Medicul Şerban Damian, despre alimentele care ajută la stimularea sistemului imunitar

„Designul sistemului nostru imunitar este foarte complex şi dependent de echilibrul multor factori, nu doar alimentaţia, cu atât mai puţin un aliment sau nutrient specific. Cu toate acestea o dietă echilibrată, combinată cu alţi factori ai unui stil de viaţă sănătos, cum ar fi somnul adecvat şi exerciitile fizice, stimulează cel mai eficient organismul să lupte importiva infecţiilor şi bolilor. Fiecare etapă a răspunsului imun al organismului se bazează pe prezenţa multor micronutrienti. Anumiţi nutrienţi precum vitamina C, vitamina D, zinc, seleniu, fier şi proteine au fost identificaţi ca fiind critici pentru creşterea şi funcţionarea celulelor sistemului imunitar. Alimentaţia joacă un rol important în a determina ce tipuri de microbi trăiesc în intestinele noastre. O dietă bogată în fibre, cu multe legume, fructe, cereale integrale şi leguminoase susţine dezoltarea acestor microorganisme benefice.”, explică medicul Şerban Damian.

Ştiaţi că există modalităţi prin care vă puteţi întări sistemul imunitar pentru a-şi maximiza efectele? Pentru că da, sistemul imunitar este ceva care ar trebui hrănit. S-a demonstrat că abordarea unor diete specifice pot întări răspunsul imunitar al unei persoane. Medicul nutriţionist Şerban Damian vorbeşte despre alimentele pe care ar trebui să le introducem în stilul nostru de viaţă, astfel încât să ajutăm la stimularea imunităţii, dar şi alte sfaturi importante pe care să le introducem în rutina zilnică.

„O dietă corectă include alimente probiotice şi prebiotice. Alimentele probiotice conţin bacterii vii utile, iar alimentele prebiotice conţin fibre şi oligozaharide care hrănesc şi menţin coloniile sănătoase formate de aceste bacterii. Alimentele probiotice sunt chefirul, iaurtul cu culture active vii, legumele fermentate, varza murată, tempeh, ceai kombucha, kimchi şi miso. Pe lista alimentelor prebiotice se află: usturoiul, ceapa, praz, sparaghel, anghinare, banana şi alge marine”, continuă medicul specialist.

Aşadar, iată o listă cu câteva dintre alimentele ce au stat la baza unor studii ştiinţifice şi care nu ar trebui să ne lipsească din dietă.

Legumele - Orice medic nutriţionist vă va recomanda să mâncaţi legume pentru a vă menţine sănătos. Dar când vine vorba de întărirea sistemului imunitar, legumele bogate în amidon precum cartofii nu sunt menite să vă ajute sistemul imunitar. Legumele fără amidon au un conţinut foarte scăzut de calorii şi un conţinut ridicat de apă. Au un profil nutriţional impresionant şi vă oferă aproape toate vitaminele şi mineralele de care aveţi nevoie. Optaţi pentru legume precum spanac, kale, broccoli (pe lângă o sursă bună de vitamina C, conţine antioxidanţi puternici, cum ar fi sulforafanul), anghinare, sparanghel, varză, varza de Bruxelles, conopidă, ţelină, castraveţi, vinete, ciuperci, ceapă, salată verde, napi, dovlecei şi cartofi dulci ( bogaţi în beta caroten,). Aşadar, legumele sunt prima şi cea mai bună opţiune pentru a susţine sănătatea sistemului imunitar.

Fructe de pădure - pline de antioxidanţi au numeroase beneficii pentru sănătate. Mure, măceşe, fructe de aronia, merişoare şi afine sunt doar câteva dintre cele care pot ajuta la întărirea sistemului nostru imunitar.

Ciocolata neagră - conţine foarte mulţi nutrienţi. Desigur, cu cât ciocolata este mai neagră, cu atât mai bine, dar orice ciocolată neagră de 70% sau mai mare conţine antioxidanţi, fibre, potasiu, calciu, cupru şi magneziu. Verificaţi întotdeauna eticheta pentru a vă asigura că produsul ales are cât mai multe ingrediente naturale. Ciocolata neagră este însă şi bogată în calorii şi grăsimi saturate, aşa că este important să fie consumată cu moderaţie.

Turmeric - Turmericul este un condiment galben folosit la gătit. Este folosit în India de mii de ani atât ca şi condiment, cât şi ca plantă medicinală. Curcumina este principalul ingredient activ din turmeric, care potrivit unor studii, are efecte antioxidante şi antiinflamatorii.

Ghimbir – este folosit un ingredient utilizat atât în prepararea alimentelor cât şi în ceaiuri. Potrivit unui studiu, ghimbirul se pare că ar avea anumite proprietăţi antiinflamatorii şi antioxidante care să ofere anumite beneficii pentru sănătate. Cercetările asupra ghimbirului au mai arătat că poate ajuta la scăderea inflamaţiei, ameliorarea congestiei şi poate calma greaţa şi problemele digestive. Cu toate acestea, studiile sunt în curs de desfăşurare, deci nu se poate afirma cu certitudine beneficiile acestuia. “Nu vă concentraţi prea mult pe anumite alimente sau suplimente, dar asiguraţi-vă că obţineţi o cantitate suficientă din toţi nutrienţii necesari din alimente sănătoase în dieta dumneavoastră.”, recomandă medicul Şerban Damian.

Usturoiul – utilizat în bucătărie ca şi condiment, usturoiul este bogat în minerale (calciu, magneziu, potasiu) şi în oligoelemente (fier, zinc). Toate aceste elemente contribuie la buna funcţionare a organismului nostru. Studiile în curs de desfăşurare spun că este un antioxidant care ajută la combaterea îmbătrânirii celulelor.

Alimente fermentate – sunt extrem de benefice pentru sănătate. Legumele fermentate precum murăturile, varza murată conţin bacteriile lactice care ne întăresc sistemul imunitar. Uşor de preparat acasă, varza murată este principalul mare aliat. Este bogată în fibre şi vitamine A, C, K şi diverse vitamine B. Este, de asemenea, o sursa bună de fier, mangan, cupru, sodiu, magneziu şi calciu. Mai picant decât varza murată, kimchi-ul este, de asemenea, o formă de varză fermentată. Conţine vitaminele A, B1, B2 şi C şi minerale precum fier, calciu şi seleniu. Pe lângă murături nu uita de iaurt, brânză de vaci şi chefir. Diferite studii au arătat că dacă consumăm regulat chefir acesta poate ajuta la: combaterea bacteriilor, reducerea inflamaţiei şi creşterea activităţii antioxidante. Cercetătorii susţin însă că sunt necesare mult mai multe studii pentru a demonstra modul în care chefirul ajută la prevenirea bolilor.

Citricele – în mod special portocalele, mandarine, lamai şi kiwi care sunt o sursă excelenta de vitamina C. Mai multe studii în curs de desfăşurare au arătat că Vitamina C contribuie la apărarea imună susţinând funcţia celulara şi protejând împotriva stresului oxidativ din mediul înconjurător (radicali liberi şi poluanţi). Cel mai bun mod de a obţine vitamina C este prin consumul de portocale, căpşuni, kiwi şi grapefruit. Ca şi în cazul celorlalte alimente, nu există studii suficiente care să demonstreze ajutorul concret pe care vitamina C îl are asupra sistemului imunitar.

Ouă, peşte, cereale integrale – într-un cuvânt surse de proteine. Persoanele vegetariene pot opta pentru cereale şi leguminoase. Proteinele sunt un element constitutiv al ţesuturilor şi organelor corpului nostru, ceea ce le face esenţiale pentru reconstruirea celulelor sănătoase. “Proteinele sunt esenţiale deoarece constituie “cărămizile” din care sunt contruite toate celulele noastre, dar şi hormonii, neurotransmitatorii şi anticorpii. Lista de proteine animale constă în: ouă, carne alba, carne roşie, peşte şi fructe de mare, brânză şi produse lactate. În ceea ce priveşte legumele, combinaţi cu surse de cereale, deoarece doar porţiile de proteine vegetale sunt incomplete. În această categorie intră: orez + linte, orez + fasole, grâu + năut, porumb + fasole neagră, nuci, seminţe, ciuperci, fructe uscate.”, recomandă medicul nutriţionist Şerban Damian.

Ceai verde –în medicina tradiţională chineză şi indiană, ceaiul verde era folosit pentru a vindeca rănile, pentru a ajuta digestia, pentru a îmbunătăţi sănătatea inimii şi pentru a regla temperatura corpului. Studiile efectuate de-a lungul timpului sugerează că ceaiul verde poate avea efecte pozitive asupra pierderii în greutate, tulburărilor hepatice, diabetului de tip 2, bolii Alzheimer şi multe altele. Cu toate acestea, este important de reţinut că sunt necesare mult mai multe dovezi, înainte ca oamenii de ştiinţă să poată stabili definitiv aceste posibile beneficii pentru sănătate.

1Este important de reţinut că sistemul imunitar este complex. O dietă sănătoasă şi echilibrată este doar o modalitate de a susţine sănătatea imunitară. De asemenea, este esenţial să fim atenţi şi la ceilalţi factori ai stilului de viaţă care pot afecta sănătatea sistemului imunitar, cum ar fi exerciţiile fizice şi excluderea fumatului. Oricine suferă frecvent de răceli sau alte boli şi este îngrijorat de sistemul său imunitar ar trebui să discute cu un medic specialist.”, ne sfătuieşte medicul Şerban Damian.

Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face pentru a vă menţine sistemul imunitar este să adoptaţi strategii de viaţă sănătoase care vor aduce beneficii întregului organism, inclusiv sistemului imunitar. Iată ce alte recomandări ne mai face medicul nutriţionist Şerban Damian pentru a avea un sistemul imunitar mai sănătos:

“Adoptă o dietă echilibrată, bogată în fructe proaspete, legume, surse de proteine cu conţinut redus de grăsime, cereale integrale şi multă apă. Dieta mediteraneană este o opţiune pentru că include aceste tipuri de alimente. Dacă nu reuşeşti să ai o dietă echilibrată poţi utiliza un supliment nutritiv ce conţine multivitamine şi multiminerale; nu fuma; evită consumul de alcool sau consumă cu moderaţie; redu consumul de cafea, fă exerciţii fizice în mod regulat; dormi suficient (7-9 ore pe noapte); gestionează stresul; menţine o greutate optimă, sănătoasă; practicarea corectă a spălării mâinilor şi a igienei bucale.”, încheie medicul nutriţionist Şerban Damian.

Deşi rămân multe întrebări cu privire la funcţionarea sistemului imunitar, este clar că adoptarea unei alimentaţii sănătoase, reducerea aportului de zahăr, hidratarea, exerciţiile fizice regulate, un somn adecvat şi reducerea stresului vă vor ajuta în mare măsură să vă protejaţi pe voi şi pe cei dragi de gripă, răceli şi alte boli.