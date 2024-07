Vlad Voiculescu, părăsit de partenera sa după ce eurodeputatul USR și-ar fi făcut cont pe Tinder. „Nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu”

Partenera de viață a eurodeputatului USR Vlad Voiculescu a dezvăluit întregii țări detalii ascunde din despărțirea de tatăl copilului ei: politicianul ar avea un cont secret pe o aplicație de dating.

Informația a fost publicată pe un grup privat de Facebook, postare în care Laura Ștefănuț, iubita eurodeputatului Vlad Voiculescu, l-ar fi numit pe tatăl copilului ei „fost partener”. Din postarea realizată de Laura Ștefănuț reiese că cei doi s-au despărțit recent, din cauza infidelităților.

Potrivit acesteia, motivarea eurodeputatului USR pentru deținerea contului de dating pe platforma Tinder este de a o urmări pe ea, deși aceasta nu ar avea aplicația instalată pe nici unul dintre device-urile pe care le utilizează.

De asemenea, fosta parteneră a lui Vlad Voiculescu susține că, deși scuza acestuia era că și-a făcut un profit pe această aplicație pentru a o urmări pe ea, avea și „matches” (n.r. - oameni pe care i-a apreciat și cu care a discutat prin intermediul aplicației).

Până la momentul redactării materialului, Luara Ștefănut și Vlad Voiculescu nu au răspuns încercărilor de dialog inițiate de reporterii „Adevărul”.

Vlad Voiculescu a declarat într-o conversație în scris pentru G4Media că nu și-a înșelat niciodată fosta parteneră de viață, și a confirmat faptul că cei doi nu mai formează un cuplu. De asemenea, eurodeputatul USR nu a intrat în mai multe detalii cu privire la așa-zisul cont fals pe care l-ar avea pe Tinder.

„Tot ce vă pot spune este că nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu. De asemenea, vă pot confirma că Laura și cu mine nu mai formăm un cuplu. Îmi pare foarte rău că detaliile unui conflict de familie au ajuns în spațiul public, dar vă rog să acceptați că nu voi dialoga cu mama copilului meu prin intermediul presei, nici al social media. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a transmis Voiculescu redacției G4Media.ro.

De asemenea, Laura Ștefănut a declarat pentru G4Media faptul că postarea realizată de ea a apărut într-un grup privat de Facebook, și că nu a făcut postarea respectivă pentru a fi preluată în spațiul public.

Istoria lui Vlad Voiculescu cu aplicația de dating

Luna trecută, în ziua alegerilor europarlamentare și locale, Vlad Voiculescu a postat două imagini, în care era acompaniat de către fosta sa parteneră și de către fiica lor, îndemând românii să meargă la urne, proiectând astfel o imagine de om politic familist.

Cu toate acestea, peste doar cîteva săptămâni, în presă au început să vehiculeze informații conform cărora cei doi s-ar fi despărțit, iar Laura Ștefănuț îl acuză acum de infidelitate.

Eurodeputatul cunoaște bine aplicația de dating, dat fiind faptul că, în anul 2020, pe vremea când candita la Primăria Capitalei, acesta și-a efectuat campania electorală pe Tinder, unde îi îndemna pe tinri să nu iubească doar în cuplu, ci să își arate și iubirea pentru orașul în care locuiesc.

Referitor la campania de acum patru ani, Vlad Voiculescu a reltat într-un interviu pentru VICE faptul că nu a fost inițiativa lui, și că nu știa de exista acelui cont. „Gluma a fost făcută de filiala de tineret a partidului, fără ca politicianul să știe de ea, astfel încât mesajul că Vlad Voiculescu candidează la șefia Capitalei să ajungă și la targetul tânăr. Doar pe Facebook, informația a atins peste 50 de mii de persoane, conform Generației PLUS București”, a declarat eurodeputatul pentru VICE.

„Nu am avut niciodată cont de Tinder. Mi-ar plăcea însă, ca Primăria să aibă rating-ul, popularitatea și eficiența aplicației. Știam că Generația PLUS pregătește ceva de Valentine’s, dar nu știam ce. Am încredere în ei, cred că își înțeleg mai bine generația. Vocea și creativitatea lor sunt mai mult decât binevenite în campania mea. Inițial am citit „cu atenție și îngrijorare”, apoi am râs. Am aflat de la niște „complici” că acest cont Tinder era cadoul Generației PLUS de Valentine’s. Oamenii știu că țin la glume. Așa că abia aștept să le întorc amabilitatea cu prima ocazie”, a mai explicat Voiculescu în urmă cu patru ani.