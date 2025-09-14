search
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere Comisiei UE ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România ar putea găzdui Hubul European de Securitate la Marea Neagră, a anunţat europarlamentarul Victor Negrescu, care a solicitat oficial Comisiei Europene acest lucru, cu sprijinul tuturor eurodeputaţilor români pro-europeni.  

Vicepreședintele Parlamentului European a transmis solicitarea Comisiei / Sursa foto: Arhivă
Vicepreședintele Parlamentului European a transmis solicitarea Comisiei / Sursa foto: Arhivă

Incidentul dronelor reînvie tema securității. Negrescu: România are nevoie de un Hub european la Marea Neagră

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră. Demersul, susţinut de toţi eurodeputaţii români pro-europeni, are loc în contextul incidentelor cu drone din ultimele zile, care arată „cât de important” este că România nu este singură, ci face parte din NATO şi din Uniunea Europeană.

Europarlamentarul afirmă că această structură va proteja „rutele comerciale”, porturile româneşti, în special Portul Constanţa, dar şi resursele de petrol şi gaze, va eficientiza acţiunile de deminare şi va asigura României „un plus de securitate”, „mai multe oportunităţi” de dezvoltare economice şi bani europeni suplimentari.

„Mă aştept ca în lunile următoare comunitatea internaţională să vină cu noi sancţiuni ferme împotriva Federaţiei Ruse pentru a scădea, spre exemplu, capacitatea de producţie a dronelor. În această logică, noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune”, mai spune Negrescu, potrivit News.ro

Demersul este susținut de eurodeputații români de la PSD, PNL, USR și UDMR

 „Am solicitat Comisiei Europene ca viitorul sediu al Hub-ului European de Securitate la Marea Neagră să fie găzduit de ţara noastră. Acest hub european reprezintă un obiectiv, în opinia mea, de interes public. (...). Am prezentat şi argumentele care fac din România o favorită pentru găzduirea acestuia. Suntem în concurenţă directă cu Bulgaria care a început acţiunile de lobby cu multe luni în urmă, de aceea e foarte important acest demers susţinut de toţi eurodeutaţii de la PSD, PNL, USR, UDMR”, afirmă Victor Negrescu pe Facebook. 

Potrivit europarlamentarului, această structură se va asigura, într-adevăr, că Europa colaborează cu NATO pentru a proteja zona Mării Negre. 

„Mai exact, că rutele comerciale sunt protejate, că există un suport adecvat pentru porturile noastre în zona Mării Negre şi, găzduind acest sediu, automat cred că vom beneficia de un suport suplimentar pentru porturile noastre, în special pentru Portul Constanţa. Această structură se va asigura că interesele noastre vor fi protejate în regiune. Avem resurse petroliere şi de gaz care trebuie să beneficieze de un plus de protecţie din partea Uniunii Europene. Sunt, de asemenea, mai multe acţiuni pe care le desfăşurăm în zona Mării Negre cu partenerii noştri, cele de deminare, care ar fi mult mai eficiente prin găzduirea acestui sediu”, explică Negrescu.

Citește și: România riscă să își piardă rolul în strategia UE la Marea Neagră. „Ce se se întâmplă în momentul ăsta este grav"

Ce beneficii ar putea avea țara noastră de pe urma construirii acestui Hub european de securitate la Marea Neagră

El mai spune că această structură europeană va administra şi bani europeni, iar prin găzduirea acestui Hub România poate accesa, probabil, resurse suplimentare europene pentru dezvoltarea infrastructurii. 

„Acest hub european va reprezenta o infrastructură prin care Europa va dezvolta o politică coerentă în zona Mării Negre. Aşa că nu putem rata această oportunitate care oferă României un plus de securitate, dar şi mai multe oportunităţi de dezvoltare economică”, a punctat Negrescu. 

În privinţa incidentului cu dronele ruseşti care au ajuns în Polonia, Negrescu a spus că pentru România incidentul este „deosebit de grav” şi că se bucură să constate „reacţia fermă venită din partea comunităţii internaţionale”.  

„Liderii europeni şi ai NATO au demonstrat solidaritate cu Polonia. Asta e de bine pentru România, fiindcă asta înseamnă că în interiorul acestor structuri internaţionale România beneficiază de un plus de protecţie. De aceea este crucial să continuăm să fim actori activi în interiorul acestor organizaţii internaţionale. Am învăţat din acest incident că este nevoie de o colaborare mai strânsă în interiorul NATO şi al UE. Trebuie să investim suplimentar pentru a fi pregătiţi pentru astfel de incidente”, a subliniat Negrescu.   

Hubul European de Securitate ar aduce României protecție, oportunități economice și fonduri suplimentare

Europarlamentarul a adăugat că vor apărea şi oportunităţi de finanţare suplimentare de care România trebuie să profite, „de ce nu, pentru a dezvolta dronele româneşti”.  

„E evident că acest conflict din Ucraina nu poate fi ignorat şi că Federaţia Rusă caută în continuare să ne provoace, însă interesul nostru este să nu escaladăm acest conflict. Noi ne dorim pacea, ne dorim stabilitatea în regiune, dar în acelaşi timp dorim să protejăm populaţiile nostre. În această logică, mă aştept din partea comunităţii internaţionale ca în lunile care urmează să vină cu noi sancţiuni ferme împotriva Federaţiei Ruse pentru a scădea capacitatea de producţie a dronelor, de exemplu. Aşa că în această logică noi trebuie să ne afirmăm ca un lider puternic în regiune, ca un pilon de stabilitate în interiorul acestor două structuri”, a încheiat Victor Negrescu. 

Politică

