Anual 1.700 de femei mor, în România, din cauza cancerului de col uterin. Andreea Moldovan: Doar vaccinarea previne boala

„Din fericire, numărul de cazuri vaccinate creşte în fiecare an. Şi eu am o fiică, am vaccinat-o fără să stau pe gânduri. Sunt studii care ne arată eficacitatea şi siguranţa acestui vaccin prin milioane de oameni la care s-a administrat.” a declarat Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, de Ziua Internaţională de conştientizare a HPV, la Europa FM