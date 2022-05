Andreea Minuţă, Reţeaua Regina Maria: „Grija pentru sănătatea angajaţilor este cea mai importantă investiţie“

După izbucnirea pandemiei, numărul companiilor din România care au oferit abonamente medicale angajaţilor a crescut semnificativ, confirmă Andreea Minuţă, directorul executiv al diviziei de abonamente al reţelei de sănătate REGINA MARIA. În 2021 a fost înregistrată o creştere de 15% a segmentului de abonamente medicale şi o dublare a numărului de companii de tip IMM care au ales acest beneficiu pentru angajaţii săi. Raportat la ultimii doi ani, numărul companiilor care au oferit angajaţilor abonamente medicale a crescut cu 65%. Companiile au devenit mai atente la nevoile angajaţilor şi au solicitat inclusiv completarea serviciilor medicale standard, în încercarea de a acoperi şi mai mult din nevoile angajaţilor, dar şi familiilor acestora.







Adevărul: Cum se schimbă comportamentul pacientului român atunci când are un abonament medical?





Andreea Minuţă: Abonamentele medicale s-au lansat în România acum 26 de ani, pot spune că astăzi este o piaţă matură, cu foarte mare potenţial de dezvoltare. Conform studiului EY „Piata abonamentelor medicale: analiza impactului economic şi social în România”, există peste 1,62 milioane de abonaţi, reprezentând peste 30% din totalul angajaţilor activi din economie. Reţeaua de sănătate Regina Maria gestionează în prezent un portofoliu de 8000 de companii care oferă un astfel de beneficiu angajaţilor, cu peste 700 mii abonamente. În ultimii doi ani, numărul companiilor care au oferit abonamente medicale angajaţilor a crescut foarte mult. Aceşti ultimi doi ani ne-au făcut să ne uităm altfel la sănătate şi să fim mai conştienţi cât de importantă este, să ne preocupăm şi să avem grijă de ea. Există în portofoliul Reţelei companii care sunt cu noi de la început, acestea au creat o cultură în rândul angajaţilor, cu privire la grija pentru sănătate. Prin parteneriatele pe care le avem şi prin dialogul permanent, creştem nivelul de informare despre cum putem avea acces la serviciile de sănătate, pentru a preveni anumite probleme medicale. Altfel, pe termen lung, acestea se pot transforma în cheltuieli mult mai mari decât dacă am fi avut grijă de sănătatea noastră din timp şi am fi investit într-un abonament care să ne permită accesul facil la serviciile medicale. Practic, se creează o cultură de prevenţie. Ne face conştienţi de cât de important este să avem grijă de sănătate. Este recomandat să efectuăm investigaţii uzuale anual, astfel încât să ne asigurăm că suntem sănătoşi. Cei care au diverse probleme medicale le pot monitoriza şi trata mult mai uşor.





Creşterea numărului de abonamente poate fi pusă pe seama cerinţei angajatului sau a conştientizării importanţei acestui beneficiu la nivelul companiilor?





Cred că este un mix, a venit din ambele părţi. Angajatorii sunt extrem de atenţi la nevoile angajaţilor, pentru că oamenii sunt cei care contribuie la succesul unei companii. Dacă avem angajaţi sănătoşi, într-o companie sănătoasă, avem şi rezultate. În ultimii doi ani, companiile au fost şi mai atente la nevoile angajaţilor şi au venit cu cerinţe de completare a abonamentelor şi pachetele pe care le aveau, în încercarea de a acoperi şi mai mult din nevoile apărute. În multe cazuri s-a decis extinderea beneficiilor şi către membrii familiilor angajaţilor. Acesta este un trend pe care îl observăm în piaţă. Prin prisma faptului că ai un abonament la Regina Maria, poţi beneficia de preţuri preferenţiale pentru achiziţionarea de abonamente medicale pentru familie.





Ce loc ocupă Reţeaua de sănătate REGINA MARIA în piaţa abonamentelor de sănătate şi ce schimbări vreţi să aduceţi în următoarea perioadă?





Suntem jucătorul cu cea mai mare valoare a abonamentelor, noi oferim abonamente premium pentru companiile care doresc să ofere angajaţilor acces la cele mai complexe servicii medicale şi investim în această direcţie. Piaţa creşte frumos, se dezvoltă şi există foarte multe oportunităţi, pornite la iniţiativa abonaţilor noştri care ne solicită noi servicii şi instrumente. În ultimii cinci ani am investit continuu în completarea abonamentelor cu servicii complementare, iar universul abonatului s-a dezvoltat semnificativ, având acces la un ecosistem de servicii medicale şi non-medicale pe care în urmă cu zece ani nici nu ni le-am fi imaginat. Aş menţiona Clinica Virtuală, care este platforma noastră de telemedicină unde oferim consultaţii online, dar şi serviciul de hotline medical, cu program 24/7, cu ajutorul căruia putem la dispoziţie o linie de telefonie directă disponibilă exclusiv abonaţilor noştri. Aş vrea să mai adaug că am dezvoltat servicii de sănătate psiho-emoţională, având disponibil un terapeut de gardă disponibil pentru abonaţi. De asemenea, există webinarii educative, cursuri de profilaxie, am introdus unităţile medicale mobile prin care ducem serviciile medicale către acei angajaţi care nu au posibilitatea să le acceseze. Companiile îşi doresc foarte mult să mergem pe ideea de personalizare, astfel încât să le oferim servicii cât mai potrivite angajaţilor. În aceşti 26 de ani am acumulat expertiză, lucrând cu cei mai mari angajatori din toate industriile şi ne bucurăm că putem să venim în întâmpinarea lor cu abonamente care să se potrivească cât mai bine nevoilor pe care le au.





Direcţia noastră de dezvoltare în următoarea perioadă este de a completa abonamentele medicale cu servicii de sănătate psiho-emoţională. Când ne referim la sănătate, nu mai vorbim doar despre sănătate fizică, trebuie să luăm în calcul şi sănătatea mintală. Şi atunci, direcţia noastră este de a veni în completarea abonamentelor cu aceste servicii de sănătate psiho-emoţională, o direcţie sustenabilă pe termen lung.





Cum se adaptează pacienţii români la schimbările aduse în sistemul medical privat?





Gradul de adaptabilitate depinde de instrumentul despre care vorbim. De exemplu, putem vorbi de platforma de telemedicină, Clinica Virtuală, pe care am lansat-o la începutul pandemiei, într-un timp record de 10 zile. Majoritatea abonaţilor noştri provin din cele mai mari companii din România, sunt obişnuiţi cu aceste instrumente digitale şi au accesat consultaţiile într-un număr foarte mare. Ulterior s-a dovedit a fi un canal sustenabil de acces la serviciile medicale. Până acum am înregistrat peste 600 mii programări, peste 85% fiind efectuate de abonaţi. Aceştia sunt educaţi şi deschişi spre a





îmbrăţişa instrumentele digitale, pentru că sunt mult mai expuşi noutăţilor. Dacă vorbim despre serviciile de terapie, aici începem să vedem un interes din ce în ce mai crescut din partea mai multor companii din industrii diferite. Interesul vine din IT, banking, dar şi din fabrici sau automotive. Oamenii conştientizează cât de important este să fie sănătoşi. Cei doi ani ne-au afectat şi trebuie să recunoaştem că au avut un impact psihic şi emoţional asupra fiecăruia dintre noi. Companiile ne-au solicitat ajutorul în această direcţie, aşa că am încercat să facem o normalitate din obiceiul de a discuta cu o persoană specializată atunci când apare anxietatea. Din ce în ce mai multe companii achiziţionează acest tip de produs.





Vă dezvoltaţi infrastructura medicală în marile oraşe din ţară, aveţi în vedere să veniţi şi către românii din oraşele mai mici care nu au acces la astfel de servicii?





Suntem o Reţea cu amprentă naţională şi am investit continuu în dezvoltarea la nivel naţional. Încercăm să oferim acces cât mai multor pacienţi la serviciile noastre, extinderea fiind în concordanţă cu locaţia abonaţilor noştri. Cele mai mari dezvoltări le-am făcut în marile oraşe, unde deja avem o prezenţă importantă şi suntem relevanţi din punct de vedere al actului medical. Ajungem şi în oraşele mai mici, avem o strategie de dezvoltare continuă, mergem cu un mix de dezvoltare organică şi încercăm să atragem furnizori de servicii medicale din ţară, astfel încât să ne extindem şi să fim cât mai aproape de pacienţi. În plus, avem clinici partenere în toate zonele din România. Avem abonaţi inclusiv în oraşe mici sau sate, aşa că ne asigurăm că există cât mai aproape de ei cel puţin o clinică parteneră. Iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna la nivelul pe care ni-l dorim, pentru că avem un standard de calitate şi ne alegem cu mare atenţie partenerii, avem alte instrumente: pe lângă Clinica Virtuală, avem peste 70 de cabinete deschise la sediul companiilor clienţilor noştri. Pentru noi, acesta este primul pas spre prevenţie. Aducem soluţii diverse pentru a fi mai aproape de angajaţi, printre care unitatea mobilă sau caravana cu care mergem la sediul clientului pentru medicina muncii, screeninguri sau consultaţii la diverse specialităţi. Un proiect inovativ pe care l-am lansat acum un an este şi clinica mobilă. Am construit-o în două luni în incinta unuia dintre clienţii noştri. A fost rapid autorizată şi gata de funcţionare astfel încât să fie foarte uşor de implementat un astfel de instrument.





Care este rata de retenţie a abonaţilor?





Piaţa de abonamente este preponderant o piaţă corporate, companii cu peste 50 de angajaţi, acolo unde ne bucurăm de o rată de retenţie de peste 97%. Credem foarte mult în parteneriatele pe termen lung şi investim în acestea, oferim comunicare deschisă şi transparentă pentru a construi împreună viitorul infrastructurii medicale din România. Companiile sunt motorul cu care noi am continuat investiţiile şi am reuşit să dezvoltăm infrastructura medicală în beneficiul abonaţilor. Dacă ne raportăm la companiile mai mici, ne bucurăm de o retenţie de peste 90%. În cazul persoanelor care-şi fac abonamente în mod individual, încă mai avem de lucrat la partea de prevenţie. Cei mai mulţi dintre aceştia îşi cumpără abonamente atunci când au deja o problemă medicală şi vor să o rezolve. Timpul în care ei păstrează activ acest abonament se termină odată cu rezolvarea problemelor medicale. Facem acţiuni şi comunicăm constant cu ei astfel încât să înţeleagă că problema apare atunci când nu te aştepţi. Prin prevenţie, şansele să apară probleme de sănătate sunt mult mai mici.





Urmăriţi anumiţi indicatori care să arate diferenţa stării de sănătate a abonaţilor şi a celor care nu au un astfel de serviciu medical?





Abonamentul facilitează accesul la servicii medicale. Noi îi încurajăm, povestim cu abonaţii, le spunem cum şi când să acceseze, avem nenumărate instrumente prin care comunicăm şi încercăm să îi facem conştienţi de soluţiile pe care le au la dispoziţie. Gradul de accesare a serviciilor de către aceştia este de 2,5 ori mai mare decât al pacienţilor neabonaţi. De ani de zile cifrele ne demonstreaază că abonaţii sunt mult mai conştienţi de starea lor de sănătate şi merg mai des la medic, nu pentru că au o problemă medicală ci pentru că au înţeles importanţa prevenţiei. Doar anul trecut, peste 70% din abonaţii noştri au accesat serviciile medicale din Regina Maria pentru prevenţie, dar şi pentru monitorizarea stării de sănătate, un procent semnificativ pe care ne dorim să-l creştem în fiecare an.





Serviciile medicale private reprezintă o piaţă de peste 3 miliarde de euro. Către ce sunt redirecţionate aceste bugete?





Reţeaua investeşte constant în dezvoltarea centrelor medicale, pentru a fi cât mai aproape de pacienţii din România, aceasta fiind direcţia în care merg toţi furnizorii de servicii medicale private din ţară. Observăm că investiţiile în abonamente medicale sunt un trend crescător în ultimii doi ani, pandemia a accentuat importanţa sănătăţii, iar dacă cele mai mari companii conştientizau nevoia unui astfel de beneficiu în pachetul oferit angajaţilor, acum vedem un interes foarte mare şi din partea companiilor mai mici, a IMM-urilor, de exemplu. Pentru ei poate fi şi un avantaj competitiv în atragerea de personal. Investim continuu în dezvoltarea infrastructurii medicale, achiziţionăm aparatură performantă de ultimă generaţie şi lucrăm la creşterea calităţii serviciilor oferite la nivelul întregii ţări.





Ce schimbări prevedeţi pe piaţă în perioada următoare?





Suntem într-o perioadă de incertitudine şi se simte o efervescenţă pe piaţă. Vedem creşterea inflaţiei, creşterea bruscă a preţurilor, pe care nu le anticipăm. Există o agitaţie, dar cred că trebuie să gestionăm totul cu calm. În această perioadă cele mai multe companii se uită atent la bugete, dar cred că trebuie să luăm în calcul o singură excepţie: sănătatea. Cea mai bună economie vine din investiţia în propria sănătate, într-o stare bună fizică şi psihică, pentru a putea oferi susţinere familiei. Observ un interes crescut din partea companiilor de a investi în abonamente cât mai complete care să acopere nevoi dintre cele mai diverse. Am avut o creştere semnificativă în primul trimestru al acestui an, ceea ce înseamnă că nu vor fi schimbări în următoarea perioadă. Consider că dorinţa companiilor de a avea grijă de sănătatea angajaţilor rămâne o prioritate. Aceasta este cea mai importantă investiţie, iar cele mai multe companii au conştientizat-o în ultimii ani.





#peabonament beneficiezi de servicii de medicină primară şi prevenţie, simplu, rapid şi accesibil. Ca să ai grija uşor de sănătatea ta, offline sau online.Mai multe detalii despre abonamentele Regina Maria dedicate companiilor, IMM-urilor şi persoanelor fizice, pot fi găsite aici: reginamaria.ro/abonamente