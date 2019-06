Cauzele impotenţei - motive mai puţin cunoscute

Daca ai ocazional probleme in mentinerea erectiei, asta nu este neaparat un motiv de ingrijorare. Daca disfunctia erectila este o problema care persista, poate provoca stres, poate afecta increderea in sine si poate duce la probleme in cuplu.

Dificultatea de a obtine si de a mentine erectii poate semnala o problema de sanatate care necesita tratament din vreme.

Principalele cauze ale impotentei pe clicksanatate.ro.

