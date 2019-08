Ţigările electronice modifică vasele de sânge după o singură utilizare

Studiul publicat marţi în Radiology a arătat că vaparea afectează temporar funcţionarea vaselor de sânge la persoanele sănătoase. Explorările imagistice prin rezonanţă magnetică (RMN) au indicat modificări în circulaţia sângelui la nivelul arterei femurale după doar o singură utilizare, relatează CNN.





Cercetătorii nu au reuşit însă să identifice substanţele chimice ce ar putea produce atare modificări.

„După câteva minute totul revine la normal. Cineva ar putea spune, aşadar, că nu e mare lucru, pentru că de fapt nu se întâmplă nimic”, a spus autorul studiului Felix W. Wehrli, profesor de radiologie şi biofizică la Perelman School of Medicine a Universităţii din Pennsylvania.





„Dacă însă vaparea are loc în mod constant există posibilitatea ca în timp lucrurile să nu mai revină la normal la fel de rapid”, a spus cercetătorul care a precizat că modificările observate reflectă procese şi etape iniţiale ale evoluţiei către o boală cardiovasculare, între care şi ateroscleroză.





Echipa de oameni de ştiinţă a avut ca subiecţi 31 de oameni care nu mai fumaseră sau vapaseră niciodată.





Impactul ţigărilor electronice asupra inimii, vaselor de sânge, plămânilor şi creierului este măsurat într-o serie de studii care de multe ori sunt realizate pe animale sau se limitează la experimente de laborator.





Un studiu realizat în mai a arătat că aromele pentru ţigările electronice au efecte toxice - între care rata mai mică de supravieţuire a celulelor şi semne de inflamaţie – asupra unui tip de celulă cardiovasculară.

„Efectelor nocive ale nicotinei li se adaugă şi cele ale aditivilor, ca o altă sursă potenţială ce are impact negativ asupra sănătăţii vasculare”, mai ales în rândul celor tineri.





Deşi experţii tind să creadă că vaparea nu este la fel de nocivă ca fumatul, doctorii spun că efectele toxice ale unor arome, particule, metale grele şi alte ingrediente folosite pentru vaporizatoarele electronice sunt prea puţin cunoscute.





La ora actuală „nimeni nu ştie cum sunt afectaţi plămânii de inhalarea de propilenglicol şi glicerină în mod repetat. La drept vorbind, este un experiment”, a spus Dr. Robert Jackler, fondatorul Stanford Research Into the Impact of Tobacco Advertising.





De aproximativ o lună, SUA se confruntă cu o epidemie de boli de plămâni grave, fiind confirmate peste 120 de cazuri asociate vapării, în cel puţin 15 state, între care Wisconsin, Illinois, California, New York Indiana şi New Jersey. Pacienţii au descris simptome precum respiraţie sacadată, febră, tuse, vomă, diaree, dureri de cap, stări de ameţeală şi durere în piept.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: