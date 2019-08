Ce este dispareunia: detalii despre actul sexual dureros

Statistic, aproximativ 15% dintre femei acuza dureri in timpul actului sexual. De ce apare si ce este dispareunia poti afla in acest articol. Disconfortul persistent in timpul relatiilor intime poate avea legatura, prrintre altele, cu bolile cu transmitere sexuala. Inca de la primele simptome, este crucial sa mergi la medicul ginecolog.

Acesta va efectua o evaluare ecografica si va analiza secretiile vaginale, in special pentru a detecta infectia cu Chlamydia. Prezinta-i medicului toate modificarile aparute, cum ar fi consistenta secretiilor vaginale, mirosul, daca exista senzatie de prurit sau de usturime. Este ideal sa ii spui specialistului si daca partenerul acuza unele schimbari in zona genitala.

