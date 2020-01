Cum a evoluat un băieţel după transplantul de celule stem. „Mi s-a spus că nu va merge niciodată“

Transplantul de celule stem este o şansă în plus de vindecare

De câteva decenii, celulele stem au stârnit interesul oamenilor prin capacitatea lor de a se transforma într-o varietate de celule diferenţiate – nervoase, hepatice - şi putând astfel să reînnoiască şi să refacă ţesuturi afectate sau distruse.

În prezent, acest tip de celule sunt utilizate în tratarea a peste 70 de tipuri de afecţiuni: boli congenitale - moştenite - ale sângelui, sistemului imunitar, boli metabolice, diverse tipuri de cancer - de măduvă osoasă, neuroblastom, retinoblastom.

Celulele stem se recoltează la naştere, din cordonul ombilical, şi se stochează, părinţii având posibilitatea să-şi protejeze o dată în plus copiii împotriva unor boli severe, acute sau cronice. Deşi procedeul este la stadiul de pionierat în România, mai mulţi copii români au beneficiat de tratamente cu celule stem în alte ţări europene.

„Recomand tuturor părinţilor să facă această recoltare“

Se estimează că, la nivel mondial, au fost peste 20.000 de tratamente cu celule stem provenite din sângele cordonului ombilical. Este şi cazul lui Lucas, un copil român de 6 ani, tratat în Polonia, a cărui dezvoltare s-a îmbunătăţit cu până la 70% pe segmente precum: motor, emoţional, vorbire, deplasare sau comportament. Iar cazul său nu este unul singular.

„Lucas este nepotul meu, iar tratamentul cu celule stem i-a schimbat viaţa. De aceea, recomand tuturor părinţilor să facă această recoltare la naştere pentru ca nu ştii ce îţi oferă viaţa. E păcat, dacă exista aceasta tehnologie, să nu avem rezerva de sănătate a copilului pusă de-o parte. Până acum, doar eu am trimis alţi 6 copii la tratament în Polonia”, declară medicul pediatru Ionica Ciortan, doctor în ştiinţe medicale.

Lucas părea iniţial un copil sănătos, doar că mama avusese unele probleme de coagulare a sângelui în timpul sarcinii. „Pe la 6 luni, a început să se vadă că rămâne în urmă cu dezvoltarea, la un an nu mergea, iar la doi nu vorbea, moment în care eu am început să fac toate investigaţiile. Am fost cu el cam peste tot, în ţară şi în străinătate, i-am făcut tot felul de investigaţii. Toată lumea medicală îmi zicea însă că o să se refacă dacă facem recuperare”, spune medicul pediatru.

Într-un final, se pare că s-a aflat cauza problemelor lui Lucas: o hipoxie de ultim trimestru de sarcină – deficit de oxigen şi hrană -, în ultima lună, când se definitiva sistemul nervos. Practic, micuţul avea un zid între ceea ce îşi dorea să facă şi ceea ce putea sa facă.

„La nivelul de vârf al neurologiei pediatrice mi s-a spus că nu va merge niciodată pentru ca are tulburări în substanţa albă cerebrală. Atunci am decis să luăm legătură cu o bancă de celule stem şi să apelăm la ultima redută: tratamentul cu celule stem mezenchimale”, declară medicul.

„Copilul a evoluat vizibil după fiecare şedinţă“

Cazul lui Lucas a fost preluat de medicii din Cracovia şi a început un tratament iniţial care a constat în 5 şedinţe de tratament cu celule stem mezenchimale procesate.

„L-am întrebat pe profesorul care a efectuat procedura ce riscuri sunt şi a zis că nu există riscuri. Atunci m-am gândit aşa: dacă nu ştim cât bine va face tratamentul, măcar să ştim că nu va face rău”, mai spune dr. Ciortan.

Nu numai că nu a făcut rău, dar rezultatele au fost spectaculoase. „Copilul a evoluat vizibil după fiecare şedinţă: s-a sprijinit, a mers de mână, apoi singur. Iar la 5 ani copilul a fost înscris la grădiniţă cu însoţitor. Între timp, a făcut intensiv şedinţe de recuperare, pentru că aceste celule sunt puse acolo să construiască ceva, dar trebuie să le şi antrenezi – să le spui ce au de făcut pentru a se specializa”, explică medicul pediatru.

Şi pentru că rezultatele primei runde de tratamente au fost atât de spectaculoase, familia şi medicii au decis ca Lucas să facă o nouă rundă de şedinţe cu celulele stem pentru a-i îmbunătăţi şi abilităţile de vorbire.

„Vara aceasta ne-am decis să recontactăm echipa de specialişti şi să le solicităm încă o evaluare a dosarului pentru ajutor la vorbire. Copilul înţelege, execută, dar vorbeşte limitat. În septembrie, a făcut prima şedinţă, în martie, urmează cea de-a doua”, a mai spus medicul.

Costuri medii de prelevare şi stocare

Recoltarea acestor celule se face imediat după naştere, fără niciun risc pentru mamă şi copil, din sângele rămas pe cordonul ombilical. Recoltarea celulelor stem se face de către medicul ginecolog cu ajutorul kitului de recoltare pe care mama îl poartă la ea.

Kitul provine de la banca privată de celule stem cu care părinţii au încheiat un contract. Celulele astfel recoltate se păstrează în bănci de celule, la temperaturi de minus 196 de grade Celsius.

Preţul este un factor important atunci când vine vorba de decizia de a recolta celulele stem. La una dintre cele mai mari bănci de celule stem din România, părinţii au două opţiuni: să aleagă un pachet standard sau să-şi personalizeze un pachet, costurile medii fiind de 3.500-4.000 de lei.

Dacă ne referim la un cost mediu al unui pachet de recoltare celule stem, acesta ar fi de 3.500 lei la care se adaugă un cost de 100 de euro, anual, pentru stocare. De asemenea, este posibil şi un sistem pentru plată în 3, 6, 9 sau 12 rate.

Părinţii pot alege să stocheze celule stem din sângele de cordon ombilical (CSH) sau pot opta pentru recipiente suplimentare de cordon ombilical, Gelatina Wharton şi celule stem mezenchimale (CSM).

Beneficiile recoltării de celule stem la naştere

Compatibilitate perfectă: sângele recoltat la naştere conţine celule stem perfect compatibile, ceea ce se poate traduce prin reducerea timpului de începere a tratamentului. Mai mult decât atât, nu există riscul respingerii probei, crescând, astfel, şansele unui transplant reuşit.

Compatibilitate potenţială pentru alt membru al familiei: deşi nu există compatibilitate perfectă, celulele stem stocate pot fi utilizate pentru tratarea fraţilor şi altor rude de sânge.

Tratarea sau ameliorarea unui spectru variat de boli: circa 70 de maladii, unele dintre acestea foarte grave, precum leucemie, diabet sau paralizii cerebrale. Un număr mare de tratamente a fost aplicat pacienţilor cu paralizie cerebrală (259 de pacienţi), autism (126 cazuri) şi scleroză laterală amiotrofică (227 de pacienţi).

Complet nedureroasă pentru mamă şi copil: celulele stem sunt recoltate din cordonul ombilical după naşterea bebeluşului, în vreme ce celulele stem recoltate ulterior din măduva osoasă prezintă disconfort şi durere pentru pacient.

Disponibile imediat pentru tratament: întârzierea începerii tratamentului pentru găsirea unui donator compatibil poate pune în pericol eficienţa transplantului de celule stem. În plus, nimeni nu poate garanta o compatibilitate perfectă, ca în cazul celulelor stem recoltate din propriul cordon ombilical.