar vrea să fie bolnav! De aceea este extrem de important ca tot mai mulţi români să-şi creeze acest obicei de a merge la medic, chiar dacă nu au nimic, aparent, dar mergi şi verifică-te, periodic, şi stai liniştit apoi, tu şi toţi ai tăi cei dragi, concluzionează dr. Violeta Diaconita.

