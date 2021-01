COVID-19 se răspândeşte mai uşor în timpul vorbirii decât prin tuse STUDIU

Un nou studiu arată că discuţia cu un prieten atunci când eşti infectat cu coronavirus poate fi mai periculoasă decât tusea în apropierea lor, din cauza particulelor persistente, scrie The Guardian, menţionat de Digi 24.



Studiul demonstrează că atunci când o persoană bolnavă de COVID-19 respiră, vorbeşte sau tuşeşte, virusul se răspândeşte mult mai uşor în spaţii închise decât în aer liber.



Explicaţia constă în faptul că picăturile mari cad pe pământ pe distanţe scurte, picăturile minuscule, cunoscute sub numele de aerosoli, pot transporta virusul pe distanţe mai mari de doi metri, iar virusul persistă.



„Aveţi nevoie de măşti, aveţi nevoie de distanţare şi aveţi nevoie de o ventilaţie bună în încăperi, astfel încât aceste particule să nu se acumuleze într-un spaţiu închis şi să fie îndepărtate în siguranţă”, a susţinut prof. Pedro Magalhães de Oliveira, expert în mecanica fluidelor la Universitatea din Cambridge şi coautor al cercetării.



Scriind în revista Proceedings of the Royal Society A, de Oliveira şi colegii săi au raportat felul în care au construit modelele care iau în considerare dimensiunea picăturilor emise de persoanele infectate atunci când vorbesc sau când tuşesc, precum şi alţi factori, inclusiv structura picăturilor şi timpul necesar pentru a se aşeza pe diferite suprafeţe.



Acelaşi studiu arată că nu este sigur să stai fără mască lângă o persoană infectată care vorbeşte sau tuşeşte, chiar dacă se află la doi metri de tine, deoarece ambele situaţii prezintă un risc ridicat de infecţie.

De semena, la o oră după ce o persoană infectată a vorbit timp de 30 de secunde, aerosolul total rămas conţine mult mai multă masă virală decât după o tuse, ceea ce înseamnă că în spaţii mici şi fără ventilaţie, acest lucru este suficient pentru a provoca Covid.



„Vorbirea este o problemă foarte importantă atunci când vine vorba despre transmiterea virusului şi care trebuie luată în considerare, deoarece produce particule mult mai fine decât tusea, iar aceste particule, sau aerosoli, pot persista timp de cel puţin o oră în cantităţi care sunt suficiente pentru a provoca boala”, a spus de Oliveira.



Airborne.cam este un soft folosit de cercetători unde utilizatorii îşi explora riscul de a se infecta în interior numai prin particule din aer.



Potrivit acestuia, o oră petrecută într-un magazin de 250 m pătraţi, care se presupune că are o capacitate de 50 de persoane şi ventilaţie corespunzătoare, are ca rezultat o persoană cu cu aproximativ 8% şase estimate de a se infecta cu coronavirus, presupunând că că cinci persoane infectate în magazin şi nimeni nu poartă mască.



Citeşte şi:

Moderna: Sunt investigate posibile reacţii adverse la vaccinul pentru COVID-19 în SUA

„Iscarea de boale“, pedepsită drastic în perioada interbelică, când România lua în serios sănătatea publică