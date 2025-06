USR cere demiterea lui Mihail Neamțu de la șefia Comisiei de Cultură, după derapajul la adresa ministrului Oana Țoiu

USR cere marți, 24 iunie, demiterea deputatului AUR Mihail Neamțu din fruntea Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților, după ce a publicat o imagine trucată cu noul ministru al Afacerilor Externe, reprezentanta USR Oana Țoiu, fiind însoțită de comentarii de indignare sau glume la adresa ei.

„Președintele USR, Dominic Fritz, solicită Parlamentului României revocarea imediată a deputatului AUR Mihail Neamțu din funcția de președinte al Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, în urma derapajelor publice repetate, misogine, violente și incompatibile cu orice funcție de conducere într-un stat democratic.

Ultima ieșire publică a lui Mihail Neamțu - în care a publicat o fotografie trucată grosolan cu Oana Țoiu, ministra USR a Afacerilor Externe, este un atac politic de joasă speță, un atac împotriva tuturor femeilor care luptă să fie tratate cu respect, într-o societate și într-o politică încă dominate de prejudecăți”, transmite USR în comunicat.

Partidul amintește că nu este primul derapaj din partea deputatului AUR, care a „recurs în mod repetat la un limbaj suburban, sexist și instigator, în spațiul public și în Parlament, inclusiv prin publicarea unui videoclip în care jignește cetățenii și instigă publicul să răspundă cu injurii la acuzații legitime privind finanțarea legăturilor sale cu figuri proruse.”

De asemenea, în comunicat este adăugată și declarația președintelui USR, Dominic Fritz, care cere revocarea lui Mihail Neamțu din fruntea Comisiei de Cultură.

„Un deputat extremist care se folosește de poze trucate pentru a lansa un atac abject împotriva colegei mele Oana Țoiu, ministra de Externe a României, cu scopul de a o expune batjocurii, doar pentru că este femeie, nu are ce căuta nici în Parlament, cu atât mai puțin la conducerea Comisiei pentru Cultură. La fel de grav, dezumanizează persoanele care au strabism, o afecțiune a vederii.

Cer Parlamentului revocarea lui Mihail Neamțu din fruntea Comisiei de Cultură. Politica culturală a României nu trebuie lăsată pe mâinile acestui deputat. Cultura ne implică și ne privește pe toți”.

USR a înaintat solicitarea oficială către Biroul Permanent și cere susținerea celorlalte grupuri parlamentare pentru a schimba deputatul din fruntea Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților.

Nu vom normaliza misoginia, extremismul sau jignirile în Parlamentul României. “Să arătăm, împreună, că respectăm femeile și persoanele cu afecțiuni ale vederii, prin fermitate împotriva celor care le dezumanizează și batjocoresc”, a declarat Dominic Fritz.

Gabriela Firea: Asistăm la o avalanșă de atacuri suburbane la adresa a doi noi miniștri, doar pentru faptul că sunt... femei

Europarlamentara PSD Gabriela Firea avertizează că „violența verbală asupra femeilor, glumele proaste și derapajele trebuie să înceteze”.

„Violența verbală asupra femeilor, glumele proaste și derapajele trebuie să înceteze! Nu putem tolera asemenea comportamente extrem de periculoase.

Pentru că așa începe totul: cu o glumă proastă, o poză trucată, cu o bătaie de joc care pare «doar o ironie». Libera exprimare nu înseamnă jigniri și vorbe umilitoare aruncate oriunde și oricum”, trasnmite Firea.

De asemenea, aceasta a vorbit despre cazurile în care tinere mame au fost „ucise cu bestialitate” și „despre sutele de cazuri de femei abuzate”.

„Zilele trecute am vorbit despre tinerele mame ucise cu bestialitate, despre sutele de cazuri de femei abuzate. Am reacționat imediat și am trimis sesizări către Comisia Europeană, cerând acțiuni mai ferme pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acum, asistăm la o avalanșă de atacuri suburbane la adresa a doi noi miniștri, doar pentru faptul că sunt... femei.

Între violența fizică și cea exprimată prin glume proaste și jigniri este doar un pas. Ne amuzăm, din nou, pe seama femeilor? Tolerăm, pasivi, hărțuirea?”, transmite europarlamentara PSD.

Firea subliniază că este legitimă critica profesională, însă atacurile personale și imaginile false sunt doar metode de a discredita o femeie în spațiul public.

„Vreau să spun ceva foarte clar: critica profesională este legitimă și necesară. Alte aspecte sunt doar moduri prin care unii încearcă să suprime o femeie din spațiul public, cu dispreț. Acum, a fost intenția de a afecta integritatea morală și profesională prin suprapunerea unei imagini fake, cu scopul de a duce în derizoriu și a caricaturiza o femeie ministru.

Într-o lume politică dominată de reguli nescrise, uneori de cercuri închise, femeilor le este oricum dificil să-și croiască drum. Nu din cauza lipsei de pregătire, ci pentru că multe sunt mame și nu-și permit să piardă serile la mese și complicități cu «băieții». Și, totuși, sunt acolo. Cu profesionalism, cu decență și cu implicare până la epuizare”, transmite aceasta.

„Femeile din toate domeniile și industriile cer respect, nu tratament preferențial”

În continuare, social-democrata declară că „au existat guverne cu mai multe femei ministru care și-au îndeplinit misiunea cu rezultate concrete, în crize grele” și faptul că „femeile din toate domeniile și industriile cer respect, nu tratament preferențial”.

„Au existat guverne cu mai multe femei ministru care și-au îndeplinit misiunea cu rezultate concrete, în crize grele, doar prin muncă și dorință autentică de a fi aproape de oameni. Voi apăra mereu o femeie, chiar și competitor politic, în fața nedreptăților.

Putem și trebuie să avem dezbateri politice în contradictoriu. Putem analiza lipsa de experiență. Dar să coborâm într-un registru grotesc, să falsificăm imagini ca să umilim, doar pentru că e femeie – aceasta nu este libertate de exprimare.

Femeile din toate domeniile și industriile cer respect, nu tratament preferențial”, mai afirmă europarlamentara.

Nu în ultimul rând, Firea afirmă că ceea ce se vede în mediul online este „ură ambalată în sarcasm”, adică „exact genul de comportament care face ca spațiul public digital să devină toxic și, uneori, de nesuportat”.

„Ceea ce vedem în mediul online este o distorsionare periculoasă a realității și manipulare. Este ură ambalată în sarcasm. Și este exact genul de comportament care face ca spațiul public digital să devină toxic și, uneori, de nesuportat. Creatorii de fake-uri și atacuri josnice, care răspândesc misoginie și fake news, sunt tot cei mai vocali împotriva oricărei măsuri de reglementare a conținutului digital – aceiași care se opun oricărui control al algoritmilor sau inteligenței artificiale pentru că „ar fi cenzură”.

Nicio femeie, indiferent de poziția sa socială, nu trebuie tratată astfel. De fapt, nicio persoană nu trebuie tratată astfel. Pentru că ceea ce am văzut nu este libertate de expresie, ci este haos cultivat cu scop politic. Este agresivitate ambalată în glumițe, dispreț față de decență și față de o democrație sănătoasă”, încheie aceasta.

Deputatul AUR le-a numit „vrăjitoare” pe trei femei din conducerea UE

În martie, la o postare în care apăreau șefa diplomației UE Kaja Kallas, președinta Băncii Europene Christine Lagarde și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, Mihail Neamțu a comentat: „Three witches. Or bitches” – „Trei vrăjitoare. Sau cățele”.

Prezent luni la Parlament, Mihail Neamțu a susținut că mesajul de pe X a fost o glumă.

„Era o glumă, nu ați înțeles. Ursula e un personaj de desene animate, she is a witch, este o vrăjitoare. Era o glumă legată de faptul că erau niște desene animate în care personajul principal este Ursula. Dacă nici glume nu mai avem voie să facem…”, a spus Mihail Neamțu, citat de Hotnews.