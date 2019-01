Cum obişnuieşti să dormi? Avantajele şi dezavantajele fiecărei poziţii de somn

Poziţia fetală

Este, cu siguranţă, cea mai frecventă poziţie, fiind preferată, se pare, de patru femei din zece, potrivit site-ului de ştiri medicale webmd.com. În cea mai mare parte este o poziţie bună de moţăială, pentru că permite coloanei vertebrale să se odihnească în felul său natural. Totodată, poziţia fetală ajută la diminuarea riscului de a dezvolta maladii precum Alzheimer şi Parkinson. Studii recente sugerează că creierul se dispensează mai bine de ceea ce nu are nevoie atunci când dormim pe o parte, decât atunci când suntem culcaţi pe spate sau pe burtă.

Această poziţie este totodată indicată pentru femeile însărcinate. Ele ar trebui să se obişnuiască să doarmă pe partea stângă pentru a îmbunătăţi circulaţia în sarcină şi a preveni ca uterul să preseze ficatul.

Totuşi, dormitul în această poziţie pe durata întregii nopţi solicit plămânii şi diafragma. Relaxarea din când în când a spatelui uşurează respiraţia.

Poziţia buşteanului

Obişnuieşti să pici pe o parte cu mâinile pe lângă corp? Eşti într-o companie avantajoasă: 15$ din oameni preferă să doarmă ca un buştean. Şi asta e grozav pentru sănătate. Dormind pe o parte, cu spatele drept combate apneea şi durerile de spate. Pentru a îmbunătăţi poziţia aşază o pernă între genunchi pentru a pune mai puţină presiune pe şolduri.

Poziţia „cădere liberă“

Altfel spus dormit pe burtă, cu mâinile sub pernă şi cu capul pe o parte. Poate fi relaxantă, dar are dezavantajele că poate da dureri de şale şi de gât. Plus că există riscul trezirilor mai frecvente în speranţa găsirii unei poziţii mai adecvate. Sunt de evitat pernele foarte ţepene care silesc gâtul să rămână într-un unghi neconfortabil.

Poziţia „soldat“

Adică stand pe spate cu braţele de-a lungul corpului, este poziţia ideală pentru sforăit. Jumătate dintre adulţi obişnuiesc să sforăie şi proporţia creşte odată cu vârsta. Sforăitul îl poate deranja pe partenerul cu care dormiţi sau pe cei aflaţi în altă cameră. Poziţia este contraindicată şi celor care suferă de apnee de somn. Există şi un mare avantaj al acestei poziţii: ajută persoanele care suferă de reflux gastric. Poziţia poate da dureri de spate şi pentru a diminua acest dezavantaj se recomandă poziţionarea unei perne între genunchi.

Poziţia „stea de mare“

Pe spate, cu picioarele răsfirate şi mâinile aduse deasupra capului, această poziţie ajută şi ea pacienţii care suferă de reflux gastroesofagian. Dar, stimulează apneea de somn şi sforăitul. Dacă salteaua este prea moale sau uzată schimbaţi-o pe una mai fermă şi aşezaţi o pernă sub genunchi pentru a evita durerile de spate.